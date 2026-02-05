Frenaron el paro de trenes y hoy habrá servicio

VIDEO.- Advertencia de ingenieros: el sistema eléctrico, en “estado crítico”
El Ministerio de Capital Humano dispuso la conciliación obligatoria en el conflicto con La Fraternidad, por lo que quedó desactivado el paro de trenes que estaba previsto para hoy. La medida, que rige desde la medianoche, establece un período de 15 días, período en que las partes vuelvan a sentarse a negociar sobre el reclamo salarial.
En ese lapso, el sindicato de maquinistas de trenes que conduce Omar Maturano deberá abstenerse de realizar el paro que tenía previsto afectar durante las 24 horas de hoy a todas las líneas del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires).
Ante la falta de avances, el Gobierno dictó la conciliación para frenar la medida de fuerza. El conflicto persiste por la oferta oficial del 2 por ciento de aumento salarial frente a una inflación del 2,8 por ciento.
En el contexto, Maturano ya había anticipado que el gremio actuaría dentro del marco legal y acataría la decisión de las autoridades nacionales.
