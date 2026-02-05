Piden prisión preventiva para la argentina acusada de racismo en Río

A casi un mes de su retención en Río de Janeiro, la turista argentina Agostina Páez (29), acusada de realizar expresiones racistas contra empleados de un restaurante, enfrenta un nuevo revés judicial: el Ministerio Público de esa ciudad solicitó su prisión preventiva.

Según el comunicado oficial difundido por el MPRJ, la denuncia penal indica que la mujer se encontraba en el local gastronómico junto a dos amigas cuando, tras una discusión por el monto de la cuenta, insultó a un mozo con expresiones vinculadas a su color de piel. El organismo precisó que la imputada habría utilizado el término “negro” con intención discriminatoria y de menosprecio.

La acusación agrega que, durante el mismo episodio, Páez llamó “mono” a la cajera del establecimiento e incluso realizó gestos que simulaban al animal, pese a haber sido advertida por la víctima sobre la gravedad de su conducta.

De acuerdo con el diario brasileño O Globo, el fiscal a cargo de la investigación consideró que las medidas cautelares vigentes —entre ellas el monitoreo electrónico— no son suficientes. En su presentación sostuvo que esas restricciones no lograron neutralizar el peligro procesal existente.

El funcionario también argumentó que la conducta de la acusada refuerza la necesidad de la detención preventiva, ya que, según su evaluación, persistió en los delitos raciales incluso después de haber sido advertida de que su accionar constituía un delito en Brasil.

En el escrito, el fiscal señaló además que la actitud de Páez evidenciaría “desprecio por las normas jurídicas y sociales” y una baja adhesión a las órdenes impuestas por la Justicia.

SU SITUACIÓN EN RÍO

Páez debía regresar a la Argentina semanas atrás, pero la causa judicial le impidió abandonar Brasil. Tras la denuncia, debió conseguir un alojamiento por tiempo indeterminado, donde permanece junto a su hermana y amigas que viajaron para acompañarla.

Su abogado, Sebastián Robles, afirmó días atrás que la joven afronta por su cuenta los gastos de estadía y calificó la situación como económicamente delicada. “No sabemos hasta cuándo va a poder sostenerlo”, expresó.

Imputada por el delito de injuria racial, la turista lleva una tobillera electrónica que controla que no se acerque a las fronteras, aunque puede circular libremente por la ciudad. Su documento, que había sido retenido en un primer momento, ya le fue devuelto.

En paralelo, la defensa presentó un habeas corpus para solicitar que se autorice a Páez a regresar a la Argentina y continuar el proceso judicial desde su país.