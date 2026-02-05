Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El pozo del Cartonazo llegó a los $4 millones: mañana, la tarjeta gratis con EL DIA

Policiales |Lo trasladaron desde Batán para el juicio que empieza el 18 de febrero

Kim Gómez: el mayor de los acusados, en La Plata

Diagramaron un operativo con 14 guardias, que lo cuidan las 24 horas. Lo consideran como un detenido de alto perfil

Kim Gómez: el mayor de los acusados, en La Plata

El instituto Almafuerte funciona en 520 y 183, Melchor Romero / web

5 de Febrero de 2026 | 00:58
Edición impresa

En medio de un cinematográfico operativo, el adolescente detenido por la muerte de Kim Gómez en La Plata, ocurrida hace poco menos de un año luego de un dramático asalto en Altos de San Lorenzo, fue traslado a nuestra ciudad y alojado en el instituto Almafuerte.

Como se recordará, por estrictas razones de seguridad, el joven, que ya alcanzó la mayoría de edad, estaba preso en un centro de recepción de Batán, cerca de Mar del Plata, a la espera del desarrollo del juicio oral, que comenzará el próximo 18 de febrero.

Precisamente, ante la inminencia del arranque del debate, las autoridades de la Dirección Provincial de Institutos Penales, dependiente del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, decidieron su arribo a la Ciudad, el cual, como se dijo, tuvo ribetes cinematográficos.

Una fuente confiable indicó que “son 14 celadores los afectados a su custodia. Dos por turnos de 12 horas parados en la puerta de su celda para que nadie lo toque ni intente hacerlo. El resto muy atentos por si hay alguna situación de emergencia por la que deben intervenir”.

“Lo consideran un detenido de alto perfil. Por eso extremaron los recaudos para evitar cualquier acción en su contra”, agregó.

Como se recordará, por el caso hay otro chico implicado, hoy de 15 años, pero que no es punible y solo cuenta con una medida de resguardo, que podría extenderse hasta que cumpla 18, siempre con autorización judicial.

LE PUEDE INTERESAR

Familias en City Bell piden respuestas urgentes ante una seguidilla de robos

LE PUEDE INTERESAR

Robaron más de $21 millones con el método de la goma desinflada

El crimen ocurrió a finales de febrero de 2025, cuando los delincuentes, de 17 y 14 años, robaron un Fiat Palio rojo, en el que se trasladaban Kim y su madre, Florencia.

La mujer logró escapar, mientras que la menor quedó dentro del vehículo. Estaba en el asiento del acompañante y con el cinturón de seguridad puesto. Según pudieron reconstruir los investigadores, testigos afirmaron que vieron cómo los ladrones intentaron arrojarla por la ventanilla del auto.

Así, la niña quedó enganchada y fue arrastrada a toda velocidad durante 15 cuadras. El vehículo impactó contra un poste de luz y los ladrones escaparon. El cuerpo de Kim quedó debajo del Fiat Palio rojo de su mamá.

En declaraciones públicas, Marcos Gómez, el papá de la nena, volvió a expresar el impacto devastador que tuvo el hecho en su vida y en la de su familia.

“Nuestra vida cambió totalmente. Me siento el más perdedor de todos, me robaron todo lo que tenía”, afirmó, al recordar el asesinato de su hija. En ese marco, el padre de la nena también se refirió al debate parlamentario por la baja de la edad de imputabilidad, que volvió a instalarse en la agenda política. “La baja de imputabilidad es algo que tiene que suceder, la ley no se adapta a lo que estamos viviendo, pero no tiene que quedar ahí. Queda como que los encerramos y quedan ahí tirados y eso no va a funcionar”, sostuvo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tomy y su amigo humano: la historia detrás del chimpancé que marcó una época en La Plata

El recuerdo de Tomy: el día que se escapó el chimpancé y evacuaron al Bosque platense

Zaniratto recupera una pieza clave para el equipo de cara al partido ante Barracas Central

La zona Norte del Gran La Plata, castigada por los robos: en City Bell salieron a la calle para pedir más seguridad

Cetré volvió a entrenarse a la par en City Bell y el Pincha suma una alternativa en ataque

Murió el actor Juan Carlos Velázquez, el “Mini” de Duro de Domar
+ Leidas

Se reabre la paritaria y habría una propuesta salarial en dos tramos

Tristeza y dolor por “Tomy”: adiós a un emblema del Zoo de La Plata

VIDEO.- Advertencia de ingenieros: el sistema eléctrico, en “estado crítico”

“Estudiantes es un club muy grande”

Buscan prohibir las redes sociales a los menores de 13 años

La Cámpora, decidida a impedir la re-reelección de intendentes

Desde La Plata, LLA arranca a caminar la Provincia para 2027

La heredera de Epstein: una odontóloga de bajo perfil
Últimas noticias de Policiales

“Ella no tomaría esa decisión”: marchan por la trágica muerte de Rocío

Familias en City Bell piden respuestas urgentes ante una seguidilla de robos

Robaron más de $21 millones con el método de la goma desinflada

VIDEO. Dos camionetas quedaron abrazadas por una terrible colisión en Los Hornos
Información General
Derrame en Magdalena: ¿a quién beneficia la anulación del acuerdo con Shell?
Bastián despertó del coma y su mamá dijo que logró reconocerla
La Oficina de Turismo de 25 de Mayo se muda al predio ferroviario
General Belgrano: llega el festival mayor de tango y folclore
¿Cómo hacer una limpieza profunda en el hogar para un 2026 exitoso ?
Deportes
El futuro de Cetré: ¿se va o se queda en el Pincha?
“Estudiantes es un club muy grande”
Semana larga: el Barba recupera lesionados
La Copa tendrá más parates en cada partido
Chelo Torres: “Me siento cómodo con un nueve al lado”
La Ciudad
VIDEO.- Advertencia de ingenieros: el sistema eléctrico, en “estado crítico”
Tristeza y dolor por “Tomy”: adiós a un emblema del Zoo de La Plata
VIDEO.- En 4 y 49, otro edificio con paredes que hacen temer
Una planta de la UNLP aturde a un vecindario
El color del carnaval llega a las calles de La Plata
Espectáculos
“Arco”: la fábula ecologista de Natalie Portman va por el Oscar
Jagger irá “donde sea” para conocer a Milei
Pergolini sin contrato ¿Peligra su vuelta a la pantalla chica?
“Efecto Scully”: cómo Gillian Anderson cambió la tevé para siempre
Actores y directores alertan por el “daño irreparable” de reforma laboral al cine

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla