Semana larga: el Barba recupera lesionados

El plantel de Estudiantes inició una nueva semana de entrenamiento pensando en Deportivo Riestra y las evoluciones de Lucas Alario y Guido Carrillo se llevan la atención de Eduardo Domínguez. ¿Les dará rodaje a alguno de los dos para recuperar la ofensiva del equipo? Uno de ellos será el titular el próximo lunes en reemplazo de Franco Domínguez Ávila.

Otro de los que está recuperándose intensamente es Fernando Muslera, quien dejó la cancha en el partido contra Independiente, cuando se jugaba el primer tiempo, y desde entonces nunca más volvió a jugar.

El arquero sufrió una distensión en su talón de Aquiles derecho y por eso tuvo que alejarse de los campos de juego. Lo reemplazó Fabricio Iacovich. En su momento se habló de entre dos y tres semanas de recuperación.

Todo indica que el uruguayo será preservado para que llegue al clásico del 15 de febrero, el partido siempre atractivo para los hinchas en cada torneo, más allá que este no tenga tantas cosas en juego como el anterior.

QUILMES RECLAMA DINERO POR ROMÁN GÓMEZ

La venta de Román Gómez de Estudiantes a Bahía de Brasil dejó expectante a Quilmes, que reclama un 15 por ciento de dicha transferencia por un supuesto acuerdo firmado al momento que el chico dejó las inferiores del Cervecero para arribar al Pincha.

La operación se realizó por más de 3 millones de dólares razón por la cual el club de sur bonaerense quiere que se le acrediten más de 300 mil dólares en su cuenta o de lo contrario iniciará un reclamo. En Estudiantes hubo silencio por el momento.