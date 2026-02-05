Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El pozo del Cartonazo llegó a los $4 millones: mañana, la tarjeta gratis con EL DIA

Deportes |ESTUDIANTES PIENSA EN RIESTRA

Semana larga: el Barba recupera lesionados

5 de Febrero de 2026 | 01:50
Edición impresa

El plantel de Estudiantes inició una nueva semana de entrenamiento pensando en Deportivo Riestra y las evoluciones de Lucas Alario y Guido Carrillo se llevan la atención de Eduardo Domínguez. ¿Les dará rodaje a alguno de los dos para recuperar la ofensiva del equipo? Uno de ellos será el titular el próximo lunes en reemplazo de Franco Domínguez Ávila.

Otro de los que está recuperándose intensamente es Fernando Muslera, quien dejó la cancha en el partido contra Independiente, cuando se jugaba el primer tiempo, y desde entonces nunca más volvió a jugar.

El arquero sufrió una distensión en su talón de Aquiles derecho y por eso tuvo que alejarse de los campos de juego. Lo reemplazó Fabricio Iacovich. En su momento se habló de entre dos y tres semanas de recuperación.

Todo indica que el uruguayo será preservado para que llegue al clásico del 15 de febrero, el partido siempre atractivo para los hinchas en cada torneo, más allá que este no tenga tantas cosas en juego como el anterior.

QUILMES RECLAMA DINERO POR ROMÁN GÓMEZ

La venta de Román Gómez de Estudiantes a Bahía de Brasil dejó expectante a Quilmes, que reclama un 15 por ciento de dicha transferencia por un supuesto acuerdo firmado al momento que el chico dejó las inferiores del Cervecero para arribar al Pincha.

La operación se realizó por más de 3 millones de dólares razón por la cual el club de sur bonaerense quiere que se le acrediten más de 300 mil dólares en su cuenta o de lo contrario iniciará un reclamo. En Estudiantes hubo silencio por el momento.

LE PUEDE INTERESAR

La Copa tendrá más parates en cada partido

LE PUEDE INTERESAR

Chelo Torres: “Me siento cómodo con un nueve al lado”

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tomy y su amigo humano: la historia detrás del chimpancé que marcó una época en La Plata

El recuerdo de Tomy: el día que se escapó el chimpancé y evacuaron al Bosque platense

Zaniratto recupera una pieza clave para el equipo de cara al partido ante Barracas Central

La zona Norte del Gran La Plata, castigada por los robos: en City Bell salieron a la calle para pedir más seguridad

Cetré volvió a entrenarse a la par en City Bell y el Pincha suma una alternativa en ataque

Murió el actor Juan Carlos Velázquez, el “Mini” de Duro de Domar
+ Leidas

Se reabre la paritaria y habría una propuesta salarial en dos tramos

Tristeza y dolor por “Tomy”: adiós a un emblema del Zoo de La Plata

VIDEO.- Advertencia de ingenieros: el sistema eléctrico, en “estado crítico”

“Estudiantes es un club muy grande”

Buscan prohibir las redes sociales a los menores de 13 años

La Cámpora, decidida a impedir la re-reelección de intendentes

Desde La Plata, LLA arranca a caminar la Provincia para 2027

La heredera de Epstein: una odontóloga de bajo perfil
Últimas noticias de Deportes

El futuro de Cetré: ¿se va o se queda en el Pincha?

“Estudiantes es un club muy grande”

La Copa tendrá más parates en cada partido

Chelo Torres: “Me siento cómodo con un nueve al lado”
Espectáculos
“Arco”: la fábula ecologista de Natalie Portman va por el Oscar
Jagger irá “donde sea” para conocer a Milei
Pergolini sin contrato ¿Peligra su vuelta a la pantalla chica?
“Efecto Scully”: cómo Gillian Anderson cambió la tevé para siempre
Actores y directores alertan por el “daño irreparable” de reforma laboral al cine
Policiales
“Ella no tomaría esa decisión”: marchan por la trágica muerte de Rocío
Kim Gómez: el mayor de los acusados, en La Plata
Familias en City Bell piden respuestas urgentes ante una seguidilla de robos
Robaron más de $21 millones con el método de la goma desinflada
VIDEO. Dos camionetas quedaron abrazadas por una terrible colisión en Los Hornos
Política y Economía
Argentina y EE UU firmaron un acuerdo sobre minerales críticos
Jueces se pelean por la causa de la mansión atribuida al tesorero de la AFA
Emoción en Argentina: el chavismo liberó a Roberto Baldo
Acciones desesperadas de los familiares de Gallo y Giuliani
Argentina pidió a EE UU la extradición de Maduro
La Ciudad
VIDEO.- Advertencia de ingenieros: el sistema eléctrico, en “estado crítico”
Tristeza y dolor por “Tomy”: adiós a un emblema del Zoo de La Plata
VIDEO.- En 4 y 49, otro edificio con paredes que hacen temer
Una planta de la UNLP aturde a un vecindario
El color del carnaval llega a las calles de La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla