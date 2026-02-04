Dolor en el Bioparque La Plata por la muerte del chimpancé Tomy, a los 49 años

El paro de trenes que afectará a La Plata: a qué hora arranca la medida de fuerza
El Bioparque La Plata confirmó el fallecimiento de Tomy, elquerido chimpancé macho de 49 años que residía en el predio. Su deceso fue constatado este miércoles por la tarde en su recinto externo. Según indicaron a través de un comunicado, “Tomy no cursaba ninguna enfermedad y se encontraba bajo un seguimiento permanente por parte de los equipos profesionales y técnicos del Bioparque”.
“Durante la jornada de hoy, su comportamiento había sido completamente habitual: recibió las raciones de dieta correspondientes y mantuvo la vinculación cotidiana con sus cuidadores, tal como lo hacía a diario. Pasadas las 13 horas, en el momento de acercarse a brindarle una de sus raciones de alimento, sus cuidadores lo encontraron sin respuesta a sus llamados. Se dio aviso inmediato al personal del Servicio Veterinario, quienes constataron su fallecimiento”.
Tomy era un chimpancé de la especie Pan troglodytes. Nacido en 1977, llegó al ex Zoológico local (actual Bioparque La Plata) un 8 de enero de 1980, siendo un joven chimpancé de 3 años de edad. Previo a su arribo, formaba parte del Circo Tihany.
El chimpancé vivió en el espacio local durante 46 años y a lo largo de su vida formó vínculos entrañables con quienes lo cuidaron, convirtiéndose en un símbolo del compromiso con la conservación y el bienestar animal. “Tomy siempre será recordado por su carácter especial y el impacto que tuvo en el corazón de todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo”, concluyó el comunicado.
