Despidos masivos en el Washington Post: ¿qué dijo el director del diario?

The Washington Post despidió ayer a un tercio de su personal, eliminó su sección de deportes y cerró varias corresponsalías internacionales, en una medida que representa un duro golpe para uno de los medios más emblemáticos de Estados Unidos.

Matt Murray, director editorial del diario, confirmó los cambios en una reunión con empleados por videollamada. “Las acciones que estamos tomando incluyen un amplio restablecimiento estratégico con una reducción significativa de personal”, afirmó. Los periodistas fueron notificados por correo electrónico si su puesto sería eliminado.

Entre los más de 300 despidos hay trabajadores del área comercial y de la sala de redacción, que contaba con unos 800 periodistas. Además, se cerrarán las oficinas de Medio Oriente, Asia y Ucrania, lo que motivó fuertes críticas internas y externas.

El comunicado del sindicato y críticas

El sindicato Post Guild denunció en un comunicado que “no se puede vaciar una redacción de su esencia sin que ello tenga consecuencias para su credibilidad, su influencia y su futuro”. Según el gremio, en los últimos tres años el diario redujo su plantilla en unas 400 personas.

Desde la política, la senadora Elizabeth Warren y el senador Chris Van Hollen cuestionaron la decisión de Jeff Bezos, propietario del medio desde 2013. Lo acusaron de priorizar inversiones millonarias en producciones vinculadas a la familia Trump mientras recorta recursos esenciales del diario.

La explicación del The Washington Post

Murray justificó los despidos como parte de una estrategia para reposicionar al diario “en un panorama mediático cada vez más saturado, competitivo y complejo”. Dijo además que The Washington Post “ha tenido dificultades” en los últimos años.

La eliminación de la sección deportiva y la cancelación del podcast “Post Reports” fueron algunos de los recortes más simbólicos. También cerrará la sección de libros y se reducirá notablemente la cobertura metropolitana.

Will Lewis, editor designado por Bezos a fines de 2023, impulsó el uso de inteligencia artificial en la redacción y había iniciado varios cambios para revertir la caída de audiencias y suscripciones. Sin embargo, los resultados no alcanzaron para evitar el ajuste.

The New York Times, principal competidor del Post, informó que en 2025 sumó 1,4 millones de suscriptores digitales y alcanzó un total de 12,78 millones. En contraste, se estima que el Washington Post tiene unos dos millones, en baja.

Críticos como Marty Baron, exdirector del diario, calificaron los despidos como “un caso práctico de destrucción de marca casi instantánea y autoinfligida”. Margaret Sullivan, excolumnista del medio, afirmó que “es una noticia devastadora para cualquiera que se preocupe por el periodismo en Estados Unidos y, de hecho, en el mundo”.

También trascendió que algunos editores, como Peter Finn, pidieron ser despedidos antes que participar en la ejecución del recorte. Corresponsales como Claire Parker (Egipto), Lizzie Johnson (Ucrania) e Ishaan Tharoor (columnista internacional) confirmaron su desvinculación en redes sociales.

La semana pasada, trabajadores del Post y periodistas de otros medios impulsaron una campaña viral con el hashtag #SavethePost, pidiendo a Bezos que intervenga para evitar los recortes. La iniciativa no logró frenar los despidos.