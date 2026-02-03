“Estudiantes es un club muy grande”

Se reabre la paritaria bonaerense y habría una propuesta salarial en dos tramos
Se reabre la paritaria bonaerense y habría una propuesta salarial en dos tramos
Apagones en La Plata: ingenieros advierten por el “estado crítico” del sistema eléctrico
Caputo: “Milei no estaba de acuerdo con la fórmula de Lavagna”
Robaron más de $21 millones en La Plata con el método de la goma desinflada
Jueves gris y con tormentas al acecho en La Plata: ¿a qué hora llega la lluvia?
Derrame en Magdalena: ¿a quién beneficia la anulación del acuerdo con Shell?
La historia de “Tomy”: tristeza y dolor en el adiós a un emblema del Zoo de La Plata
Tristeza por la muerte de Juan Carlos Velázquez, el recordado "Mini" de Duro de Domar
Frenaron el paro y hoy funciona el servicio del Tren Roca a La Plata
El impacto del acuerdo que firmaron Argentina y EE UU sobre minerales críticos
“Ella no tomaría esa decisión”: marchan por la trágica muerte de Rocío
Qué dice el proyecto que buscan prohibir las redes sociales a los menores de 13 años en Provincia
Jueces se pelean por la causa de la mansión atribuida al tesorero de la AFA
El escándalo en el Senado: la Justicia amplió la imputación contra los dirigentes y serán trasladados a una cárcel
Profanan la tumba de un joven que fue asesinado a balazos en Tolosa
Piden prisión preventiva para la argentina acusada de racismo en Río
Los números de la suerte del jueves 5 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
VIDEO.- En 4 y 49, otro edificio con paredes que hacen temer
La Provincia perdió más de $82.000 millones por la caída de la coparticipación
Otro día negro para las acciones argentinas: se hundieron un 6%
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El delantero debutó con la camiseta del Pincha y si bien reconoció que le falta rodaje se volvió con felicidad y expectativas
Escuchar esta nota
“Siento una alegría inmensa por la vuelta al fútbol argentino y por el debut en un club con tanta historia como este”, manifestó Adolfo Gaich en diálogo con este medio luego de jugar sus primeros minutos con la camiseta de Estudiantes.
El atacante ingresó en el complemento con la misión de aportar peso en el área, aunque el marcador no se movió de la igualdad inicial.
El “Tanque” reconoció que el fútbol local exige una cuota extra de esfuerzo físico. “Vengo de ligas con otros ritmos. Acá el juego es de mucho contacto y fricción constante. Eduardo (Domínguez) me pidió que ponga el foco en esos detalles y que intente imponer mi físico en los duelos”, explicó el jugador que a modo de broma reconoció que sus compañeros ya lo bautizaron Mr Increíble, el personaje de la película de Disney en la cual un superhéroe tiene características físicas similares.
Míster Increíble, el apodo de sus compañeros
En esos minutos, y mucho más por tratarse de un equipo que jugó con un futbolista menos por la expulsión de Santiago Núñez a los 33 minutos del primer tiempo, mostró falta de fútbol. Sobre su estado actual, el delantero fue sincero: “Me falta un poco de rodaje. El año pasado no tuve la continuidad que deseaba, por eso valoro cada minuto en cancha. El grupo me recibió de forma excelente y eso facilita mi integración al esquema táctico”.
“La familia de Estudiantes es así, apenas llegas te lo hacen sentir. El objetivo es ganar, ganar y ganar”, continuó sobre sus primeras sensaciones de Club que le dio la posibilidad de volver a jugar en Argentina y disputar la Copa Libertadores, el gran anhelo que tiene para este 2026.
Pese a la falta de goles en el marcador, Gaich valoró el orden del Pincha. “Hubiese sido ideal un debut con triunfo, pero el equipo mostró solidez. Fabricio (Iacovich) tuvo una tarde impecable y eso nos dio mucha tranquilidad a todos. Ahora el objetivo es trabajar la puntada final de cara a los próximos compromisos”, continuó el delantero que tuvo en su botín izquierdo la jugada más clara del partido: su mediavuelta salió apenas desviada y eso no le permitió al equipo llevarse un triunfo por el cual hizo poco. No hubiese sido justo que ganara Estudiantes.
“La familia de Estudiantes es así, apenas llegas te lo hacen sentir. El objetivo es ganar”
También se refirió a su arribo, que tanta bronca despertó en los hinchas de San Lorenzo. Reconoció que el Pincha lo buscó en muchos mercados anteriores y que eso jugó un partido determinante a la hora de aceptar el ofrecimiento. “Es un club muy grande, te lo hacen sentir al momento que llegás y en sus exigencias. Ya me habían hablado maravillas varios compañeros que tuve que jugaron acá y la verdad que tenían razón”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí