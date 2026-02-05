Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |Ficción

Nuevo día de estreno para "El Caballero de los Siete Reinos": cuándo sale el nuevo capítulo

Nuevo día de estreno para “El Caballero de los Siete Reinos”: cuándo sale el nuevo capítulo
5 de Febrero de 2026 | 08:08

Escuchar esta nota

HBO Max decidió redoblar su apuesta por el universo de “Game of Thrones” con el lanzamiento de “El Caballero de los Siete Reinos”, la nueva producción que expande la mitología creada por George R.R. Martin. 

Luego de un inicio que capturó la atención de la audiencia global, la serie ya cuenta con sus tres primeros episodios disponibles en la plataforma y se prepara para el estreno de su cuarto capítulo este domingo. 

Esta ficción se posiciona como el segundo spin-off oficial de la franquicia, sumándose al éxito de “House of the Dragon”.

A diferencia de su predecesora, que se centra en las disputas internas de la Casa Targaryen, esta historia se basa en las novelas cortas conocidas como los "Cuentos de Dunk y Egg". 

Vale destacar que, a narrativa se sitúa aproximadamente un siglo antes de los eventos de la serie original, siguiendo las aventuras de un caballero errante, Ser Duncan el Alto, y su joven e inusual escudero, Egg, en un Poniente donde la dinastía de los dragones todavía ostenta el Trono de Hierro.

De este modo, la producción busca ofrecer un tono más íntimo y aventurero, alejándose momentáneamente de las grandes batallas a escala épica para centrarse en el desarrollo de sus protagonistas y la exploración del reino bajo una luz diferente.

Con la llegada del cuarto episodio, la plataforma busca consolidar este estreno como uno de los pilares de su programación para este inicio de 2026, manteniendo vivo el interés por el mundo de hielo y fuego mientras se desarrollan otros proyectos de la saga.

Para el estreno de “El caballero de los Siete Reinos”, capítulo 4, la plataforma de streaming lanzó en simultáneo el primer episodio a las 22 por lo que en la Argentina estuvo disponible desde las cero horas.

En el segundo episodio, HBO Max decidió adelantar 1 minuto su estreno, para que se mantenga dentro del mismo domingo: de esta manera, estuvo disponible desde las 23.59 horas de la Argentina. 

Y, en la tercera entrega, la plataforma vuelve a su idea original y el capítulo estará listo para su reproducción desde las 0 horas del lunes 2 de febrero. 

Ahora, HBO Max vuelve a cambiar para el cuarto, pero de día: se estrenará este viernes 6 de febrero. Aquí, recordemos que, esta decisión de la plataforma responde a que el domingo es el Super Bowl. 

