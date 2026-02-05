Pánico en un negocio de reparación de celulares

VIDEO.- Advertencia de ingenieros: el sistema eléctrico, en “estado crítico”
La pareja propietaria de un local de reparación de teléfonos celulares y de productos tecnológicos, en Los Hornos, comprobó ayer que lo que no tiene “arreglo” es la inseguridad que agobia a los platenses.
Sucede que, en base a lo informado por fuentes policiales de esa zona, eran alrededor de las 15 cuando los damnificados se hallaban en el sector trasero del negocio, ubicado en 72 entre 145 y 146, cuando escucharon que habían entrado supuestos clientes al salón.
Uno de los voceros del caso indicó que la mujer se asomó para atenderlos y quedo atónita cuando vio que “uno de ellos le mostró un arma de fuego, le ordenó que no gritara y que volviera al fondo del comercio”. Así lo hizo la víctima y la siguió el delincuente, quien allí vio a la pareja de aquella y lo increpó. Luego se sumó un cómplice y los hicieron tirarse al piso.
Sobre lo sustraído por los asaltantes, reveló que “se fueron con 20.000 pesos, un celular de las víctimas, cinco de clientes, accesorios de celulares, ropa, llaves y dos joysticks”.
