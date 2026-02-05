Familias en City Bell piden respuestas urgentes ante una seguidilla de robos

VIDEO.- Advertencia de ingenieros: el sistema eléctrico, en “estado crítico”
La creciente preocupación por la inseguridad volvió a movilizar a los vecinos del barrio Las Banderitas, en City Bell, quienes ayer se concentraron en la intersección de 467 y 144 para exigir respuestas urgentes ante una seguidilla de hechos delictivos que, aseguran, alteraron la tranquilidad de la zona norte de La Plata.
La protesta se dio en un contexto que mantiene en vilo a distintos sectores de la región, donde los episodios de violencia y robos vienen en aumento. Con carteles y consignas visibles sobre la avenida 467, los frentistas reclamaron “más seguridad”, “paradas seguras” para el transporte público y “mejor iluminación”, tres puntos que consideran claves para recuperar la calma en el barrio.
Según relataron a este diario, durante los últimos meses se registraron robos a mano armada y diversos episodios delictivos que generaron miedo entre las familias. Frente a lo que describen como una falta de respuestas inmediatas, decidieron organizarse y visibilizar la problemática en las calles. “El objetivo es que los responsables nos escuchen y brinden soluciones. La seguridad del barrio es una responsabilidad colectiva que no puede esperar más”, expresaron frentistas.
Además del reclamo por mayor presencia policial y refuerzo de patrullajes, los vecinos solicitaron la ampliación del recorrido de la línea de colectivos 273 para mejorar la conectividad y la circulación en horarios críticos. También insistieron en la necesidad de obras de infraestructura básica, como la reparación de calles deterioradas y la instalación de luminarias en sectores considerados peligrosos durante la noche.
El recuerdo de episodios violentos recientes sigue latente entre los habitantes. Uno de los hechos que más impacto causó ocurrió a comienzos de noviembre pasado, cuando tras un intento de robo frustrado a un automovilista en las inmediaciones de 447 y 156, un grupo de delincuentes huyó a pie y efectuó disparos con el aparente objetivo de amedrentar a posibles testigos. Aquella escena generó pánico generalizado y, aunque no hubo heridos, dejó una fuerte sensación de vulnerabilidad que todavía persiste. Según indicaron, por ese caso no se registraron detenciones. “Vivimos con miedo constante”, señalaron.
