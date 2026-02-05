Apagones en La Plata: ingenieros advierten por el “estado crítico” del sistema eléctrico
Apagones en La Plata: ingenieros advierten por el “estado crítico” del sistema eléctrico
Jueves gris y con tormentas al acecho en La Plata: ¿a qué hora llega la lluvia?
Caputo: “Milei no estaba de acuerdo con la fórmula de Lavagna”
“Ella no tomaría esa decisión”: marchan por la trágica muerte de Rocío
Se reabre la paritaria bonaerense y habría una propuesta salarial en dos tramos
La historia de “Tomy”: tristeza y dolor en el adiós a un emblema del Zoo de La Plata
Derrame en Magdalena: ¿a quién beneficia la anulación del acuerdo con Shell?
Vacaciones para Paula Bernini: se mostró en bikini desde la pileta y se llevó todos los elogios
Tras los rumores, le ponen fecha de regreso al programa de Pergolini, con nueva figura
Robaron más de $21 millones en La Plata con el método de la goma desinflada
Frenaron el paro y hoy funciona el servicio del Tren Roca a La Plata
El impacto del acuerdo que firmaron Argentina y EE UU sobre minerales críticos
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos para hoy jueves 5 de febrero 2026
Qué dice el proyecto que buscan prohibir las redes sociales a los menores de 13 años en Provincia
El escándalo en el Senado: la Justicia amplió la imputación contra los dirigentes y serán trasladados a una cárcel
María Becerra sorprendió con un cambio de look: volvió al rapado lateral, los detalles
Nuevo día de estreno para “El Caballero de los Siete Reinos”: cuándo sale el nuevo capítulo
Jueces se pelean por la causa de la mansión atribuida al tesorero de la AFA
Profanan la tumba de un joven que fue asesinado a balazos en Tolosa
Piden prisión preventiva para la argentina acusada de racismo en Río
Los números de la suerte del jueves 5 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
VIDEO.- En 4 y 49, otro edificio con paredes que hacen temer
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El nuevo look de María Becerra no pasó desapercibido y rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales.
Ahora, la cantante, hincha del Lobo, decidió dejar atrás su imagen más conocida para apostar por un cambio fuerte y visible. El mismo, fue interpretado por sus seguidores como un gesto con significado propio y no solo estético, según pudo saberse.
El corte elegido, con rapado lateral, marca un quiebre con su cabello largo habitual y refuerza una impronta urbana que conecta directamente con sus orígenes artísticos en 2019 y a la construcción de su identidad dentro de la escena
Entonces, más allá de lo visual, el cambio funciona como una señal de movimiento interno, ya que para quienes siguen de cerca su recorrido, la decisión refleja el inicio de una nueva etapa, con mayor libertad estética y una búsqueda renovada.
Por otra parte, el entorno más cercano de Becerra acompañó y celebró el cambio, dónde la cantante como su pareja, J Rei, destacaron el trabajo del estilista Ezequiel Rojas y señalaron una “nueva versión” de María.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí