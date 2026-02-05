Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $4 millones: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA

Espectáculos |Estalló en las redes

María Becerra sorprendió con un cambio de look: volvió al rapado lateral, los detalles

María Becerra sorprendió con un cambio de look: volvió al rapado lateral, los detalles
5 de Febrero de 2026 | 08:22

Escuchar esta nota

El nuevo look de María Becerra no pasó desapercibido y rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales.

Ahora, la cantante, hincha del Lobo, decidió dejar atrás su imagen más conocida para apostar por un cambio fuerte y visible. El mismo, fue interpretado por sus seguidores como un gesto con significado propio y no solo estético, según pudo saberse.

El corte elegido, con rapado lateral, marca un quiebre con su cabello largo habitual y refuerza una impronta urbana que conecta directamente con sus orígenes artísticos en 2019 y a la construcción de su identidad dentro de la escena 

Entonces, más allá de lo visual, el cambio funciona como una señal de movimiento interno, ya que para quienes siguen de cerca su recorrido, la decisión refleja el inicio de una nueva etapa, con mayor libertad estética y una búsqueda renovada.

Por otra parte, el entorno más cercano de Becerra acompañó y celebró el cambio, dónde la cantante como su pareja, J Rei, destacaron el trabajo del estilista Ezequiel Rojas y señalaron una “nueva versión” de María.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

Breves de la farándula

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tomy y su amigo humano: la historia detrás del chimpancé que marcó una época en La Plata

El recuerdo de Tomy: el día que se escapó el chimpancé y evacuaron al Bosque platense

Zaniratto recupera una pieza clave para el equipo de cara al partido ante Barracas Central

La zona Norte del Gran La Plata, castigada por los robos: en City Bell salieron a la calle para pedir más seguridad

Cetré volvió a entrenarse a la par en City Bell y el Pincha suma una alternativa en ataque

Murió el actor Juan Carlos Velázquez, el “Mini” de Duro de Domar
+ Leidas

Se reabre la paritaria bonaerense y habría una propuesta salarial en dos tramos

La verdadera razón del frustrado pase de Cetré a Paranaense: ¿se va o se queda en Estudiantes?

La historia de “Tomy”: tristeza y dolor en el adiós a un emblema del Zoo de La Plata

Apagones en La Plata: ingenieros advierten por el “estado crítico” del sistema eléctrico

Polémica por los sponsors de Gimnasia: detalles del trasfondo por los acuerdos con OCA y Flybondi

“Estudiantes es un club muy grande”

Jueves gris y con tormentas al acecho en La Plata: ¿a qué hora llega la lluvia?

Robaron más de $21 millones en La Plata con el método de la goma desinflada
Últimas noticias de Espectáculos

Bridgerton, la nueva temporada arrasa en Netflix: ocupa el primer lugar entre romances, máscaras y escándalos

Vacaciones para Paula Bernini: se mostró en bikini desde la pileta y se llevó todos los elogios 

Nuevo día de estreno para “El Caballero de los Siete Reinos”: cuándo sale el nuevo capítulo

Tras los rumores, le ponen fecha de regreso al programa de Pergolini, con nueva figura

Deportes
La verdadera razón del frustrado pase de Cetré a Paranaense: ¿se va o se queda en Estudiantes?
“Estudiantes es un club muy grande”
Semana larga: el Barba recupera lesionados pensando en Riestra, pero también en el clásico con Gimnasia
Chelo Torres: “Me siento cómodo con un nueve al lado”
Nacho se reintegra a las prácticas
Policiales
“Ella no tomaría esa decisión”: marchan por la trágica muerte de Rocío
Kim Gómez: el mayor de los acusados, en La Plata
Familias en City Bell piden respuestas urgentes ante una seguidilla de robos
Robaron más de $21 millones en La Plata con el método de la goma desinflada
VIDEO. Dos camionetas quedaron abrazadas por una terrible colisión en Los Hornos
Información General
Derrame en Magdalena: ¿a quién beneficia la anulación del acuerdo con Shell?
Bastián despertó del coma y su mamá dijo que logró reconocerla
La Oficina de Turismo de 25 de Mayo se muda al predio ferroviario
General Belgrano: llega el festival mayor de tango y folclore
¿Cómo hacer una limpieza profunda en el hogar para un 2026 exitoso ?
La Ciudad
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos para hoy jueves 5 de febrero 2026
Jueves gris y con tormentas al acecho en La Plata: ¿a qué hora llega la lluvia?
Súper Cartonazo de $4 millones: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA
Apagones en La Plata: ingenieros advierten por el “estado crítico” del sistema eléctrico
La historia de “Tomy”: tristeza y dolor en el adiós a un emblema del Zoo de La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla