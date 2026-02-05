Actividades: homenaje a Maradona, folklore y lecturas

VIDEO.- Advertencia de ingenieros: el sistema eléctrico, en “estado crítico”
Tristeza y dolor por “Tomy”: adiós a un emblema del Zoo de La Plata
Se reabre la paritaria y habría una propuesta salarial en dos tramos
VIDEO.- En 4 y 49, otro edificio con paredes que hacen temer
Derrame en Magdalena: ¿a quién beneficia la anulación del acuerdo con Shell?
“Ella no tomaría esa decisión”: marchan por la trágica muerte de Rocío
Argentina y EE UU firmaron un acuerdo sobre minerales críticos
Jueces se pelean por la causa de la mansión atribuida al tesorero de la AFA
La Provincia perdió más de $82.000 millones por la caída de la coparticipación
Desde La Plata, LLA arranca a caminar la Provincia para 2027
La Cámpora, decidida a impedir la re-reelección de intendentes
Otro día negro para las acciones argentinas: se hundieron un 6%
La Ciudad, en el puesto 13º en el ranking de la burocracia municipal
VIDEO.- Quejas por presencia de ratas en la zona de juegos de Plaza Moreno
Sumario sin compensación y un pedido de interpelación al Oceba
Familias en City Bell piden respuestas urgentes ante una seguidilla de robos
Robaron más de $21 millones con el método de la goma desinflada
En Berisso inauguran un homenaje artístico permanente a Diego Maradona en la calle Nueva York. La muestra llamada “Si yo fuera Maradona viviría en la Nueva York” será puesta en marcha este fin de semana. El acto se realizará este sábado 7 a las 20 y contará con una propuesta cultural abierta a la comunidad.
Vuelve el ciclo de visitas guiadas al Palacio Francisco López Merino. La actividad que permite visitar uno de los patrimonios más emblemáticos será el jueves 12 de febrero, a las 18, en 49 Nº 835. La entrada es gratuita pero tiene cupos limitados por lo que los interesados deberán inscribirse en el siguiente mail: complejobibliotecariomunicipal@gmail.com.
Este domingo 8 de febrero comienza el ciclo “Domingos de Folklore” en la Plaza 17 de Octubre, en Berisso. La jornada tendrá entrada libre y gratuita y espera la participación de apasionados por el género y curiosos que se quieran sumar.
CUENTOS BAJO LA LUZ DE LA LUNA
Miguel Fo y Claudio Ledesma protagonizan una nueva edición de “Cuentos bajo la luz de la luna”. La cita es en el Centro Cultural Islas Malvinas desde las 20 horas con entrada a la gorra.
Preocupación en San Carlos por un poste a punto de caer
Piden un contenedor para evitar la acumulación de basura en 40 y 143
