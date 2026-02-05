Actividades: homenaje a Maradona, folklore y lecturas

CONTACTOS Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

HOMENAJE A MARADONA

En Berisso inauguran un homenaje artístico permanente a Diego Maradona en la calle Nueva York. La muestra llamada “Si yo fuera Maradona viviría en la Nueva York” será puesta en marcha este fin de semana. El acto se realizará este sábado 7 a las 20 y contará con una propuesta cultural abierta a la comunidad.

VISITAS GUIADAS AL PALACIO LÓPEZ MERINO

Vuelve el ciclo de visitas guiadas al Palacio Francisco López Merino. La actividad que permite visitar uno de los patrimonios más emblemáticos será el jueves 12 de febrero, a las 18, en 49 Nº 835. La entrada es gratuita pero tiene cupos limitados por lo que los interesados deberán inscribirse en el siguiente mail: complejobibliotecariomunicipal@gmail.com.

DOMINGO DE FOLKLORE

Este domingo 8 de febrero comienza el ciclo “Domingos de Folklore” en la Plaza 17 de Octubre, en Berisso. La jornada tendrá entrada libre y gratuita y espera la participación de apasionados por el género y curiosos que se quieran sumar.

CUENTOS BAJO LA LUZ DE LA LUNA

Miguel Fo y Claudio Ledesma protagonizan una nueva edición de “Cuentos bajo la luz de la luna”. La cita es en el Centro Cultural Islas Malvinas desde las 20 horas con entrada a la gorra.