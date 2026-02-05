“Ella no tomaría esa decisión”: marchan por la trágica muerte de Rocío

La causa por la muerte de Rocío Aylén Alvarito sumará esta jornada un capítulo clave y sensible fuera de los tribunales. Familiares, amigos y allegados de la joven de 26 años encabezarán desde las 17 una movilización frente a la fiscalía de 7 entre 56 y 57 para mantener visible un caso que generó fuerte conmoción social. La joven cayó al vacío desde el balcón de un edificio ubicado en diagonal 76 y calle 22, en el barrio La Loma.

La convocatoria fue difundida durante toda la semana a través de redes sociales bajo la consigna de pedido de justicia, con imágenes y mensajes que buscan sostener el reclamo mientras la investigación avanza en el plano judicial. Desde el entorno de Rocío remarcaron que la movilización representa un “punto de quiebre” para acompañar el proceso y reclamar que se profundicen las medidas probatorias en curso.

Tal como informó EL DIA en su edición anterior, el expediente continúa bajo la órbita del fiscal Álvaro Garganta y se encuentra actualmente encuadrado bajo la figura de privación ilegal de la libertad agravada, mientras se analizan otras posibles responsabilidades en el contexto del fallecimiento. El único imputado, identificado por sus iniciales M.A.G. (26), permanece detenido luego de que la Justicia rechazara el pedido de excarcelación presentado por su defensa. Además, se aguarda la fijación de una nueva fecha de indagatoria, luego de que el acusado solicitara postergar su declaración al manifestar que se encontraba “angustiado” y sin condiciones físicas ni emocionales para responder preguntas.

En ese escenario, la voz de la familia volvió a cobrar fuerza en las últimas horas. Nancy, madre de la joven, brindó una entrevista televisiva en la que sostuvo que su hija “no sería capaz de tomar una decisión así” y cuestionó la versión del imputado. “Él dice una cosa y Rocío no está para defenderse”, expresó. En su relato, describió un cambio profundo en la vida de la joven desde el inicio de la relación. “La sacó de todo: del trabajo, de los amigos y de la familia”, afirmó, al tiempo que aseguró que comenzó a aislarse de su entorno habitual y a suspender encuentros familiares con excusas reiteradas.

La mujer, entre lágrimas, también recordó a su hija como “una chica llena de vida”, con proyectos y planes a futuro, y sostuvo que sus allegados coinciden en que no hubiera tomado la decisión de quitarse la vida. “Ella amaba vivir, siempre hablaba de sus sueños”, insistió. Esas declaraciones se suman a los testimonios que ya fueron incorporados al expediente por familiares y vecinos de la cuadra donde ocurrió el hecho, quienes aportaron detalles sobre la dinámica del vínculo de la pareja.

En contrapunto, desde el entorno del acusado también surgieron versiones que integran el complejo cuadro que analiza la Justicia. Según trascendió de testimonios incorporados a la causa, el propio acusado habría realizado llamados el día del hecho solicitando ayuda y pidiendo que fueran a buscar a la joven en medio de una discusión. La defensa, integrada por los doctores Miguel Molina y Alfredo Gascón, sostiene que se trató de un hecho trágico sin intención de provocar la muerte y que la joven -según el imputado- se arrojó por decisión propia pese a que él intentó evitarlo. Esta versión será ampliada cuando se concrete la indagatoria pendiente.

El expediente continúa abierto y con distintas hipótesis bajo análisis. Entre las medidas esperadas figura el informe completo de la autopsia y el resultado de diversas pericias, elementos que podrían aportar precisiones sobre aspectos aún no esclarecidos y definir el rumbo de la investigación.

En ese marco, también se incorporaron testimonios familiares, entre ellos el del padre de la joven, quien declaró que el día del hecho recibió un llamado del imputado para que fuera a buscarla en medio de una fuerte discusión en el departamento. Esas manifestaciones forman parte del conjunto de elementos que la fiscalía evalúa para reconstruir la secuencia previa al desenlace.

Mientras tanto, la movilización prevista para esta tarde buscará mantener el caso en agenda pública y acompañar el avance judicial con un reclamo colectivo que la familia considera central para alcanzar respuestas. Bajo la consigna de justicia, allegados convocaron a concentrarse frente a la sede fiscal para recordar a la joven, exigir avances en la causa y sostener viva su memoria en medio del proceso que continúa en desarrollo.