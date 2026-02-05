Tras los rumores, le ponen fecha de regreso al programa de Pergolini, con nueva figura

Se reabre la paritaria bonaerense y habría una propuesta salarial en dos tramos
Se reabre la paritaria bonaerense y habría una propuesta salarial en dos tramos
Apagones en La Plata: ingenieros advierten por el “estado crítico” del sistema eléctrico
Caputo: “Milei no estaba de acuerdo con la fórmula de Lavagna”
Robaron más de $21 millones en La Plata con el método de la goma desinflada
Jueves gris y con tormentas al acecho en La Plata: ¿a qué hora llega la lluvia?
Derrame en Magdalena: ¿a quién beneficia la anulación del acuerdo con Shell?
La historia de “Tomy”: tristeza y dolor en el adiós a un emblema del Zoo de La Plata
Tristeza por la muerte de Juan Carlos Velázquez, el recordado "Mini" de Duro de Domar
Frenaron el paro y hoy funciona el servicio del Tren Roca a La Plata
El impacto del acuerdo que firmaron Argentina y EE UU sobre minerales críticos
“Ella no tomaría esa decisión”: marchan por la trágica muerte de Rocío
Qué dice el proyecto que buscan prohibir las redes sociales a los menores de 13 años en Provincia
Jueces se pelean por la causa de la mansión atribuida al tesorero de la AFA
El escándalo en el Senado: la Justicia amplió la imputación contra los dirigentes y serán trasladados a una cárcel
Profanan la tumba de un joven que fue asesinado a balazos en Tolosa
Piden prisión preventiva para la argentina acusada de racismo en Río
Los números de la suerte del jueves 5 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
VIDEO.- En 4 y 49, otro edificio con paredes que hacen temer
La Provincia perdió más de $82.000 millones por la caída de la coparticipación
Otro día negro para las acciones argentinas: se hundieron un 6%
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Luego de semanas de rumores y versiones cruzadas sobre su futuro en la pantalla de El Trece, finalmente quedó confirmada la continuidad de Otro Día Perdido, el ciclo que marcó el regreso de Mario Pergolini a la televisión abierta.
Tras la primera temporada el mencionado programa volverá con una nueva etapa que ya tiene fecha, horario definido y cambios relevantes en su equipo.
Así, la confirmación llegó a través del programa que conduce Franco Mercuriali en El Observador, donde la periodista de espectáculos del ciclo brindó precisiones clave sobre el regreso. "Su vuelta está confirmada para el 30 de marzo", aseguró, despejando así las dudas que se habían instalado en los últimos días.
Por otra parte, detalló que el programa mantendrá su espacio habitual en la grilla a las 22:30, lo que refuerza la apuesta del canal por el prime time nocturno.
Respecto del panel, se oficializó una baja que ya venía circulando en el ambiente. "No renovó por un pedido de ella. La exposición, aparecer en el prime time y dar notas no le gustaba demasiado, por lo que va a seguir con su gira", explicaron sobre la salida de Laila Roth. De este modo, la humorista no formará parte de la nueva temporada, una decisión consensuada y vinculada a su perfil artístico y a sus proyectos personales.
En su lugar se suma una nueva figura: "Evelyn Botto ya firmó contrato, y también sigue Agustín Aristarán", confirmaron al aire, dejando en claro que el ciclo apostará a renovar parte de su mesa sin modificar por completo la dinámica del programa.
LE PUEDE INTERESAR
“Arco”: la fábula ecologista de Natalie Portman va por el Oscar
LE PUEDE INTERESAR
Jagger irá “donde sea” para conocer a Milei
Por último y sobre el detrás de escena, se supo que ya están trabajando en las oficinas, principalmente la parte ejecutiva y los guionistas, al tiempo que la intención será mantener el formato y quizá cambian algunas cosas y las adaptan por Evelyn, la nueva incorporación.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí