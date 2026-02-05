Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |Otro Día Perdido

Tras los rumores, le ponen fecha de regreso al programa de Pergolini, con nueva figura

Tras los rumores, le ponen fecha de regreso al programa de Pergolini, con nueva figura
5 de Febrero de 2026 | 07:17

Escuchar esta nota

Luego de semanas de rumores y versiones cruzadas sobre su futuro en la pantalla de El Trece, finalmente quedó confirmada la continuidad de Otro Día Perdido, el ciclo que marcó el regreso de Mario Pergolini a la televisión abierta.

Tras la primera temporada el mencionado programa volverá con una nueva etapa que ya tiene fecha, horario definido y cambios relevantes en su equipo.

Así, la confirmación llegó a través del programa que conduce Franco Mercuriali en El Observador, donde la periodista de espectáculos del ciclo brindó precisiones clave sobre el regreso. "Su vuelta está confirmada para el 30 de marzo", aseguró, despejando así las dudas que se habían instalado en los últimos días.

Por otra parte, detalló que el programa mantendrá su espacio habitual en la grilla a las 22:30, lo que refuerza la apuesta del canal por el prime time nocturno.

Respecto del panel, se oficializó una baja que ya venía circulando en el ambiente. "No renovó por un pedido de ella. La exposición, aparecer en el prime time y dar notas no le gustaba demasiado, por lo que va a seguir con su gira", explicaron sobre la salida de Laila Roth. De este modo, la humorista no formará parte de la nueva temporada, una decisión consensuada y vinculada a su perfil artístico y a sus proyectos personales.

En su lugar se suma una nueva figura: "Evelyn Botto ya firmó contrato, y también sigue Agustín Aristarán", confirmaron al aire, dejando en claro que el ciclo apostará a renovar parte de su mesa sin modificar por completo la dinámica del programa. 

Por último y sobre el detrás de escena, se supo que ya están trabajando en las oficinas, principalmente la parte ejecutiva y los guionistas, al tiempo que la intención será mantener el formato y quizá cambian algunas cosas y las adaptan por Evelyn, la nueva incorporación. 

 

