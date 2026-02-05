Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Jueves gris y con tormentas al acecho en La Plata: ¿a qué hora llega la lluvia?

5 de Febrero de 2026 | 07:18

El tiempo este jueves en La Plata se presentará con cielo gris a lo largo de toda la jornada. Durante todo el día persistirá un pronóstico inestable, de hecho en las primeras horas de la mañana cayeron algunas gotas aunque se aguardaba por la lluvia. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén tormentas aisladas desde la mañana y hasta la tarde con porcentaje de probabilidad en torno al 70%. A su vez, no se descarta que llueva por la noche.

En cuanto a temperaturas, la mínima será de 22 grados y la máxima se ubicará en 30.

Para mañana, viernes, se espera cielo parcialmente nublado a mayormente nublado, vientos leves y temperaturas que se situarán entre 17 y 28 grados.

En tanto el sábado se presentaría con cielo despejado, vientos leves y temperatura mínima de 17 grados y máxima de 30, de acuerdo con las previsiones del SMN.

