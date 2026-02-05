Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El pozo del Cartonazo llegó a los $4 millones: mañana, la tarjeta gratis con EL DIA

El Mundo |SE VENTILAN EN LA JUSTICIA

Los “excesos” del hijo de la princesa de Noruega

El hijo de Mette Marit, heredera de la Corona, admitió una vida marcada por drogas, alcohol y sexo. Enfrenta graves cargos

Los “excesos” del hijo de la princesa de Noruega

Marius Borg Hoiby y su madre, la princesa heredera Mette-Marit / AP

5 de Febrero de 2026 | 00:47
Edición impresa

Acusado de múltiples delitos sexuales, Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera de Noruega, reconoció ante el tribunal de Oslo haber llevado una vida marcada por los excesos, aunque negó de forma tajante las violaciones por las que está siendo juzgado.

El joven de 29 años enfrenta 38 cargos, entre ellos cuatro violaciones y agresiones a exparejas, y podría recibir una condena de hasta 16 años de prisión.

Høiby, nacido de una relación previa de la princesa Mette Marit antes de su matrimonio con el príncipe heredero Haakon, compareció visiblemente afectado. Vestido de manera informal, rompió en llanto al explicar que su comportamiento estuvo impulsado por una profunda necesidad de validación.

“A mí me conocen sobre todo como el hijo de mi madre, no por otra cosa. He tenido una necesidad de reconocimiento extremadamente elevada. Toda mi vida”, declaró. Según dijo, esa carencia lo llevó a una espiral de excesos: “Eso se ha traducido en mucho sexo, muchas drogas y mucho alcohol”.

El acusado afirmó haberse sentido “atosigado” por la prensa desde la infancia y sostuvo que ese entorno influyó en sus decisiones. Sin embargo, negó las acusaciones más graves. Sobre una de las denuncias centrales, ocurrida tras una fiesta en diciembre de 2018 en una vivienda ubicada en la finca real de Skaugum, Høiby dijo no recordar con claridad los hechos, pero aseguró que la relación fue consensuada. “No recuerdo haber tomado las fotos, pero tuvimos sexo completamente despiertos y de manera voluntaria”, sostuvo ante el tribunal.

La presunta víctima declaró que no recuerda lo ocurrido y que sospecha haber sido drogada. “Es como un gran agujero negro”, dijo, y describió lo sucedido como “una traición y un shock”. Las autoridades consideran que la agresión ocurrió mientras la mujer dormía, algo que la defensa rechaza.

LE PUEDE INTERESAR

Deportaciones a la Argentina: dudas sobre la movida de EE UU

LE PUEDE INTERESAR

Piden prisión preventiva para la argentina acusada de racismo en Río

La acusación sostiene que las presuntas violaciones se produjeron tras relaciones consentidas, cuando las denunciantes no estaban en condiciones de defenderse. La defensa insiste en que se trató de vínculos sexuales voluntarios en un contexto de consumo de alcohol y drogas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Para garantizar el inicio de clases, los docentes también fueron convocados a la negociación paritaria en la Provincia

Advertencia de Ingenieros: el sistema eléctrico en La Plata “opera al límite”

Tomy y su amigo humano: la historia detrás del chimpancé que marcó una época en La Plata

El recuerdo de Tomy: el día que se escapó el chimpancé y evacuaron al Bosque platense

Zaniratto recupera una pieza clave para el equipo de cara al partido ante Barracas Central

La zona Norte del Gran La Plata, castigada por los robos: en City Bell salieron a la calle para pedir más seguridad

Cetré volvió a entrenarse a la par en City Bell y el Pincha suma una alternativa en ataque

Murió el actor Juan Carlos Velázquez, el “Mini” de Duro de Domar
+ Leidas

La heredera de Epstein: una odontóloga de bajo perfil

Cadena perpetua por intentar matar a Trump

Los “excesos” del hijo de la princesa de Noruega

Los números de la suerte del jueves 5 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

Piden prisión preventiva para la argentina acusada de racismo en Río

Deportaciones a la Argentina: dudas sobre la movida de EE UU

Bill Gates y su polémica relación con el abusador

Aseguran que detuvieron al testaferro clave de Maduro
Últimas noticias de El Mundo

La heredera de Epstein: una odontóloga de bajo perfil

Bill Gates y su polémica relación con el abusador

Un jet de lujo y la explosiva conexión con Fred Machado

Londres abre archivos por un embajador bajo sospecha
Policiales
“Ella no tomaría esa decisión”: marchan por la trágica muerte de Rocío
Kim Gómez: el mayor de los acusados, en La Plata
Familias en City Bell piden respuestas urgentes ante una seguidilla de robos
Robaron más de $21 millones con el método de la goma desinflada
Dos camionetas quedaron abrazadas por una terrible colisión en Los Hornos
Deportes
Un juvenil de Gimnasia fue convocado nuevamente a la Selección Sub 17 de Placente
Zaniratto recupera una pieza clave para el equipo de cara al partido ante Barracas Central
La Selección, con sede definida para el Mundial: en qué ciudad hará base la Albiceleste
Cetré volvió a entrenarse a la par en City Bell y el Pincha suma una alternativa en ataque
¡Atento Estudiantes! Conmebol metió un cambio en el reglamento de la Copa Libertadores 2026
Información General
Derrame en Magdalena: ¿a quién beneficia la anulación del acuerdo con Shell?
Bastián despertó del coma y su mamá dijo que logró reconocerla
La Oficina de Turismo de 25 de Mayo se muda al predio ferroviario
General Belgrano: llega el festival mayor de tango y folclore
¿Cómo hacer una limpieza profunda en el hogar para un 2026 exitoso ?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla