Los “excesos” del hijo de la princesa de Noruega

El hijo de Mette Marit, heredera de la Corona, admitió una vida marcada por drogas, alcohol y sexo. Enfrenta graves cargos
Acusado de múltiples delitos sexuales, Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera de Noruega, reconoció ante el tribunal de Oslo haber llevado una vida marcada por los excesos, aunque negó de forma tajante las violaciones por las que está siendo juzgado.
El joven de 29 años enfrenta 38 cargos, entre ellos cuatro violaciones y agresiones a exparejas, y podría recibir una condena de hasta 16 años de prisión.
Høiby, nacido de una relación previa de la princesa Mette Marit antes de su matrimonio con el príncipe heredero Haakon, compareció visiblemente afectado. Vestido de manera informal, rompió en llanto al explicar que su comportamiento estuvo impulsado por una profunda necesidad de validación.
“A mí me conocen sobre todo como el hijo de mi madre, no por otra cosa. He tenido una necesidad de reconocimiento extremadamente elevada. Toda mi vida”, declaró. Según dijo, esa carencia lo llevó a una espiral de excesos: “Eso se ha traducido en mucho sexo, muchas drogas y mucho alcohol”.
El acusado afirmó haberse sentido “atosigado” por la prensa desde la infancia y sostuvo que ese entorno influyó en sus decisiones. Sin embargo, negó las acusaciones más graves. Sobre una de las denuncias centrales, ocurrida tras una fiesta en diciembre de 2018 en una vivienda ubicada en la finca real de Skaugum, Høiby dijo no recordar con claridad los hechos, pero aseguró que la relación fue consensuada. “No recuerdo haber tomado las fotos, pero tuvimos sexo completamente despiertos y de manera voluntaria”, sostuvo ante el tribunal.
La presunta víctima declaró que no recuerda lo ocurrido y que sospecha haber sido drogada. “Es como un gran agujero negro”, dijo, y describió lo sucedido como “una traición y un shock”. Las autoridades consideran que la agresión ocurrió mientras la mujer dormía, algo que la defensa rechaza.
La acusación sostiene que las presuntas violaciones se produjeron tras relaciones consentidas, cuando las denunciantes no estaban en condiciones de defenderse. La defensa insiste en que se trató de vínculos sexuales voluntarios en un contexto de consumo de alcohol y drogas.
