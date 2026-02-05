Robaron más de $21 millones con el método de la goma desinflada

La inseguridad volvió a golpear con fuerza en La Plata y suma un nuevo episodio que expone la vulnerabilidad de quienes transitan la Ciudad, incluso a plena luz del día.

Esta vez, la víctima fue un hombre de 31 años que acababa de retirar una suma millonaria de una entidad bancaria y fue asaltado de manera violenta mientras viajaba como pasajero en un auto solicitado por una aplicación de transporte.

El hecho ocurrió alrededor de las 09.45 en la zona de la calle 43 entre 19 y Diagonal 73.

De acuerdo al reporte de los voceros consultados, cuando el damnificado se desplazaba en un Chevrolet Classic, que trabajaba para la aplicación DiDi, sobrevino la pesadilla. Es que el vehículo se tuvo que detener por un semáforo en rojo y ahí aparecieron dos delincuentes a bordo de una motocicleta tipo Tornado de color gris, que lo abordaron de manera violenta.

Según la denuncia, uno de los asaltantes abrió la puerta trasera derecha y, tras un forcejeo, golpeó al pasajero en la cara y la espalda para robarle la mochila que llevaba consigo. En su interior tenía 21.300.000 pesos, que había retirado minutos antes de una entidad bancaria del microcentro platense, además de documentación personal, tarjetas bancarias, dinero adicional, objetos de valor y pertenencias laborales.

La secuencia previa al robo refuerza la hipótesis de un hecho planificado. Tras salir del banco, la víctima fue trasladada por un amigo con el objetivo de concretar la compra de un vehículo usado, pero una pinchadura en la rueda del auto obligó a detener la marcha en la calle 43. Fue allí cuando decidió pedir un viaje por aplicación, trayecto que terminaría de la peor manera.

El robo se concretó en segundos y a la vista de transeúntes y automovilistas. Los delincuentes escaparon sin dejar rastros, mientras que el conductor del DiDi fue el único testigo directo del ataque.

La víctima sufrió lesiones, aunque no recibió atención médica en el momento, y perdió toda su documentación, tarjetas y efectos personales, ya que todo se encontraba dentro de la mochila que le sacaron.

Sin dudas la hipótesis más firme es que los ladrones sabían de la operación y marcaron a la víctima, que no tuvo escapatoria. Pero ahora estará en los investigadores determinar dónde se produjo la filtración. ¿Fue en el banco o en el trabajo? ¿Tal vez por un comentario inapropiado, que llegó a oídos de quien no debía escuchar? “No descartamos nada”, fue la escueta respuesta de un detective consultado por este diario.

No hace mucho, en una gomería de Diagonal 73 y 29 pasó algo parecido cuando un médico, que acababa de sacar 15 millones de un banco, notó que tenía una rueda pinchada de su camioneta. Allí ocurrió el ataque, aunque personal de la Policía motorizada logró la captura de los delincuentes.