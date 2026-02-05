Emoción en Argentina: el chavismo liberó a Roberto Baldo

Roberto Baldo, el argentino detenido en Venezuela desde noviembre de 2024, fue liberado tras permanecer más de un año encarcelado bajo acusaciones de terrorismo. La excarcelación se conoció públicamente en las últimas horas, aunque fuentes vinculadas al caso advirtieron que la liberación no implica el cierre automático de la causa judicial.

Baldo había sido arrestado junto a su esposa, Montserrat Espinosa Irbern, quien también recuperó la libertad. Ambos permanecieron 416 días detenidos en distintas cárceles venezolanas. El caso se manejó con fuerte hermetismo diplomático y escasa exposición pública por razones de seguridad.

LA DETENCIÓN Y LAS ACUSACIONES

El matrimonio, propietario de una pizzería en el barrio caraqueño de Los Palos Grandes, fue detenido el 29 de noviembre de 2024 por efectivos que se identificaron como miembros de organismos de inteligencia. Según la ONG Foro Penal, especializada en la asistencia jurídica a detenidos arbitrarios, permanecieron desaparecidos durante varios días antes de ser presentados ante la Justicia.

La audiencia de imputación se realizó el 2 de diciembre de ese año. Allí fueron acusados de terrorismo, conspiración, asociación para delinquir e incitación al odio. De acuerdo con la reconstrucción del caso, la detención estaría vinculada con un sobre que habría sido dejado en el local gastronómico y que debía ser entregado en la embajada argentina.

Baldo permaneció alojado en el Centro Penitenciario Yare III, en el estado de Miranda, mientras que su esposa fue trasladada a una dependencia policial en Caracas.

DENUNCIAS POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

El penal de Yare forma parte de un complejo carcelario sobre el que pesan denuncias de graves violaciones a los derechos humanos. Organizaciones especializadas y medios locales han documentado casos de aislamiento prolongado, enfermedades sin tratamiento y torturas.

Un informe del Observatorio Venezolano de Prisiones advirtió que cientos de internos fueron sometidos a regímenes de aislamiento total y que se registraron brotes de tuberculosis sin atención médica adecuada, además de denuncias sistemáticas de maltratos.

OTROS ARGENTINOS LIBERADOS

La liberación de Baldo se produjo en un contexto de excarcelaciones de detenidos extranjeros en Venezuela. Días antes había recuperado la libertad Gustavo Gabriel Rivara, cuya situación fue confirmada por la Cancillería argentina. Según el Gobierno, Rivara se encontraba detenido de manera arbitraria y ya recibió asistencia consular.

Previamente, el 11 de enero, había sido liberado Yaacob Eliahu Harary, un argentino de 72 años con ciudadanía israelí.

Autoridades argentinas reiteraron el reclamo por la liberación del gendarme Nahuel Agustín Gallo y del abogado Germán Giuliani, quienes continúan detenidos en cárceles venezolanas. El Gobierno sostuvo que seguirá exigiendo su liberación inmediata junto a la de todos los presos considerados políticos por organismos internacionales.