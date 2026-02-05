Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

EL COLOMBIANO SE ENTRENÓ EN EL COUNTRY TRAS LA CAÍDA DE LA VENTA A BRASIL

La verdadera razón del frustrado pase de Cetré a Paranaense: ¿se va o se queda en Estudiantes?

El extremo alteró la planificación de Eduardo Domínguez, que sabe muy bien las necesidades del Club por vender. ¿Y si al final se marcha Tiago Palacios?

La verdadera razón del frustrado pase de Cetré a Paranaense: ¿se va o se queda en Estudiantes?

Edwuin Cetré se entrenó junto al plantel de Estudiantes pero no está claro que sea tenido en cuenta para enfrentar a riestra / Prensa EDLP

5 de Febrero de 2026 | 01:52
Edición impresa

Edwuin Cetré ya estaba en Brasil. Se había despedido de los hinchas, de sus compañeros y del cuerpo técnico. En el Club celebraban los 3 millones de dólares que ingresaban por el 50 por ciento de su ficha. Hasta tenía un reemplazo: Brian Aguirre, el jugador que llegó a préstamo desde Boca para ocupar ese lugar del campo de juego

Pero las cosas no resultaron como se esperaba. Athletico Paranaense desistió de contratarlo por “divergencias” a la hora de firmar el traspaso. De inmediato se informó que no se habían puesto de acuerdo en los números con el DIM y que por eso el pase se había caído. Al menos esa fue la versión que rápidamente dio la secretaría de prensa del Pincha para que sus voceros difundieran.

Pero conforme pasaron las horas se empezó a conocer la verdad de la historia y la misma está directamente relacionado con un problema en su rodilla derecha que hizo que las autoridades locales no quisieran firmar el contrato por tres temporadas con el colombisno.

¿Esta problemática le impedirá jugar en Estudiantes u otro club? De ninguna manera. En 2018 el extremo fue intervenido de un problema de meñiscos en esa rodilla y desde entonces le quedó una secuela que no tiene influencia alguna en su desempeño al punto que siguió jugando siete años más y en Estudiantes fue pieza clave de los últimos títulos con Eduardo Domínguez a la cabeza. Simplemente los brasileños no quisieron correr el riesgo que se agravara y no lo pudieran contar, mucho más al hacer semejante inversión.

En donde equivocó la prensa de Curitiba fue en citar un problema coronario. No tiene ninguno y en el Pincha causó sorpresa y malestar al mismo tiempo. Las divergenicas estuvieron en esa secuela de la operación que ya había sido constada al momento de su arribo al Club. A juzgar por sus rendimientos no tiene ningún tipo de problema.

“Estudiantes es un club muy grande”

¿Y AHORA, QUÉ MEDIDA TOMA ESTUDIANTES?

Entonces, al caerse su pase a Paranaense, en Estudiantes se encendieron las alarmas porque más allá del poder futbolístico que su presencia significa las arcas necesitan ingreso de dinero para sostener la estructura del actual plantel profesional, que si bien tuvo las ventas de Román Gómez y Santiago Ascacibar, la reducción de los salarios del entrenador y Lucas Alario y algunos ingresos más, todavía no está en modo equilibrio.

Por lo pronto el jugador ayer se reintegró a los entrenamientos del plantel profesional, que tras su empate en Florencio Varela trabajó en el Country de City Bell. Está a consideración de Domínguez pero asoma muy difícil que sea tenido en cuenta, aunque podría concentrar junto a sus jugadores.

El DT habló en conferencia de prensa y mostó fastidio. Dijo haberse enterado mientras estaba en la concetración y que no había cruzado palabra con la secretaría técnica. Pareció una mentira porque es imposible que no se haya hablado del tema teniendo en cuenta la cercanía y la confianza que existe. Pero no quiso soltar prenda sobre el futuro del jugador.

Semana larga: el Barba recupera lesionados pensando en Riestra, pero también en el clásico con Gimnasia

Si bien varios mercados ya bajaron la persiana y no podrán contratar al jugador colombiano, todavía hay otros que siguen vigentes: Rusia, México, Brasil y demás ligas. En Estudiantes están decididos a venderlo porque fue lo planificado y así se confeccionó el plantel, incluso con un jugador que llegó para suplantarlo. River, en su momento, lo quiso y por eso está en carrera. Pero de ninguna manera lo dejarán salir por poco dinero. El que lo quiera tendrá que pagar los 6 millones por la totalidad del pase o 3 palos por la mitad de la ficha que tiene Estudiantes.

Pero por lo pronto Cetré tendrá que sentarse a charlar con la dirigencia en el caso de que no sea transferido. Su contrato con el Pincha se termina el próximo año y por eso si no se marcha tendrá que extenderlo para evitar futuras complicaciones. Además tendrá que modificar sus condiciones salariales porque no fue de los jugadores a los que le mejoraron sus ingresos mensuales.

 

Todavía hay ligas que no cerraron sus mercados de pases y allí podría ir Edwuin Cetré

 

Lo concreto es que, por ahora, Cetré se queda y eso modifica mucho la planificación de Domínguez y compañía. Por lo pronto no descartan que sea transferido pero si no sale él podría ser Tiago Palacios, otro jugador que fue apuntado de varias ligas. Aquí el cambio es total porque el plantel no tiene jugadores en su puesto. Sin dudas, un dolor de cabeza para Eduardo Domínguez que el lunes en Varela estaba muy enojado por el mal desempeño colectivo pero también por el mercado de pases.

Semana larga: el Barba recupera lesionados pensando en Riestra, pero también en el clásico con Gimnasia

“Estudiantes es un club muy grande”
