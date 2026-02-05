Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos para hoy jueves 5 de febrero 2026

Se reabre la paritaria bonaerense y habría una propuesta salarial en dos tramos
Con Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder este jueves a distintos descuentos y beneficios en supermercados, librerías, ferias y mercados, entre otros
La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia brinda varios beneficios para ser utilizados este jueves 5 de febrero 2026. Los descuentos se destacan con una combinación de ofertas que alcanzan a distintos rubros como por ejemplo supermercados, ferias y mercados y cuotas sin interés.
Las promociones de la billetera virtual Cuenta DNI son una herramienta clave para aliviar el bolsillo de miles de personas, por eso el Banco Provincia brinda todos los días de la semana distintos descuentos en diferentes comercios.
Con la billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia podés acceder a distintos beneficios este jueves 5 de febrero. Ahorro del 15% en supermercados, 40% en ferias y mercados bonaerenses, especial de temporada y balnearios con un 25% de descuento, entre otras rebajas.
Estos son los descuentos para este jueves 5 de febrero con Cuenta DNI:
