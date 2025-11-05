Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Dólar blue hoy y dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 5 de noviembre

Retrocede $10 y se vende a $1.475 en el Banco Nación

Dólar blue hoy y dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 5 de noviembre
5 de Noviembre de 2025 | 13:14

Escuchar esta nota

El dólar oficial operaba con una leva baja de $10 respecto del cierre de ayer y cotiza $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación.

Similar comportamiento muestra el dólar blue, que retrocede $25 y se vende a $1.435 en el mercado informal.

En lo que respecta a los dólar financieros también muestran una tendencia a la baja, con el Contado con Liquidación (CCL) en torno a los $1.505 y el dólar Bolsa o MEP operando a $1.484.

Por su parte, la acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaba la mayoría en alza, con Superville (4%), Loma Negra (3,7%) IRSA (3,2%) y EDENOR (3%) entre las más destacadas.

Los bonos en dólares de la deuda pública suben más de 0,5% en promedio y el Riesgo País descendió a 662 puntos.

Mientras que la Bolsa porteña operaba con una leve suba de 0,2%, según se indicó.

