Dólar blue hoy y dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 5 de noviembre

El dólar oficial operaba con una leva baja de $10 respecto del cierre de ayer y cotiza $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación.

Similar comportamiento muestra el dólar blue, que retrocede $25 y se vende a $1.435 en el mercado informal.

En lo que respecta a los dólar financieros también muestran una tendencia a la baja, con el Contado con Liquidación (CCL) en torno a los $1.505 y el dólar Bolsa o MEP operando a $1.484.

Por su parte, la acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaba la mayoría en alza, con Superville (4%), Loma Negra (3,7%) IRSA (3,2%) y EDENOR (3%) entre las más destacadas.

Los bonos en dólares de la deuda pública suben más de 0,5% en promedio y el Riesgo País descendió a 662 puntos.

Mientras que la Bolsa porteña operaba con una leve suba de 0,2%, según se indicó.