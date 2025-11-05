Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Una banda delictiva entró a robar a una casa en un barrio de La Plata y cayó tras un operativo cerrojo

Una banda delictiva entró a robar a una casa en un barrio de La Plata y cayó tras un operativo cerrojo
5 de Noviembre de 2025 | 16:00

Un impactante hecho de inseguridad alteró el barrio de Tolosa: tres delincuentes armados fueron capturados luego de protagonizar un intento de robo en una vivienda ubicada en la intersección de las calles 7 y 521. El episodio concluyó con un operativo cerrojo policial que permitió la detención de los sospechosos. 

El hecho se registró este miércoles cuando los asaltantes ingresaron al domicilio luego de saltar el paredón trasero, forzar una reja y entrar por la puerta trasera. Allí redujeron al matrimonio mediante golpes, mientras revolvían la casa en busca de objetos de valor. 

Rápidamente alertada por el 911, la fuerza del Comando de Patrullas La Plata y de la Comisaría Sexta de Tolosa montó un operativo cerrojo en la zona y logró capturar a los tres implicados, quienes fueron identificados como jóvenes de entre 19 y 29 años, todos con domicilio en distintos puntos del conurbano bonaerense. 

Entre los elementos secuestrados se encuentran una pistola calibre 38 sin numeración, un handy de comunicación, herramientas de corte hidráulico y objetos robados del interior de la vivienda -como relojes, una billetera con tarjetas a nombre de la víctima y una máquina de cortar pelo- que los detenidos tenían en su poder al momento de la captura. 

El personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias de La Plata (SAME) asistió a las víctimas, que presentaban lesiones leves producto del forcejeo. La causa fue caratulada como "robo agravado en poblado y en banda y por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa" e interviene la UFI N.º 17 del Departamento Judicial La Plata. Según fuentes policiales, no se descarta que los apresados estén vinculados a otros hechos ocurridos recientemente en la ciudad, dado el patrón observado en su accionar.

