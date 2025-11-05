Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Salió a la luz la camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Salió a la luz la camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026
5 de Noviembre de 2025

Escuchar esta nota

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) junto a Adidas, presentaron la camiseta que utilizará la Selección en el Mundial que se llevará a cabo el año que viene en Estados Unidos, Canadá y México. La equipación, que estará disponible en tiendas oficiales a partir de este jueves.

La camiseta tiene los típicos bastones celestes y blancos, con la peculiaridad de que los celestes irán de un tomo más oscuro en sus extremos a uno más claro en el centro.

Imagen

“El mejor jugador del mundo con la nueva camiseta, la más linda de todas”, fue el mensaje de la AFA y Adidas en la publicación, donde también se incluyó una imagen de Lionel Messi con la camiseta.

Según dieron a conocer, la camiseta será estrenada por la Selección en el amistoso ante Angola que se disputará el viernes 14 de noviembre.

Imagen

"Prócer y maestro, dentro y fuera de la cancha": Estudiantes y Verón recordaron a Sabella en su cumpleaños

VIDEO. "Ejecutarla lleva tiempo pero ya hay una idea"

La del año que viene será la décima edición consecutiva en la que Adidas vista a la Selección argentina en un Mundial. La primera de ellas en esta seguidilla se dio en 1990, mientras que también lo hizo previamente en 1974 y 1978 (en 1982 y 1986 la marca que vistió a la “Albiceleste” fue Le Coq Sportif).

Adidas también presentó las camisetas de otras de las selecciones que viste, entre las que se destacan Alemania, Italia, Bélgica, España y Colombia.

Imagen

VIDEO. "Ejecutarla lleva tiempo pero ya hay una idea"
