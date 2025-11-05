Salió a la luz la camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) junto a Adidas, presentaron la camiseta que utilizará la Selección en el Mundial que se llevará a cabo el año que viene en Estados Unidos, Canadá y México. La equipación, que estará disponible en tiendas oficiales a partir de este jueves.

La camiseta tiene los típicos bastones celestes y blancos, con la peculiaridad de que los celestes irán de un tomo más oscuro en sus extremos a uno más claro en el centro.

“El mejor jugador del mundo con la nueva camiseta, la más linda de todas”, fue el mensaje de la AFA y Adidas en la publicación, donde también se incluyó una imagen de Lionel Messi con la camiseta.

Según dieron a conocer, la camiseta será estrenada por la Selección en el amistoso ante Angola que se disputará el viernes 14 de noviembre.

La del año que viene será la décima edición consecutiva en la que Adidas vista a la Selección argentina en un Mundial. La primera de ellas en esta seguidilla se dio en 1990, mientras que también lo hizo previamente en 1974 y 1978 (en 1982 y 1986 la marca que vistió a la “Albiceleste” fue Le Coq Sportif).

Adidas también presentó las camisetas de otras de las selecciones que viste, entre las que se destacan Alemania, Italia, Bélgica, España y Colombia.