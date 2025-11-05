Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Premio millonario y con la posibilidad de un auto 0 km.

$9.000.000: crece el súper pozo y las expectativas de los lectores por el Cartonazo

Vacante esta semana, aumenta la suma a ganar el juego de EL DIA. Mañana se entregan gratis los cupones con la edición impresa

5 de Noviembre de 2025 | 02:56
Edición impresa

El Cartonazo eleva el súper pozo que está en juego y para la próxima ronda será de 9.000.000 de pesos. Todo comenzará mañana con la entrega de los cartones junto a la edición impresa de EL DIA.

En la jornada de ayer quedó vacante el premio que estaba en juego, de 8.000.000 de pesos y en la nueva ronda se sumará 1.000.000 de pesos.

Para ganar el súper pozo hay que tener los quince aciertos. También se puede ganar por línea, pero tampoco apareció alguien que tuviera esa línea triunfadora que reparte 300.000 pesos por semana.

AUTO O $20.000.000

Cabe indicar que si el ganador del premio presenta el cartón con los quince aciertos y cinco cupones distintos que se publican desde septiembre los domingos en el diario EL DIA, se podrá optar entre un auto Renault modelo Kwid Zen 1.0 L. o 20.000.000 de pesos.

En caso que al mismo tiempo se presenten dos o más ganadores del pozo principal con los cinco cupones, se repartirán el monto de dinero.

Lo mismo ocurre con el atractivo del premio por la línea completa.

Hasta el momento no hubo ganadores del auto o los 20 millones de pesos.

Pero sí hubo ganadores de línea, la nueva modalidad que se ha sumado a esta propuesta.

En una oportunidad fueron tres los ganadores de línea y se llevaron 100.000 pesos cada uno. En otra hubo un ganador que se quedó con la totalidad del pozo en juego: 300.000 pesos.

El pozo récord del Súper Cartonazo llegó a sumar 10.000.000 de pesos, premio que fue ganado por dos lectores (cada uno se llevó la mitad) a principios de septiembre, quienes le dieron diversos destinos.

Los ganadores de las diferentes ediciones del Súper Cartonazo contaron que usaron el premio para diversos fines: reparaciones de la casa o el coche, compromisos económicos, sueños, pago de deudas, viajes y hasta reuniones con familiares y amigos.

CóMO JUGAR

Para jugar e intentar ganar los pozos millonarios del Cartonazo de EL DIA, se necesita sumar los 15 aciertos.

Todos los jueves se entregan los cartones y desde el viernes se publican los números que los lectores tienen que cotejar con sus tarjetas.

Los números que se publican van del 00 al 89, sin repeticiones, distribuidos en tres líneas horizontales de cinco números cada una.

Además de publicarse los números en la edición impresa de EL DIA, también se pueden consultar en eldia.com y se difunden el mismo día de su publicación por la radio La 99.1 de La Plata.

Si hay más de un ganador, como ocurre desde el principio del juego y con todas las modalidades de esta propuesta, el premio se reparte en partes iguales.

Desde mañana empieza a correr el nuevo sueño de quedarse con el súper pozo o bien llegar al auto ó los 20 millones de pesos.

 

