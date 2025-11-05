Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo hiper suculento por $9.000.000 | Pedilo mañana con la edición impresa de EL DIA

Política y Economía

"Hay otro camino": fuerte comunicado de los intendentes alineados con Axel Kicillof

"Hay otro camino": fuerte comunicado de los intendentes alineados con Axel Kicillof
5 de Noviembre de 2025 | 18:07

Escuchar esta nota

Tras las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre, las diferencias internas en el peronismo no se detienen. Esta tarde, los intendentes que responden al gobernador Axel Kicillof y al movimiento Derecho al Futuro, emitieron un duro comunicado en el que "ni mencionan" a Cristina Kirchner y señalan que "hay otro camino".

“Creemos que este no es el momento de enredarnos en discusiones internas alejadas de los problemas reales de nuestra sociedad", manifestaron.

“Una diferencia de apenas 29.354 votos (0,32%), prácticamente un empate técnico, podría ser una tentación para buscar culpables“, esgrimieron los jefes comunales en el escrito difundido por redes sociales. Y remarcaron que la derrota de la boleta encabezada por Diego Santilli se dio sobre ”un margen exiguo" frente a la de Jorge Taiana.

En ese sentido, los jefes comunales, integrantes de Movimiento Derecho al Futuro -el espacio de Kicillof- defendieron la realización de los comicios locales en septiembre, cuando el peronismo se impuso por 14 puntos porcentuales. “El inmenso logro electoral de septiembre quebró un ciclo histórico de 20 años de derrotas electorales consecutivas del peronismo en elecciones legislativas en la Provincia, tras sufrir sucesivas derrotas en las elecciones de 2009, 2013, 2017 y 2021″, señalaron.

El Comunicado completo:

Tras conocerse el escrutinio definitivo de las elecciones del 26 de octubre, que redujo aún más la diferencia y confirmó que La Libertad Avanza obtuvo el primer lugar con el 41,43% (3.649.988 votos) frente al 41,10% (3.620.634 votos) de Fuerza Patria, los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro de la provincia de Buenos Aires queremos compartir una serie de reflexiones sobre el proceso electoral y, sobre todo, los desafíos que se abren hacia adelante en esta nueva etapa.

LE PUEDE INTERESAR

La CGT votó el nuevo triunvirato: Sola, Jerónimo y Arguello

LE PUEDE INTERESAR

Así se aplicará la baja de patentes de autos en Provincia: según modelo, como calcularlo

Una diferencia de apenas 29.354 votos (0,32%), prácticamente un empate técnico, podría ser una tentación para buscar culpables. Sin embargo, creemos que este no es el momento de enredarnos en discusiones internas alejadas de los problemas reales de nuestra sociedad. Por el contrario, consideramos necesario poner en valor el enorme esfuerzo político, territorial y militante que realizó el peronismo bonaerense, gracias al cual fue posible alcanzar un triunfo rotundo en septiembre y una virtual paridad en octubre, frente a una maquinaria nacional y extranjera sin precedentes. Dada su obscena injerencia, podríamos decir que fue una exigua derrota frente las amenazas dirigidas a los ciudadanos argentinos, frente a los fondos multimillonarios extranjeros que desembarcaron con un indisimulable apetito por nuestros recursos nacionales y frente a Trump.

Vemos algunos datos que, puestos en perspectiva histórica, nos permiten examinar avances importantes conseguidos en los dos turnos electorales. El inmenso logro electoral de septiembre quebró un ciclo histórico de 20 años de derrotas electorales consecutivas del peronismo en elecciones legislativas en la Provincia, tras sufrir sucesivas derrotas en las elecciones de 2009, 2013, 2017 y 2021. Asimismo, sobre un total de 135 municipios, Fuerza Patria se impuso en 100, lo cual resulta indispensable para fortalecer la tarea que venimos desarrollando en defensa de nuestras atacadas comunidades. Sobre un total de 69 bancas legislativas provinciales en juego, obtuvimos 34 y sumamos también centenares de nuevos concejales y concejeros escolares en los municipios gobernados por intendentes peronistas garantizando gobernabilidad en tiempos difíciles. Se obtuvo, además, una inédita mayoría absoluta y quórum propio en el Senado provincial, que servirá para defender la tarea del Gobernador mientras sufre el irresponsable asedio de presidente Milei.  
 
En cuanto a las elecciones nacionales del 26 de octubre, Fuerza Patria en la Provincia logró el mejor desempeño electoral en las elecciones legislativas de los últimos 20 años. Y lo más importante: cumplimos con el objetivo central de esas elecciones legislativas ya que a los 15 diputados nacionales que se renovaban, se agregó uno más. Para poner en perspectiva, y en valor, el respaldo conseguido en octubre se debe recordar que el peronismo en el 2009 logró el 32 % de los votos, en el 2013, el 35 %, en el 2017, el 37 % y en el 2021 el 38%.

Aún así, no le pudimos ganar a La Libertad Avanza. Al respecto, es importante subrayar que la gran diferencia entre las elecciones del 7 de septiembre y las del 26 de octubre no estuvo en la cantidad de votos obtenidos por el peronismo, que se mantuvo prácticamente igual —descontando el voto extranjero—, sino en el crecimiento del voto libertario, alimentado por el clima de miedo que generaron de forma planificada y por el fracaso de su propio plan económico que puso al país al borde del abismo, el poder financiero y la intervención política directa del presidente de los Estados Unidos.

De nuestra parte, lo que corresponde es revisar con humildad y seriedad las dificultades que tuvimos para ampliar nuestra base electoral y para integrar a distintos compañeros peronistas que finalmente decidieron competir en listas alternativas que, en conjunto, recolectaron más de 300.000 votos. Dificultades que, sin duda, obedecen a múltiples factores y que deben analizarse con humildad, no para repartir culpas, sino para mejorar y fortalecer nuestro trabajo político de cara a los desafíos que vienen.

Lejos de desanimarnos, este resultado constituye un punto de partida sólido para lo que viene. Los más de 3,6 millones de bonaerenses que respaldaron a Fuerza Patria en ambas elecciones expresan un acompañamiento sostenido que debemos cuidar y consolidar: un respaldo que reconoce el esfuerzo cotidiano de los intendentes y del Gobernador Axel Kicillof por actuar como escudo y red en un tiempo de ajuste tan agresivo y con un Estado Nacional que ha decidido borrarse. Esa base popular y territorial, lograda a partir de gestiones locales y provinciales que defienden a la gente, es uno de los cimientos desde los cuales construir una alternativa nacional, democrática y federal frente al modelo de exclusión que hoy se impone.

La decisión del Gobernador Kicillof de desdoblar las elecciones provinciales fue acertada y valiente: permitió un triunfo histórico que quebró dos décadas consecutivas de derrotas legislativas y demostró algo esencial para el futuro: Milei no es invencible, y su plan de ajuste no despierta la alegría masiva que intentan vender.

De todos modos, el peronismo debe abordar sus tareas pendientes y dedicar toda su energía a los desafíos que se avecinan. Además de ser oposición, debe ser alternativa de gobierno. Desde el peronismo bonaerense, además, no nos interesa “exportar” el modelo al resto de las provincias donde el peronismo tuvo más dificultades electorales; lo que nos interesa es salir a conversar y construir con todos los sectores de la dirigencia política y de la sociedad que se opongan al modelo de Milei y Trump. 

No alcanza con la Provincia de Buenos Aires, no alcanza con el peronismo, no alcanza con resistir u oponerse: debemos elaborar colectivamente una propuesta democrática, federal y popular que ofrezca a la sociedad argentina una opción sólida, esperanzadora y amplia frente al actual modelo de exclusión. La sociedad argentina, cansada de frustraciones y decepciones, necesita que el peronismo vuelva a representar un horizonte de esperanza y justicia.

Por eso afirmamos con convicción que hay otro camino, y que ese camino se construye desde abajo, con diálogo, creatividad, solidaridad y amor por la Patria. Lo haremos junto al Gobernador Axel Kicillof, quien será —sin dudas— protagonista de la reconstrucción de una esperanza para las mayorías.

El peronismo bonaerense demostró que puede ganar, resistir y gobernar. Ahora tiene la tarea de volver a enamorar y proyectar un futuro mejor, sin nostalgias ni rencores, con la certeza de que somos millones los que seguimos creyendo que la justicia social, la producción nacional y la soberanía son los pilares de una Argentina digna, democrática y federal.

Seguimos avanzando, derecho al futuro.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Bombazo! Johnny Depp visitará La Plata por primera vez

Así se aplicará la baja de patentes de autos en Provincia: según modelo, como calcularlo

Tinelli en su hora más difícil: dos juicios, uno de ellos con sentencia condenatoria, y el empresario Scaglione que brindó detalles

"Antes había amonestaciones": el reclamo de docentes y preceptoras tras las agresiones en el Normal 2

$9.000.000: crece el súper pozo y las expectativas de los lectores por el Cartonazo

¿Quién es Jonathan Bailey?: el hombre más sexy del mundo, un galán de la tele y el primer gay

El COU, con topes de densidades y nueva regulación de las alturas
+ Leidas

VIDEOS.- La violencia, al extremo: ahora, una auxiliar sangrando

VIDEO.- Otra vez hubo alarma por un incendio en la destilería de YPF

Provincia anunció que habrá bajas en la Patente y que eliminará las cuotas adicionales en el Inmobiliario

Sospechosa movida del kirchnerismo en el Senado

Un gerente del Banco Provincia blanco de una salvaje agresión

VIDEO.- Inundaciones en la Provincia: crece el drama y la preocupación ante millones de hectáreas afectadas

Así se aplicará la baja de patentes de autos en Provincia: según modelo, como calcularlo

“Nico Barros Schelotto tiene personalidad”
Últimas noticias de Política y Economía

La CGT votó el nuevo triunvirato: Sola, Jerónimo y Arguello

Así se aplicará la baja de patentes de autos en Provincia: según modelo, como calcularlo

Bajan el dólar oficial, el blue y los financieros

Milei le tomó juramento a Adorni como jefe de Gabinete antes de viajar a Estados Unidos
Información General
La Provincia exime del Impuesto Inmobiliario Rural a campos de 19 distritos afectados por inundaciones
VIDEO.- Inundaciones en la Provincia: crece el drama y la preocupación ante millones de hectáreas afectadas
Habilitan la tenencia de fusiles semi automáticos
Los médicos, acorralados por el desgaste profesional: "La pandemia fue el tiro de gracia para el equipo de salud"
Suspenden a un docente por insultos y "adoctrinamiento" en el aula en una escuela de Banfield
Espectáculos
¡Bombazo! Johnny Depp visitará La Plata por primera vez
Morrissey canceló su show en Argentina por tercera vez: qué le pasó ahora
Nico Vázquez contó qué es lo que más le duele de su separación de Gime Accardi: “No puedo ver...”
Juana Viale estalló contra la prensa por la pelea con su madre: “No me desafíes”
A la espera de Aitana: la sesión de fotos de Cami Homs y José Sosa, a semanas de ser padres
Deportes
Gallardo fue respaldado por Stefano Di Carlo y seguirá por un año más: "No voy a salir corriendo por un mal año deportivo"
"A mi abuelo le gustaba mucho Gimnasia": la confesión del Chelo Torres tras el triunfo en el Monumental
Salió a la luz la camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026
"Prócer y maestro, dentro y fuera de la cancha": Estudiantes y Verón recordaron a Sabella en su cumpleaños
VIDEO. “Ejecutarla lleva tiempo pero ya hay una idea”
Policiales
Piden hasta 10 años de prisión y detención inmediata para el ‘Demonio’ García: la palabra del ex Estudiantes
Una banda delictiva entró a robar a una casa en Tolosa y cayó tras un operativo cerrojo
Nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona: el debate comenzará en marzo de 2026
Trágico vuelco en Ruta 2: se mató un conocido dirigente de Aldosivi y empresario marplatense
Terror en un barrio de La Plata: delincuentes roban en dos casas y disparan a matar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla