Marcelo Gallardo fue respaldado por Stefano Di Carlo y seguirá por un año más: "No voy a salir corriendo por un mal año deportivo"

Marcelo Gallardo fue respaldado por Stefano Di Carlo y seguirá por un año más: "No voy a salir corriendo por un mal año deportivo"
5 de Noviembre de 2025 | 18:16

Escuchar esta nota

El presidente de River, Stefano Di Carlo, anunció la renovación de Marcelo Gallardo como entrenador del primer equipo hasta diciembre de 2026, en medio de un complejo presente y a pocos días del Superclásico ante Boca en condición de visitante.

En las instalaciones del estadio Monumental de Núñez, quién ganó las elecciones el sábado y asumió el lunes aseguró que vienen a “cumplir con la palabra que dieron en campaña”. Además, afirmó que el entrenador “es la cara deportiva de River” y que “los proyectos y procesos hay que apoyarlos y sustentarlos en los malos momentos”.

el nuevo presidente de River, Di Carlo, defendió al Muñeco: “A Marcelo (Gallardo) lo acompañamos con convicción, no solo por su historia y lo que representa para River, sino por la calidad de profesional que es. Sostener un proyecto en la victoria es muy sencillo. El verdadero desafío es hacerlo cuando las cosas no salen tan bien como se pretende”.

Y agregó: “Estamos atravesando un mal momento que no nos gusta ni es al que estamos acostumbrados. Sabemos que no es lo que el hincha quiere. Vamos a trabajar en eso y a hacer las evaluaciones al final de la competencia”.

Gallardo, en su segundo ciclo en River hasta el 5 de noviembre de 2025, dirigió 69 partidos oficiales, con alrededor de 30 victorias, 29 empates y 10 derrotas.

No obtuvo títulos en esta etapa y el rendimiento fue irregular, con muchos empates y dificultades para sostener un nivel competitivo alto.

