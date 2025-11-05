A la espera de Aitana: la sesión de fotos que protagonizaron Cami Homs y José Sosa, a semanas de ser padres

Así se aplicará la baja de patentes de autos en Provincia: según modelo, como calcularlo
Así se aplicará la baja de patentes de autos en Provincia: según modelo, como calcularlo
"Antes había amonestaciones": el reclamo de docentes y preceptoras tras las agresiones en el Normal 2
VIDEO.- Inundaciones en la Provincia: crece el drama y la preocupación ante millones de hectáreas afectadas
Terror en un barrio de La Plata: delincuentes roban en dos casas y disparan a matar
Tinelli en su hora más difícil: dos juicios, uno de ellos con sentencia condenatoria, y el empresario Scaglione que brindó detalles
Arrancaron las elecciones estudiantiles en la UNLP: una contienda de peronistas, radicales, la izquierda y ahora también de libertarios
Nico Vázquez contó qué es lo que más le duele de su separación de Gime Accardi: “No puedo ver...”
Una banda delictiva entró a robar a una casa en Tolosa y cayó tras un operativo cerrojo
Milei le tomó juramento a Adorni como jefe de Gabinete antes de viajar a Estados Unidos
Trágico vuelco en Ruta 2: se mató un conocido dirigente de Aldosivi y empresario marplatense
Salió a la luz la camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026
Juana Viale estalló contra la prensa por la pelea con su madre: “No me desafíes”
A la espera de Aitana: la sesión de fotos de Cami Homs y José Sosa, a semanas de ser padres
Marta Fort fulminó a Virginia Gallardo por usar la imagen de su padre: “De cuarta”
Viviana Canosa, arrepentida de la denuncia contra Lizy Tagliani: los motivos de la suspensión del juicio
Una empresa tendría intenciones de adquirir Acerías Berisso y se podría destrabar el conflicto
Revés para Donald Trump que perdió en tres estados clave: Nueva York, Nueva Jersey y en Virginia
Sin nombrarlo, Macri hizo severas críticas a los presidentes como Milei
"Prócer y maestro, dentro y fuera de la cancha": Estudiantes y Verón recordaron a Sabella en su cumpleaños
Un gerente del Banco Provincia blanco de una salvaje agresión
Presupuesto nacional, debates provinciales: la inversión bonaerense, comparada con CABA, Santa Fe y Córdoba
Salió el escrutinio definitivo en la Provincia: ¿cuál fue la diferencia de votos entre libertarios y peronistas?
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
En Medicina, otro reclamo de alumnos por un “bochazo masivo”
"¡Qué vuelvan los canastos!": quejas de vecinos por los contenedores
El miércoles arrancó con cielo amenazante y fresco en La Plata: ¿llueve o repunta?
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Cami Homs y José Sosa están a pocas semanas de ser padres juntos por primera vez. En este marco, la modelo y el futbolista de Estudiantes de La Plata protagonizaron una sesión de fotos a la espera de la llegada de Aitana Sosa.
Con el nombre de la niña elegido, la pareja compartió las fotografías en redes sociales. Sosa y Homs llevan casi tres años juntos y, tras el nacimiento, no descartan pasar por el altar.
Las románticas postales tienen a Homs luciendo un traje sastrero en color negro, pelo recogido y gafas. A su lado, de brazos cruzados y gafas, José Sosa luce una remera y pantalón negro, acompañado a su pareja.
“Te soñamos y deseamos tanto. Te esperamos con mucho amor para darte, bebita”, escribió Cami Homs para el babyshower. La familia ensamblada recibirá al quinto integrante: Sosa tiene dos hijas de su pareja anterior y la modelo, dos hijos con Rodrigo de Paul.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí