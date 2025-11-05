A la espera de Aitana: la sesión de fotos que protagonizaron Cami Homs y José Sosa, a semanas de ser padres

Cami Homs y José Sosa están a pocas semanas de ser padres juntos por primera vez. En este marco, la modelo y el futbolista de Estudiantes de La Plata protagonizaron una sesión de fotos a la espera de la llegada de Aitana Sosa.

Con el nombre de la niña elegido, la pareja compartió las fotografías en redes sociales. Sosa y Homs llevan casi tres años juntos y, tras el nacimiento, no descartan pasar por el altar.

Las románticas postales tienen a Homs luciendo un traje sastrero en color negro, pelo recogido y gafas. A su lado, de brazos cruzados y gafas, José Sosa luce una remera y pantalón negro, acompañado a su pareja.

“Te soñamos y deseamos tanto. Te esperamos con mucho amor para darte, bebita”, escribió Cami Homs para el babyshower. La familia ensamblada recibirá al quinto integrante: Sosa tiene dos hijas de su pareja anterior y la modelo, dos hijos con Rodrigo de Paul.