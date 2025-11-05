Piden hasta 10 años de prisión y detención inmediata para el ‘Demonio’ García: la palabra del ex Estudiantes

El juicio oral contra Diego “Demonio” García, exfutbolista de Estudiantes de La Plata acusado de abuso sexual con acceso carnal, entró en su etapa final este miércoles, con los alegatos de cierre. Tanto la fiscalía como la querella solicitaron penas de entre ocho y diez años de prisión y reclamaron su inmediata detención en caso de ser hallado culpable.

El fiscal Lucas Domsky pidió una condena de ocho años de cárcel al considerar probado que García violó a una joven en 2021, en un contexto de violencia de género. En su alegato, el representante del Ministerio Público subrayó que “la víctima no dio su consentimiento” y que el hecho “afecta directamente la libertad sexual, es decir, la autodeterminación de toda persona para elegir cuándo, cómo, dónde y con quién mantener relaciones sexuales”.

Domsky enfatizó que el consentimiento sexual no puede presumirse y destacó que, en este caso, el exjugador “hizo lo que él quería, penetrándola vía vaginal contra su voluntad, sumado a violencia física y de género”. Además, remarcó el impacto psicológico y emocional sufrido por la denunciante, quien debió mudarse de ciudad tras el hecho.

El fiscal también abordó la dimensión simbólica del caso: “Estos hechos implican la cosificación de la mujer, su degradación al carácter de mero objeto de propiedad del varón, un estereotipo prohibido por la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”.

Durante su exposición, Domsky recordó que el tribunal “pudo percibir las reacciones espontáneas de la víctima, su coherencia y la solidez de su relato”, elementos que, según sostuvo, otorgan verosimilitud a su testimonio.

Por su parte, el abogado querellante Marcelo Peña solicitó una pena de diez años de prisión y presentó audios que la joven envió a dos amigos minutos después del hecho, en los que, entre lágrimas, pedía ayuda. Peña también pidió que se investigue por falso testimonio a dos testigos -Julieta Estepo y Milagros Farinha- a quienes acusó de “omitir lo que realmente pasó” e intentar minimizar la situación.

La palabra del acusado

En contraposición, la defensa de García insistió en que la relación fue consentida y solicitó su absolución, invocando el principio de la duda. En sus últimas palabras ante el tribunal, el futbolista agradeció a los clubes que le permitieron continuar su carrera durante el proceso judicial: “Quiero agradecer a los clubes que, pese a esto, me dejaron seguir jugando”, expresó.

El juicio quedó a la espera del veredicto del juez Ezequiel Medrano, del Tribunal Oral en lo Criminal V de La Plata, que se dará a conocer en las próximas semanas. Tanto la fiscalía como la querella solicitaron que, si se dicta condena, García sea detenido de inmediato.