Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo hiper suculento por $9.000.000 | Pedilo mañana con la edición impresa de EL DIA

Policiales

Piden hasta 10 años de prisión y detención inmediata para el ‘Demonio’ García: la palabra del ex Estudiantes

Piden hasta 10 años de prisión y detención inmediata para el ‘Demonio’ García: la palabra del ex Estudiantes
5 de Noviembre de 2025 | 16:47

Escuchar esta nota

El juicio oral contra Diego “Demonio” García, exfutbolista de Estudiantes de La Plata acusado de abuso sexual con acceso carnal, entró en su etapa final este miércoles, con los alegatos de cierre. Tanto la fiscalía como la querella solicitaron penas de entre ocho y diez años de prisión y reclamaron su inmediata detención en caso de ser hallado culpable.

El fiscal Lucas Domsky pidió una condena de ocho años de cárcel al considerar probado que García violó a una joven en 2021, en un contexto de violencia de género. En su alegato, el representante del Ministerio Público subrayó que “la víctima no dio su consentimiento” y que el hecho “afecta directamente la libertad sexual, es decir, la autodeterminación de toda persona para elegir cuándo, cómo, dónde y con quién mantener relaciones sexuales”.

Domsky enfatizó que el consentimiento sexual no puede presumirse y destacó que, en este caso, el exjugador “hizo lo que él quería, penetrándola vía vaginal contra su voluntad, sumado a violencia física y de género”. Además, remarcó el impacto psicológico y emocional sufrido por la denunciante, quien debió mudarse de ciudad tras el hecho.

El fiscal también abordó la dimensión simbólica del caso: “Estos hechos implican la cosificación de la mujer, su degradación al carácter de mero objeto de propiedad del varón, un estereotipo prohibido por la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”.

Durante su exposición, Domsky recordó que el tribunal “pudo percibir las reacciones espontáneas de la víctima, su coherencia y la solidez de su relato”, elementos que, según sostuvo, otorgan verosimilitud a su testimonio.

Por su parte, el abogado querellante Marcelo Peña solicitó una pena de diez años de prisión y presentó audios que la joven envió a dos amigos minutos después del hecho, en los que, entre lágrimas, pedía ayuda. Peña también pidió que se investigue por falso testimonio a dos testigos -Julieta Estepo y Milagros Farinha- a quienes acusó de “omitir lo que realmente pasó” e intentar minimizar la situación.

La palabra del acusado

En contraposición, la defensa de García insistió en que la relación fue consentida y solicitó su absolución, invocando el principio de la duda. En sus últimas palabras ante el tribunal, el futbolista agradeció a los clubes que le permitieron continuar su carrera durante el proceso judicial: “Quiero agradecer a los clubes que, pese a esto, me dejaron seguir jugando”, expresó.

El juicio quedó a la espera del veredicto del juez Ezequiel Medrano, del Tribunal Oral en lo Criminal V de La Plata, que se dará a conocer en las próximas semanas. Tanto la fiscalía como la querella solicitaron que, si se dicta condena, García sea detenido de inmediato.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Así se aplicará la baja de patentes de autos en Provincia: según modelo, como calcularlo

Tinelli en su hora más difícil: dos juicios, uno de ellos con sentencia condenatoria, y el empresario Scaglione que brindó detalles

"Antes había amonestaciones": el reclamo de docentes y preceptoras tras las agresiones en el Normal 2

$9.000.000: crece el súper pozo y las expectativas de los lectores por el Cartonazo

¿Quién es Jonathan Bailey?: el hombre más sexy del mundo, un galán de la tele y el primer gay

El COU, con topes de densidades y nueva regulación de las alturas
+ Leidas

VIDEOS.- La violencia, al extremo: ahora, una auxiliar sangrando

VIDEO.- Otra vez hubo alarma por un incendio en la destilería de YPF

Provincia anunció que habrá bajas en la Patente y que eliminará las cuotas adicionales en el Inmobiliario

Sospechosa movida del kirchnerismo en el Senado

Un gerente del Banco Provincia blanco de una salvaje agresión

VIDEO.- Inundaciones en la Provincia: crece el drama y la preocupación ante millones de hectáreas afectadas

“Nico Barros Schelotto tiene personalidad”

VIDEO. “Ejecutarla lleva tiempo pero ya hay una idea”
Últimas noticias de Policiales

Una banda delictiva entró a robar a una casa en Tolosa y cayó tras un operativo cerrojo

Nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona: el debate comenzará en marzo de 2026

Trágico vuelco en Ruta 2: se mató un conocido dirigente de Aldosivi y empresario marplatense

Terror en un barrio de La Plata: delincuentes roban en dos casas y disparan a matar
Espectáculos
Morrissey canceló su show en Argentina por tercera vez: qué le pasó ahora
Nico Vázquez contó qué es lo que más le duele de su separación de Gime Accardi: “No puedo ver...”
Juana Viale estalló contra la prensa por la pelea con su madre: “No me desafíes”
A la espera de Aitana: la sesión de fotos de Cami Homs y José Sosa, a semanas de ser padres
Viviana Canosa, arrepentida de la denuncia contra Lizy Tagliani: los motivos de la suspensión del juicio
La Ciudad
Desborde cloacal en una calle del centro de La Plata, a metros de un colegio
Verano 2026: el Bapro lanzó préstamos, cuotas y descuentos Cuenta DNI para las vacaciones
Atención, mañana no habrá bancos en La Plata
“Abandono total hace meses” en Gonnet
Una zona del centro de La Plata, repleta de basura
Deportes
"A mi abuelo le gustaba mucho Gimnasia": la confesión del Chelo Torres tras el triunfo en el Monumental
Salió a la luz la camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026
"Prócer y maestro, dentro y fuera de la cancha": Estudiantes y Verón recordaron a Sabella en su cumpleaños
VIDEO. “Ejecutarla lleva tiempo pero ya hay una idea”
“Nico Barros Schelotto tiene personalidad”
Información General
La Provincia exime del Impuesto Inmobiliario Rural a campos de 19 distritos afectados por inundaciones
VIDEO.- Inundaciones en la Provincia: crece el drama y la preocupación ante millones de hectáreas afectadas
Habilitan la tenencia de fusiles semi automáticos
Los médicos, acorralados por el desgaste profesional: "La pandemia fue el tiro de gracia para el equipo de salud"
Suspenden a un docente por insultos y "adoctrinamiento" en el aula en una escuela de Banfield

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla