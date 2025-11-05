Piden hasta 10 años de prisión y detención inmediata para el ‘Demonio’ García: la palabra del ex Estudiantes
Piden hasta 10 años de prisión y detención inmediata para el ‘Demonio’ García: la palabra del ex Estudiantes
Así se aplicará la baja de patentes de autos en Provincia: según modelo, como calcularlo
"Antes había amonestaciones": el reclamo de docentes y preceptoras tras las agresiones en el Normal 2
VIDEO.- Inundaciones en la Provincia: crece el drama y la preocupación ante millones de hectáreas afectadas
"A mi abuelo le gustaba mucho Gimnasia": la confesión del Chelo Torres tras el triunfo en el Monumental
Terror en un barrio de La Plata: delincuentes roban en dos casas y disparan a matar
Tinelli en su hora más difícil: dos juicios, uno de ellos con sentencia condenatoria, y el empresario Scaglione que brindó detalles
Arrancaron las elecciones estudiantiles en la UNLP: una contienda de peronistas, radicales, la izquierda y ahora también de libertarios
Nico Vázquez contó qué es lo que más le duele de su separación de Gime Accardi: “No puedo ver...”
Verano 2026: el Bapro lanzó préstamos, cuotas y descuentos Cuenta DNI para las vacaciones
Una banda delictiva entró a robar a una casa en Tolosa y cayó tras un operativo cerrojo
Milei le tomó juramento a Adorni como jefe de Gabinete antes de viajar a Estados Unidos
Trágico vuelco en Ruta 2: se mató un conocido dirigente de Aldosivi y empresario marplatense
Salió a la luz la camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026
Juana Viale estalló contra la prensa por la pelea con su madre: “No me desafíes”
A la espera de Aitana: la sesión de fotos de Cami Homs y José Sosa, a semanas de ser padres
Marta Fort fulminó a Virginia Gallardo por usar la imagen de su padre: “De cuarta”
Viviana Canosa, arrepentida de la denuncia contra Lizy Tagliani: los motivos de la suspensión del juicio
Nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona: el debate comenzará en marzo de 2026
Una empresa tendría intenciones de adquirir Acerías Berisso y se podría destrabar el conflicto
Revés para Donald Trump que perdió en tres estados clave: Nueva York, Nueva Jersey y en Virginia
Sin nombrarlo, Macri hizo severas críticas a los presidentes como Milei
"Prócer y maestro, dentro y fuera de la cancha": Estudiantes y Verón recordaron a Sabella en su cumpleaños
Un gerente del Banco Provincia blanco de una salvaje agresión
Presupuesto nacional, debates provinciales: la inversión bonaerense, comparada con CABA, Santa Fe y Córdoba
Salió el escrutinio definitivo en la Provincia: ¿cuál fue la diferencia de votos entre libertarios y peronistas?
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El juicio oral contra Diego “Demonio” García, exfutbolista de Estudiantes de La Plata acusado de abuso sexual con acceso carnal, entró en su etapa final este miércoles, con los alegatos de cierre. Tanto la fiscalía como la querella solicitaron penas de entre ocho y diez años de prisión y reclamaron su inmediata detención en caso de ser hallado culpable.
El fiscal Lucas Domsky pidió una condena de ocho años de cárcel al considerar probado que García violó a una joven en 2021, en un contexto de violencia de género. En su alegato, el representante del Ministerio Público subrayó que “la víctima no dio su consentimiento” y que el hecho “afecta directamente la libertad sexual, es decir, la autodeterminación de toda persona para elegir cuándo, cómo, dónde y con quién mantener relaciones sexuales”.
Domsky enfatizó que el consentimiento sexual no puede presumirse y destacó que, en este caso, el exjugador “hizo lo que él quería, penetrándola vía vaginal contra su voluntad, sumado a violencia física y de género”. Además, remarcó el impacto psicológico y emocional sufrido por la denunciante, quien debió mudarse de ciudad tras el hecho.
El fiscal también abordó la dimensión simbólica del caso: “Estos hechos implican la cosificación de la mujer, su degradación al carácter de mero objeto de propiedad del varón, un estereotipo prohibido por la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”.
Durante su exposición, Domsky recordó que el tribunal “pudo percibir las reacciones espontáneas de la víctima, su coherencia y la solidez de su relato”, elementos que, según sostuvo, otorgan verosimilitud a su testimonio.
Por su parte, el abogado querellante Marcelo Peña solicitó una pena de diez años de prisión y presentó audios que la joven envió a dos amigos minutos después del hecho, en los que, entre lágrimas, pedía ayuda. Peña también pidió que se investigue por falso testimonio a dos testigos -Julieta Estepo y Milagros Farinha- a quienes acusó de “omitir lo que realmente pasó” e intentar minimizar la situación.
En contraposición, la defensa de García insistió en que la relación fue consentida y solicitó su absolución, invocando el principio de la duda. En sus últimas palabras ante el tribunal, el futbolista agradeció a los clubes que le permitieron continuar su carrera durante el proceso judicial: “Quiero agradecer a los clubes que, pese a esto, me dejaron seguir jugando”, expresó.
El juicio quedó a la espera del veredicto del juez Ezequiel Medrano, del Tribunal Oral en lo Criminal V de La Plata, que se dará a conocer en las próximas semanas. Tanto la fiscalía como la querella solicitaron que, si se dicta condena, García sea detenido de inmediato.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí