Viviana Canosa, arrepentida de la denuncia contra Lizy Tagliani: los motivos de la suspensión del juicio

El enfrentamiento entre Lizy Tagliani y Viviana Canosa sumó un nuevo capítulo, esta vez en el terreno judicial. Según reveló Ángel de Brito en LAM (América), el juicio entre ambas fue suspendido luego de que la periodista decidiera pagar las multas impuestas por sus dichos, en un intento por cerrar el conflicto legal iniciado meses atrás.

El escándalo comenzó en abril de 2025, cuando Canosa lanzó fuertes acusaciones en televisión y presentó una denuncia penal en Comodoro Py contra Lizy, su colega Costa, y otras figuras mediáticas como Florencia Peña y Elizabeth Vernaci. En aquella presentación, la conductora mencionó presuntas irregularidades vinculadas a trata, prostitución y pedofilia, lo que generó un inmediato repudio en el ambiente artístico.

Ante la gravedad de las declaraciones, Lizy Tagliani negó rotundamente las acusaciones y presentó una demanda por “daños y perjuicios”, al sostener que las palabras de Canosa afectaron su vida personal y el proceso de adopción de su hijo, Tati. Con el paso de las semanas, Canosa y su abogado se retractaron parcialmente en los medios, aclarando que “nunca se acusó directamente a Lizy de abuso de menores”, aunque reconocieron haber solicitado una investigación judicial.

Ahora, la decisión de abonar las multas correspondientes habría sido tomada por Canosa “para evitar el juicio penal y un eventual veredicto desfavorable”, según explicó De Brito. “Pagar las multas significa hacerse cargo. Si querés evitar un veredicto, pagás las multas”, sostuvo el periodista en su programa.

Desde el entorno de Tagliani confirmaron que presentarán un recurso de apelación con el objetivo de que el debate oral se lleve a cabo y que Viviana Canosa emita una retractación pública, algo que Lizy considera esencial para limpiar su nombre. Por ahora, la última palabra la tendrá la Justicia, que deberá decidir si acepta la apelación y reabre el juicio o si el conflicto se da por cerrado.