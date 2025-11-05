Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Trágico vuelco en Ruta 2: se mató José Moscuzza, un conocido dirigente de Aldosivi y empresario de Mar del Plata

Trágico vuelco en Ruta 2: se mató José Moscuzza, un conocido dirigente de Aldosivi y empresario de Mar del Plata
5 de Noviembre de 2025 | 14:28

Escuchar esta nota

Josecito Moscuzza, hijo de José Moscuzza, expresidente de Aldosivi, falleció en la madrugada del miércoles al volcar con su auto cuando manejaba por la Ruta 2. El joven de 44 años que también era dirigente del club se encontraba solo en el vehículo al momento del accidente.

Ligado toda la vida al Tiburón, fue vice hasta el año pasado y en Mar del Plata le reconocen el predio que la institución tiene en Punta Mogotes como parte destacada de su gestión. Además, su desempeño para que el equipo pueda competir en la máxima categoría del fútbol argentino.


Las autoridades investigan las causas del siniestro que ocurrió en el kilómetro 166, a la altura de Lezama, cuando el auto salió del camino y volcó. La noticia generó conmoción por tocar a una de las familias tradicionales de la ciudad balnearia y ser hijo del histórico empresario de la industria pesquera.

Se lo conocía como Josecito para distinguirlo de su homónimo,. Cuando dejó su cargo de vice en Aldosivi y dio un paso al costado de la comisión directiva, su padre -lideraba ese cuerpo- pasó a ser presidente honorario.

EN DESARROLLO

