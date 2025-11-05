Inundaciones en la Provincia: crece el drama y la preocupación ante millones de hectáreas afectadas
Inundaciones en la Provincia: crece el drama y la preocupación ante millones de hectáreas afectadas
VIDEO.- Una comunidad educativa aterrada en La Plata: sentada y protesta por los extremos hechos de violencia en el Normal 2
Arrancaron las elecciones estudiantiles en la UNLP: una contienda de peronistas, radicales, la izquierda y ahora también de libertarios
Presupuesto nacional, debates provinciales: la inversión bonaerense, comparada con CABA, Santa Fe y Córdoba
Una empresa tendría intenciones de adquirir Acerías Berisso y se podría destrabar el conflicto
Tinelli en su hora más difícil: dos juicios, uno de ellos con sentencia condenatoria, y el empresario Scaglione que brindó detalles
Provincia anunció que habrá bajas en la Patente y que eliminará las cuotas adicionales en el Inmobiliario
Triple triunfo demócrata: el "comunista" Zohran Mamdami ganó las elecciones en Nueva York
Sin nombrarlo, Macri hizo severas críticas a los presidentes como Milei
Un gerente del Banco Provincia blanco de una salvaje agresión
Salió el escrutinio definitivo en la Provincia: ¿cuál fue la diferencia de votos entre libertarios y peronistas?
El miércoles arrancó con cielo amenazante y fresco en La Plata: ¿llueve o repunta?
Novedoso fallo en La Plata: detención efectiva por maltrato animal
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Avanzan los trabajos del conducto aliviador de Parque Sicardi
$9.000.000: crece el súper pozo y las expectativas de los lectores por el Cartonazo
VIDEO.- Otra vez hubo alarma por un incendio en la destilería de YPF
VIDEOS.- La violencia, al extremo: ahora, una auxiliar sangrando
En Nación, patean el Presupuesto para las sesiones extraordinarias
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy miércoles 5 de noviembre para aprovechar en La Plata
Micros: extender el servicio en los barrios y transbordo, las claves
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) entra de lleno en su fase electoral más vibrante y folclórica: la que involucra a su claustro estudiantil, el de mayor peso numérico después del docente. A partir de este miércoles y hasta el viernes, más de 217.000 alumnos están habilitados para acudir a las urnas en las 17 facultades para renovar la conducción de los Centros de Estudiantes, elegir un representante para el Consejo Superior y designar cinco consejeros en cada uno de los Consejos Directivos (CD).
Este proceso es crucial, ya que el desempeño de las agrupaciones estudiantiles impactará directamente en la designación de decanos el próximo año. Los CD, compuestos por cinco alumnos, siete profesores, dos graduados, un jefe de trabajos prácticos y un no docente, serán los encargados de este nombramiento, un paso previo a la Asamblea Universitaria de junio de 2026 que definirá al nuevo presidente de la UNLP. Actualmente, el único candidato a sucederse es el actual vicepresidente académico, Fernando Tauber, quien busca un tercer mandato. En este contexto, lo que suceda en las urnas estudiantiles en los próximos días moldeará gran parte del futuro político de la Universidad.
Franja Morada, la expresión universitaria del radicalismo, se presenta en 15 de las 17 facultades (con las excepciones de Odontología y Trabajo Social) con el objetivo de consolidar su dominio en las 10 unidades académicas que actualmente conduce, entre ellas Informática, Derecho, Exactas, Veterinaria, el Observatorio, Ingeniería, Arquitectura, Agronomía, Económicas y Psicología. Esta última facultad es vista como un punto de alta tensión, ya que el año pasado los morados retuvieron el centro y la mayoría de consejeros por una diferencia menor a 150 votos frente al Frente por Psico, una fuerza cercana al peronismo y la izquierda. Con la irrupción de La Jauretche (JUP) con un caudal significativo de votos en 2024, el escrutinio en Psicología se anticipa como un "cara o cruz" para las autoridades del Rectorado.
El peronismo y la izquierda exhiben una notoria fragmentación, compitiendo en todas las facultades bajo diversas denominaciones, como La Cámpora, la JUP, Suma o La Mella (Patria Grande). Pese a su dispersión, controlan un puñado de centros, destacando Humanidades con La Jauretche (JUP) y, sobre todo, Medicina a través de Remediar (JUP). En Medicina, la atención es máxima: la reciente derrota por un solo voto de la lista oficialista en las elecciones de profesores a manos de la lista opositora liderada por la Dra. Irene Ennis —un armado amplio que incluyó a La Mella— podría ser un presagio. Ennis, actual directora del doctorado en Medicina, se posiciona como una fuerte candidata a decana. La mayoría docente ya quedó en manos de la oposición, que sumando apenas cuatro votos más (posiblemente del claustro estudiantil) lograría el número necesario para imponer un decano, dotando a la elección estudiantil en 60 y 120 de una relevancia especial.
Fuera de la JUP, el peronismo tiene su histórico bastión en Periodismo con Rodolfo Walsh (La Cámpora), es minoría en Artes (donde gobierna Cronopios de La Mella), y conduce Ciencias Naturales con el Frente Natural, ligado a Quebracho y La Cámpora. A su vez, tienen minorías en múltiples facultades como el Observatorio (Suma), Exactas (Suma y Colectivo Estudiantil), Odontología (FOE), Ingeniería (Cinética-JUP), Veterinaria (La Pinto-JUP), Informática (La Fuente-JUP) y Derecho (DND).
La Mella se enfrenta al desafío de detener su reciente retroceso tras perder Medicina y solo conservar Artes. También es minoría en Agrarias, Periodismo y Humanidades. En contraste, el Miles solo mantiene la conducción en Trabajo Social. La izquierda en general, aunque compite en casi todas las unidades, solo conserva un consejero minoritario en Arquitectura a través del Agite Estudiantil.
Una novedad destacada es la incursión del espacio libertario. Habiendo competido en una sola facultad (Económicas) el año pasado, en esta ocasión presentan listas en seis casas de estudio, aunque divididos en dos agrupaciones. Por un lado, Universitarios de La Libertad Avanza (ULLA), que se presenta en Económicas, Derecho, Informática, Psicología e Ingeniería, y estaría alineado con el sector de Santiago Caputo. Por el otro, Crear más Libertad, con terminales en Karina Milei y Sebastián Pareja, que compite en Humanidades. El interrogante principal es el nivel de apoyo que cosechará el oficialismo nacional en el estudiantado, un sector que ha sido crítico con el "desfinanciamiento" de la universidad pública.
Con 102 listas distribuidas a lo largo de la UNLP, y con una oferta que varía desde solo dos boletas en Odontología hasta once en Humanidades, los resultados que se conozcan el viernes no solo definirán la conducción de los centros, sino que también podrían reconfigurar de manera significativa el mapa de poder en la Universidad. El reparto de los cinco consejeros se rige por un sistema que otorga tres bancas a la lista ganadora y las dos restantes a las dos primeras minorías, siempre y cuando estas superen el 20% de los votos. De no alcanzar ese porcentaje, todas las bancas van para la lista más votada.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí