La CGT votó el nuevo triunvirato: Sola, Jerónimo y Arguello

"Hay otro camino": fuerte comunicado de los intendentes peronistas
La CGT votó hoy al nuevo triunvirato de la central que estará compuesto por Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros).
Así lo definieron los dirigentes en el congreso que se llevó a cabo en el estadio Obras, donde también se eligió a Andrés Rodríguez, de UPCN, como secretario adjunto, y a Osvaldo Lobato, de la UOM de San Martín, como secretario gremial, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes sindicales.
El congreso había sido presidido por Héctor Daer, cosecretario general saliente, y tuvo como anfitrión a Oscar Lingeri, de Obras Sanitarias, quien durante el momentos de los discursos expresó que en la central “no somos kukas ni comunistas, somos peronistas”.
Antes de la votación, el dirigente Luis Barrionuevo y el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, se retiraron disconformes con la decisión de la mayoría del comité central confederal elegir un nuevo triunvirato.
Barrionuevo y otros gremios opositores a la conducción pujaban por volver a un unicato, con un solo secretario general en lugar de una mesa colegiada.
La Secretaría de Relaciones Internacionales fue de nuevo para Gerardo Martínez (UOCRA), en tanto que Daer tendrá la Secretaría de Interior.
La Secretaría de Relaciones Institucionales, en tanto, será para Daniel Lovera y Romina Santana, mientras que la Secretaría de Prensa y Comunicación será para Horacio Arreceygor y Susana Benítez.
Para la Secretaría de Seguridad Social se designó a Hugo Benítez y Romina Sánchez, y para la de Cultura a Miguel Paniagua y María Belén Ratto.
Completan la lista: Secretaría de Ciencia y Técnica, Marina Jauribery y Hernán Escudero; Secretaría Administrativa, Rosa Carmen Sorsaburu y Emilio Alberto Lamas; Secretaría de Vivienda, Sergio Sasia y Secretaría de Turismo, Carlos Acuña.
La Secretaría de Acción Social fue para José Luis Lingeri y Karina Navone, mientras en la Secretaría de Actas fueron designados Enrique Lorenzo y Laura Fernández, así como Gastón Frutos para la Secretaría de Finanzas.
La Secretaría de Derechos Humanos fue para Julio Piumato y Maia Volcovinsky, y la Secretaría de Igualdad de Oportunidades para Luna Villar, mientras Carla Gaudensi fue designada en la Secretaría de Género.
La Secretaría de Asuntos Legislativos fue para Norberto Dipróspero y Elena Ferreyra, en tanto la Secretaría de Políticas Económicas y Sociales fue para Oscar Rojas.
La Secretaría de Estadísticas y Registros fue para Víctor Santa María y Noemí Aida Germiniani.
El resto del Consejo Directivo se compone de la siguiente manera:
Secretaría de Defensa del Consumidor: Pablo Flores y María Lorena Attinese.
Secretaría de Política de Empleo: Juan Carlos Schmid y Yesica Daniela Gesteiro.
Secretaría de Formación y Capacitación: Argentino Geneiro.
Secretaría de Juventud: Sebastián Maturano y Lorena Noemí Sciorilli.
Secretaría de Protección de la Niñez: José Voytenco y Natalia Sánchez Jauregui.
Secretaría de Salud Laboral: Nahuel Chancel y Danela Ayelén Aguet.
Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Transición Justa: Jorge Manccini y Antonella Rucci.
Secretaría de Políticas Educativas: Sergio Romero y Gilda Galucci.
Secretaría de Industria y Producción: Rodolfo Daer y Viviana Córdoba.
Secretaría de Asuntos Municipales: Amadeo Genta y Graciela Pérez.
Secretaría de Asuntos Energéticos: Guillermo Roberto Moser y María A. Roldán Palomo.
Secretaría de Innovación y Futuro del Trabajo: Carlos Bonjour y Vanesa Núñez.
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos: Guillermo Mangone y Noemí Teresa Pozo.
Secretaría de Deportes: Juan Pablo Brey y Verónica Scarpato.
