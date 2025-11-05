Terror en un barrio de La Plata: delincuentes roban en dos casas y disparan a matar

Un raid delictivo en un sector cerrado del barrio Las Banderitas de City Bell, perpetrado por delincuentes peligrosos y armados, por poco termina en una desgracia.

De acuerdo con denuncias formuladas ante la policía que coincidieron con relatos de testigos, en la tarde del martes al menos tres delincuentes irrumpieron en dos viviendas de 447 bis entre 156 y 157, en donde aprovecharon la ausencia de sus dueños para hacerse de toda clase de pertenencias entre objetivos de valor y elementos personales.

Sin embargo, la codicia o tal vez la disconformidad con el botín en cierto punto les jugó en contra, ya que en el intento de meterse en otra casa fueron advertidos por un vecino.

Luego los desconocidos intentaron robarle el auto a un hombre del barrio, pero este les opuso resistencia y en medio de forcejeos se demoraron más de 5 minutos hasta que finalmente prosiguieron a pie.

Así emprendieron la escapatoria. Pero esta vez tampoco pasaron desapercibidos ya que fueron vistos por otros dos frentistas perdiendo todo el sigilo con el que se habían manejado durante los robos en las viviendas.

En ese marco los peligrosos malvivientes no anduvieron con vueltas, puesto que desenfundaron sus armas y dispararon a quemarropa en el intento de eliminar a los testigos.

Ambos habitantes del barrio corrieron como pudieron, lograron evadir los disparos y pudieron ponerse a salvo.

Afortunadamente, a pesar de la saña de los ladrones, no hubo que lamentar heridos de bala. Sin embargo, el hecho puso al desnudo la inseguridad que existe en ese barrio de la zona norte de La Plata, en donde todavía hoy reinaba el miedo y cierto estado de shock en cuanto el saldo pudo haber sido mucho peor.

Según trascendió, a varias cuadras del lugar los esperaba un auto en el que se esfumaron del lugar. Por otro lado, algunos movimientos y rostros quedaron registrados en las filmaciones de las cámaras de seguridad.