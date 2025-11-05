Terror en un barrio de La Plata: delincuentes roban en dos casas y disparan a matar

VIDEO.- Inundaciones en la Provincia: crece el drama y la preocupación ante millones de hectáreas afectadas
VIDEO.- Inundaciones en la Provincia: crece el drama y la preocupación ante millones de hectáreas afectadas
VIDEO.- Una comunidad educativa aterrada en La Plata: sentada y protesta por los extremos hechos de violencia en el Normal 2
Arrancaron las elecciones estudiantiles en la UNLP: una contienda de peronistas, radicales, la izquierda y ahora también de libertarios
Milei recibió a diputados de LLA y el PRO y senadores electos y por la tarde viaja a Estados Unidos
Una empresa tendría intenciones de adquirir Acerías Berisso y se podría destrabar el conflicto
Tinelli en su hora más difícil: dos juicios, uno de ellos con sentencia condenatoria, y el empresario Scaglione que brindó detalles
Provincia anunció que habrá bajas en la Patente y que eliminará las cuotas adicionales en el Inmobiliario
Triple triunfo demócrata: el "comunista" Zohran Mamdami ganó las elecciones en Nueva York
Sin nombrarlo, Macri hizo severas críticas a los presidentes como Milei
"Prócer y maestro, dentro y fuera de la cancha": Estudiantes y Verón recordaron a Sabella en su cumpleaños
Un gerente del Banco Provincia blanco de una salvaje agresión
Salió el escrutinio definitivo en la Provincia: ¿cuál fue la diferencia de votos entre libertarios y peronistas?
El miércoles arrancó con cielo amenazante y fresco en La Plata: ¿llueve o repunta?
Novedoso fallo en La Plata: detención efectiva por maltrato animal
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Avanzan los trabajos del conducto aliviador de Parque Sicardi
$9.000.000: crece el súper pozo y las expectativas de los lectores por el Cartonazo
VIDEO.- Otra vez hubo alarma por un incendio en la destilería de YPF
VIDEOS.- La violencia, al extremo: ahora, una auxiliar sangrando
En Nación, patean el Presupuesto para las sesiones extraordinarias
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy miércoles 5 de noviembre para aprovechar en La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un raid delictivo en un sector cerrado del barrio Las Banderitas de City Bell, perpetrado por delincuentes peligrosos y armados, por poco termina en una desgracia.
De acuerdo con denuncias formuladas ante la policía que coincidieron con relatos de testigos, en la tarde del martes al menos tres delincuentes irrumpieron en dos viviendas de 447 bis entre 156 y 157, en donde aprovecharon la ausencia de sus dueños para hacerse de toda clase de pertenencias entre objetivos de valor y elementos personales.
Sin embargo, la codicia o tal vez la disconformidad con el botín en cierto punto les jugó en contra, ya que en el intento de meterse en otra casa fueron advertidos por un vecino.
Luego los desconocidos intentaron robarle el auto a un hombre del barrio, pero este les opuso resistencia y en medio de forcejeos se demoraron más de 5 minutos hasta que finalmente prosiguieron a pie.
Así emprendieron la escapatoria. Pero esta vez tampoco pasaron desapercibidos ya que fueron vistos por otros dos frentistas perdiendo todo el sigilo con el que se habían manejado durante los robos en las viviendas.
En ese marco los peligrosos malvivientes no anduvieron con vueltas, puesto que desenfundaron sus armas y dispararon a quemarropa en el intento de eliminar a los testigos.
Ambos habitantes del barrio corrieron como pudieron, lograron evadir los disparos y pudieron ponerse a salvo.
Afortunadamente, a pesar de la saña de los ladrones, no hubo que lamentar heridos de bala. Sin embargo, el hecho puso al desnudo la inseguridad que existe en ese barrio de la zona norte de La Plata, en donde todavía hoy reinaba el miedo y cierto estado de shock en cuanto el saldo pudo haber sido mucho peor.
Según trascendió, a varias cuadras del lugar los esperaba un auto en el que se esfumaron del lugar. Por otro lado, algunos movimientos y rostros quedaron registrados en las filmaciones de las cámaras de seguridad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí