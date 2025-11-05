Un gerente del Banco Provincia blanco de una salvaje agresión

Un violento episodio ocurrido a metros de los Tribunales de La Plata dejó al descubierto una historia con posible trasfondo familiar que por estas horas, mantiene en vilo a la Justicia. El damnificado, identificado como Roberto Emiliano Filardi, gerente de la sucursal del Banco Provincia de Calle 12, fue salvajemente golpeado, y si bien logró sobrevivir, el ataque fue de tal magnitud que de milagro no terminó en una tragedia. Por el caso, la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, titular de la UFI N° 17, logró que el Juzgado de Garantías N° 5 ordenara la detención de Ezequiel Eduardo Filardi -hermano del agredido-, quien es señalado como el autor de la salvaje golpiza.

Según pudo saber EL DIA, el episodio ocurrió días atrás en el interior de la confitería “Desirée”, ubicada en 8 y 56, cuando el agresor ingresó al local y atacó de forma repentina a la víctima. En las imágenes de seguridad, incorporadas a la causa, se observa con nitidez el momento en que Ezequiel Eduardo Filardi se abalanza sobre el gerente bancario -su hermano- y le propina un golpe certero en la cabeza que lo dejó completamente aturdido e inconsciente. El ataque fue tan violento que la víctima debió ser trasladada de urgencia a un hospital, donde los médicos constataron una herida cortante en el cuero cabelludo y traumatismo craneoencefálico.

El material fílmico, sumado a los informes médicos y a la declaración del propio damnificado, resultaron determinantes para que la fiscal Di Lorenzo solicitara la detención del imputado. Voceros indicaron que el pedido fue concedido en las últimas horas por la jueza Marcela Garmendia, quien consideró acreditada la existencia de un ataque con intención homicida, aunque descartó la agravante de alevosía planteada en un inicio. La calificación quedó establecida como homicidio simple en grado de tentativa y daño, delitos previstos en los artículos 42, 55, 79 y 183 del Código Penal.

La pesquisa está evaluando las circunstancias personales y el vínculo previo entre víctima e imputado, señalaron fuentes de la investigación a este diario, que además remarcaron el trabajo de la fiscal Di Lorenzo en la recopilación de pruebas y testimonios. La representante del Ministerio Público impulsó la medida de detención tras reunir elementos “suficientes y contundentes” sobre la mecánica del ataque y el riesgo procesal que implicaba mantener en libertad al acusado.

En este sentido la orden judicial dispone que Filardi permanezca detenido a disposición de la fiscalía, mientras se amplía la investigación y se esperan nuevos resultados periciales. Entre ellos, se analiza el contenido de los dispositivos electrónicos secuestrados y la declaración de testigos que se encontraban en el local al momento del brutal hecho.

Las fuentes judiciales consultadas confirmaron que la víctima, tras el alta médica, se encuentra fuera de peligro pero continúa bajo control por las lesiones sufridas. Por estas horas, la fiscalía avanza en la recolección de nuevos testimonios y en la evaluación de antecedentes de episodios previos que podrían estar relacionados con el violento suceso. Lo cierto es que habría elementos que apuntan a un conflicto familiar de larga data, con presuntos precedentes con otros integrantes de la familia Filardi, aunque -por ahora- no hay conclusiones firmes en lo mencionado, indicaron a este diario.

Mientras tanto, el agresor quedó a disposición del Juzgado de Garantías N° 5, que busca esclarecer -con múltiples pruebas incorporadas- en detalle las circunstancias y móviles de un episodio que, de no mediar la rápida asistencia de terceros, pudo haber terminado en una verdadera tragedia.