Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |EL ATAQUE OCURRIÓ DENTRO DE UNA CONFITERÍA DE 8 Y 56 Y QUEDÓ REGISTRADA POR LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD

Un gerente del Banco Provincia blanco de una salvaje agresión

El acusado, un hermano de la víctima, fue detenido por requerimiento de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo. Investigan la trama familiar

Un gerente del Banco Provincia blanco de una salvaje agresión

El local donde fue agredido brutalmente un gerente bancario / Web

5 de Noviembre de 2025 | 02:39
Edición impresa

Un violento episodio ocurrido a metros de los Tribunales de La Plata dejó al descubierto una historia con posible trasfondo familiar que por estas horas, mantiene en vilo a la Justicia. El damnificado, identificado como Roberto Emiliano Filardi, gerente de la sucursal del Banco Provincia de Calle 12, fue salvajemente golpeado, y si bien logró sobrevivir, el ataque fue de tal magnitud que de milagro no terminó en una tragedia. Por el caso, la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, titular de la UFI N° 17, logró que el Juzgado de Garantías N° 5 ordenara la detención de Ezequiel Eduardo Filardi -hermano del agredido-, quien es señalado como el autor de la salvaje golpiza.

Según pudo saber EL DIA, el episodio ocurrió días atrás en el interior de la confitería “Desirée”, ubicada en 8 y 56, cuando el agresor ingresó al local y atacó de forma repentina a la víctima. En las imágenes de seguridad, incorporadas a la causa, se observa con nitidez el momento en que Ezequiel Eduardo Filardi se abalanza sobre el gerente bancario -su hermano- y le propina un golpe certero en la cabeza que lo dejó completamente aturdido e inconsciente. El ataque fue tan violento que la víctima debió ser trasladada de urgencia a un hospital, donde los médicos constataron una herida cortante en el cuero cabelludo y traumatismo craneoencefálico.

El material fílmico, sumado a los informes médicos y a la declaración del propio damnificado, resultaron determinantes para que la fiscal Di Lorenzo solicitara la detención del imputado. Voceros indicaron que el pedido fue concedido en las últimas horas por la jueza Marcela Garmendia, quien consideró acreditada la existencia de un ataque con intención homicida, aunque descartó la agravante de alevosía planteada en un inicio. La calificación quedó establecida como homicidio simple en grado de tentativa y daño, delitos previstos en los artículos 42, 55, 79 y 183 del Código Penal.

La pesquisa está evaluando las circunstancias personales y el vínculo previo entre víctima e imputado, señalaron fuentes de la investigación a este diario, que además remarcaron el trabajo de la fiscal Di Lorenzo en la recopilación de pruebas y testimonios. La representante del Ministerio Público impulsó la medida de detención tras reunir elementos “suficientes y contundentes” sobre la mecánica del ataque y el riesgo procesal que implicaba mantener en libertad al acusado.

En este sentido la orden judicial dispone que Filardi permanezca detenido a disposición de la fiscalía, mientras se amplía la investigación y se esperan nuevos resultados periciales. Entre ellos, se analiza el contenido de los dispositivos electrónicos secuestrados y la declaración de testigos que se encontraban en el local al momento del brutal hecho.

Las fuentes judiciales consultadas confirmaron que la víctima, tras el alta médica, se encuentra fuera de peligro pero continúa bajo control por las lesiones sufridas. Por estas horas, la fiscalía avanza en la recolección de nuevos testimonios y en la evaluación de antecedentes de episodios previos que podrían estar relacionados con el violento suceso. Lo cierto es que habría elementos que apuntan a un conflicto familiar de larga data, con presuntos precedentes con otros integrantes de la familia Filardi, aunque -por ahora- no hay conclusiones firmes en lo mencionado, indicaron a este diario.

LE PUEDE INTERESAR

Las extrañas búsquedas de César Sena en internet

LE PUEDE INTERESAR

“Larguen toda la plata”, el feroz grito a dos jubilados

Mientras tanto, el agresor quedó a disposición del Juzgado de Garantías N° 5, que busca esclarecer -con múltiples pruebas incorporadas- en detalle las circunstancias y móviles de un episodio que, de no mediar la rápida asistencia de terceros, pudo haber terminado en una verdadera tragedia.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡9.000.000! El Cartonazo quedó vacante y el pozo es súper millonario: además, $300.000 por línea

VIDEO.- Otra vez hubo alarma por un incendio en la destilería de YPF

Llueve en La Plata: cesó alerta y así seguirá el clima

VIDEOS.- La violencia, al extremo Ahora, una auxiliar sangrando

VIDEO.- El Volador “despegó” y se estrelló: así fue el tremendo palo del barrabrava de Gimnasia

Sería inminente el fallo en Brasil sobre los hijos de Herman Krause

La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero

Pata Castro rompió el silencio tras el "sucio accionar" de Arasa: "Se hizo justicia"
+ Leidas

VIDEOS.- La violencia, al extremo Ahora, una auxiliar sangrando

VIDEO.- Otra vez hubo alarma por un incendio en la destilería de YPF

En Nación, patean el Presupuesto para las sesiones extraordinarias

Micros: extender el servicio en los barrios y transbordo, las claves

Lluvias en la Provincia: millones de hectáreas afectadas

VIDEO. “Ejecutarla lleva tiempo pero ya hay una idea”

El descargo de Tinelli: “Me duele fallar como papá”

Habilitan la tenencia de fusiles semi automáticos
Últimas noticias de Policiales

Novedoso fallo en La Plata: detención efectiva por maltrato animal

Las extrañas búsquedas de César Sena en internet

“Larguen toda la plata”, el feroz grito a dos jubilados

Supuestos prestamistas balearon a una mujer
Deportes
VIDEO. “Ejecutarla lleva tiempo pero ya hay una idea”
“Nico Barros Schelotto tiene personalidad”
El Pata Castro, durísimo contra el árbitro Arasa
“Trato de dar una mano, no pienso en lo que viene”
Pincha atento: ganar y mirar lo que sucede en otras canchas
Información General
Lluvias en la Provincia: millones de hectáreas afectadas
Habilitan la tenencia de fusiles semi automáticos
Los médicos, acorralados por el desgaste profesional o Burnout: "La pandemia fue el tiro de gracia para el equipo de salud"
Suspenden a un docente por insultos y "adoctrinamiento" en el aula en una escuela de Banfield
Vaca Muerta ya tiene salida al mar: finalizó la soldadura del extenso oleoducto que llega al Atlántico
La Ciudad
VIDEO.- Otra vez hubo alarma por un incendio en la destilería de YPF
VIDEOS.- La violencia, al extremo Ahora, una auxiliar sangrando
Micros: extender el servicio en los barrios y transbordo, las claves
El COU, con topes de densidades y nueva regulación de las alturas
$9.000.000: crece el súper pozo y las expectativas de los lectores por el Cartonazo
Espectáculos
El descargo de Tinelli: “Me duele fallar como papá”
¿Quién es Jonathan Bailey?: el hombre más sexy del mundo, un galán de la tele y el primer gay
Noelia Sinkunas: “Me encanta abrir la puerta de algo nuevo”
Mujeres, decisiones y pérdidas en “Matria”
“Peppa Pig volvé al establo”: Wanda se hartó de que Alex la denigre

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla