El Mundo

Triple triunfo demócrata: el "comunista" Zohran Mamdami ganó las elecciones en Nueva York

Con 34 años, y de origen musulmán, se convirtió en el segundo alcalde más joven de la historia de la ciudad. Victorias en de Nueva Jersey y en Virginia

5 de Noviembre de 2025 | 07:18

El candidato demócrata Zohran Mamdani, de apenas 34 años, se impuso en las elecciones realizadas en Nueva York y de esta manera se convirtió en el segundo alcalde más joven de la historia de la ciudad y el primero que alcanza ese puesto siendo musulmán.

Mamdani obtuvo el 50% de los votos y superó a Andrew Como, ex gobernador en tres ocasiones y aspirante independiente, quien consiguió el 41 por ciento, una diferencia indescontable según las proyecciones, con el 90% de las mesas escrutadas hacia las 22hs., hora del este en Estados Unidos.

El nuevo alcalde había sido elegido por primera vez para la Asamblea Estatal en 2020, representando a Astoria, Queens, una de las zonas más progresistas de la ciudad de Nueva York.

Casi un millón 800 mil neoyorquinos emitieron su voto para elegir alcalde, según la Junta Electoral de la ciudad de Nueva York, en un comicio que tuvo un resultado histórico. La cifra incluye más de 735.000 registros durante el período de votación anticipada de la semana pasada, que marcó un récord de participación para una elección no presidencial en la ciudad.

Algunos de los mayores niveles de participación se registraron en Brooklyn (el distrito más poblado de la ciudad), donde más de 395.000 personas han sufragado hasta la media tarde.

Cuomo, por su parte, había sido gobernador de Nueva York en tres ocasiones (entre 2011 y 2021) antes de dimitir en medio de acusaciones de acoso sexual. Su padre, Mario Cuomo, también fue gobernador de Nueva York durante tres mandatos (1983-1994).

Por otra parte, la representante demócrata Mikie Sherrill, de 53 años, se transformó en la primera mujer gobernadora demócrata de Nueva Jersey, con su victoria de este martes sobre Jack Ciattarelli, un aliado del presidente Donald Trump.

A esto se suma el triunfo de la demócrata Abigail Spanberger, quien resultó elegida como la primera mujer gobernadora del estado, tras superar a la republicana Winsome Earle-Sears con alrededor del 55% de los votos. La victoria marca la recuperación de la gobernación para los demócratas después de cuatro años.

