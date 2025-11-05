Una empresa tendría intenciones de adquirir Acerías Berisso y se podría destrabar el conflicto

Lluvias en la Provincia: crece el drama y la preocupación ante millones de hectáreas afectadas
Lluvias en la Provincia: crece el drama y la preocupación ante millones de hectáreas afectadas
El conflicto por la paralización de Acerías Berisso podría dar un giro a partir de la versión que hicieron trascender trabajadores acerca de la posibilidad de que un grupo de empresarios lleve adelante la compra de la firma cuyas instalaciones industriales en encuentran en 128 entre 4 y 5.
La novedad se conoció esta semana a poco de que los empleados de la compañía, que tiene su producción parada e incluso existen denuncias por "vaciamiento" a partir del retiro de maquinaria y elementos de trabajo, organizaran una marcha al Ministerio de Trabajo en 7 entre 39 y 40, en La Plata.
En el contexto de las versiones, la medida de fuerza prevista para el lunes quedó finalmente suspendida.
Para algunos obreros, en principio se trataría de una buena noticia en el caso de que, de cambiar de dueños, la industria retorne a la actividad, lo que consideran primordial para la preservación de la fuente de trabajo de medio centenar de empleados.
La protesta del lunes finalmente se pasó para este miércoles a la mañana y consiste en principio en una marcha desde Plaza San Martín en 7 y 51 hasta la cartera laboral bonaerense que se encuentra en Barrio Norte.
Sin embargo, la movilización prevista para la jornada de hoy también estaría en riesgo de "caerse", según se indicó, con motivo de lo que pueda suceder en las próximas horas en medio de las expectativas por las decisiones que se tomen en torno a las versiones cada vez más fuerte de una venta que sería más pronto que tarde y llevaría calma a los trabajadore y sus familias.
Cabe recordar que los obreros no sólo exigen volver a sus puestos de trabajo, sino también el pago de sueldos adeudados y el cumplimiento de la conciliación obligatoria que dictaminó el Ministerio de Trabajo.
