La confesión del Marcelo Torres tras el triunfo vital en el Monumental: "A mi abuelo le gustaba mucho Gimnasia"

"Hay otro camino": fuerte comunicado de los intendentes peronistas
"Hay otro camino": fuerte comunicado de los intendentes peronistas
Piden hasta 10 años de prisión y detención inmediata para el ‘Demonio’ García: la palabra del ex Estudiantes
Así se aplicará la baja de patentes de autos en Provincia: según modelo, como calcularlo
"Antes había amonestaciones": el reclamo de docentes y preceptoras tras las agresiones en el Normal 2
VIDEO.- Inundaciones en la Provincia: crece el drama y la preocupación ante millones de hectáreas afectadas
En Medicina, otro reclamo de alumnos por un “bochazo masivo”
Gallardo fue respaldado por Stefano Di Carlo y seguirá por un año más: "No voy a salir corriendo por un mal año deportivo"
"A mi abuelo le gustaba mucho Gimnasia": la confesión del Chelo Torres tras el triunfo en el Monumental
Terror en un barrio de La Plata: delincuentes roban en dos casas y disparan a matar
Tinelli en su hora más difícil: dos juicios, uno de ellos con sentencia condenatoria, y el empresario Scaglione que brindó detalles
El excéntrico inodoro de Cattelan busca nuevo dueño en Nueva York
Arrancaron las elecciones estudiantiles en la UNLP: una contienda de peronistas, radicales, la izquierda y ahora también de libertarios
Nico Vázquez contó qué es lo que más le duele de su separación de Gime Accardi: “No puedo ver...”
Verano 2026: el Bapro lanzó préstamos, cuotas y descuentos Cuenta DNI para las vacaciones
Una banda delictiva entró a robar a una casa en Tolosa y cayó tras un operativo cerrojo
Milei le tomó juramento a Adorni como jefe de Gabinete antes de viajar a Estados Unidos
Trágico vuelco en Ruta 2: se mató un conocido dirigente de Aldosivi y empresario marplatense
Salió a la luz la camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026
Juana Viale estalló contra la prensa por la pelea con su madre: “No me desafíes”
A la espera de Aitana: la sesión de fotos de Cami Homs y José Sosa, a semanas de ser padres
Marta Fort fulminó a Virginia Gallardo por usar la imagen de su padre: “De cuarta”
Viviana Canosa, arrepentida de la denuncia contra Lizy Tagliani: los motivos de la suspensión del juicio
Nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona: el debate comenzará en marzo de 2026
Una empresa tendría intenciones de adquirir Acerías Berisso y se podría destrabar el conflicto
Revés para Donald Trump que perdió en tres estados clave: Nueva York, Nueva Jersey y en Virginia
Sin nombrarlo, Macri hizo severas críticas a los presidentes como Milei
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Marcelo Torres vive uno de los momentos más felices desde su llegada a Gimnasia. El delantero, autor del gol clave en la reciente victoria del Lobo, habló en las últimas horas y dejó en claro la mezcla de alegría y alivio que atraviesa el plantel luego de un triunfo que le devuelve la confianza al equipo y tener un pie y medio en la máxima categoría.
“Tenía que hacerlo, tengo una alegría terrible. Sigo sin creerlo todavía, aún disfrutando este momento”, confesó Torres, todavía emocionado por su actuación.
El atacante reconoció que el grupo necesitaba un resultado así: “Veníamos de varios partidos sin poder conocer la victoria, la veníamos pasando bastante mal. Sabíamos del momento que está pasando River y como grupo nos hicimos muy fuertes. Analizamos toda la semana cómo jugarles, la verdad que salió muy bien y pudimos traernos esos tres puntos que son más que importantes para nosotros”.
Torres destacó el espíritu colectivo del plantel albiazul: “Hay que recalcar la unión que hay en este grupo, es un grupo muy unido, muy bueno. Hicimos un gran partido, sabíamos lo que nos jugábamos. Era lo más importante”.
AFP
En cuanto a su presente en el club, el delantero explicó: “Vine libre, firmé por un año y medio hasta diciembre del 2026. Estoy muy contento, trato de disfrutar todos los días al máximo y ojalá que pueda seguir acá, darle muchas alegrías al club. Ahora queda seguir entrenando para tratar de salvarnos definitivamente y clasificar a los playoff”.
También se refirió al vínculo afectivo que lo unió a Gimnasia desde antes de su llegada: “Mi abuelo no era fanático, pero le gustaba mucho Gimnasia. No sé por qué, pero me lo había dicho y fue algo que me llevó a tomar la decisión de venir al club”.
Torres repasó además su paso por el exterior y su deseo de volver al fútbol argentino: “No es noticia lo que es Dubái, una ciudad increíble y un club que me dio todo. Pero me había quedado la espina de ver cómo me podía ir en el fútbol argentino. Tuve la oportunidad de venir a Racing, por un tema u otro no se dio, y se dio esto de Gimnasia. Insistí mucho para llegar y estoy más que contento con la decisión que tomé”.
Sobre su día a día en el Lobo, el delantero fue claro: “Disfruto todos los días en el club, disfruto de llegar temprano, de los mates, de la charla, de los entrenos, del predio, del estadio. Es un club que te atrae mucho, que te hace sentir acompañado. Estoy muy feliz con la decisión que tomé”.
Por último, recordó con cariño sus años en las selecciones juveniles junto a Lautaro Martínez: “Le mando un gran abrazo a Claudio Úbeda. Me pone contento el presente que tiene Lautaro. Desde el día uno sabía que era un gran jugador, tenía una personalidad bastante madura. Eso lo llevó a ser el goleador que es hoy”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí