La confesión del Marcelo Torres tras el triunfo vital en el Monumental: "A mi abuelo le gustaba mucho Gimnasia"

Marcelo Torres vive uno de los momentos más felices desde su llegada a Gimnasia. El delantero, autor del gol clave en la reciente victoria del Lobo, habló en las últimas horas y dejó en claro la mezcla de alegría y alivio que atraviesa el plantel luego de un triunfo que le devuelve la confianza al equipo y tener un pie y medio en la máxima categoría.

“Tenía que hacerlo, tengo una alegría terrible. Sigo sin creerlo todavía, aún disfrutando este momento”, confesó Torres, todavía emocionado por su actuación.

El atacante reconoció que el grupo necesitaba un resultado así: “Veníamos de varios partidos sin poder conocer la victoria, la veníamos pasando bastante mal. Sabíamos del momento que está pasando River y como grupo nos hicimos muy fuertes. Analizamos toda la semana cómo jugarles, la verdad que salió muy bien y pudimos traernos esos tres puntos que son más que importantes para nosotros”.

Torres destacó el espíritu colectivo del plantel albiazul: “Hay que recalcar la unión que hay en este grupo, es un grupo muy unido, muy bueno. Hicimos un gran partido, sabíamos lo que nos jugábamos. Era lo más importante”.



En cuanto a su presente en el club, el delantero explicó: “Vine libre, firmé por un año y medio hasta diciembre del 2026. Estoy muy contento, trato de disfrutar todos los días al máximo y ojalá que pueda seguir acá, darle muchas alegrías al club. Ahora queda seguir entrenando para tratar de salvarnos definitivamente y clasificar a los playoff”.

También se refirió al vínculo afectivo que lo unió a Gimnasia desde antes de su llegada: “Mi abuelo no era fanático, pero le gustaba mucho Gimnasia. No sé por qué, pero me lo había dicho y fue algo que me llevó a tomar la decisión de venir al club”.

Torres repasó además su paso por el exterior y su deseo de volver al fútbol argentino: “No es noticia lo que es Dubái, una ciudad increíble y un club que me dio todo. Pero me había quedado la espina de ver cómo me podía ir en el fútbol argentino. Tuve la oportunidad de venir a Racing, por un tema u otro no se dio, y se dio esto de Gimnasia. Insistí mucho para llegar y estoy más que contento con la decisión que tomé”.

Sobre su día a día en el Lobo, el delantero fue claro: “Disfruto todos los días en el club, disfruto de llegar temprano, de los mates, de la charla, de los entrenos, del predio, del estadio. Es un club que te atrae mucho, que te hace sentir acompañado. Estoy muy feliz con la decisión que tomé”.

Por último, recordó con cariño sus años en las selecciones juveniles junto a Lautaro Martínez: “Le mando un gran abrazo a Claudio Úbeda. Me pone contento el presente que tiene Lautaro. Desde el día uno sabía que era un gran jugador, tenía una personalidad bastante madura. Eso lo llevó a ser el goleador que es hoy”.