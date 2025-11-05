Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo hiper suculento por $9.000.000 | Pedilo mañana con la edición impresa de EL DIA

Deportes

La confesión del Marcelo Torres tras el triunfo vital en el Monumental: "A mi abuelo le gustaba mucho Gimnasia"

La confesión del Marcelo Torres tras el triunfo vital en el Monumental: "A mi abuelo le gustaba mucho Gimnasia"

prensa gimnasia

5 de Noviembre de 2025 | 17:28

Escuchar esta nota

Marcelo Torres vive uno de los momentos más felices desde su llegada a Gimnasia. El delantero, autor del gol clave en la reciente victoria del Lobo, habló en las últimas horas y dejó en claro la mezcla de alegría y alivio que atraviesa el plantel luego de un triunfo que le devuelve la confianza al equipo y tener un pie y medio en la máxima categoría.

“Tenía que hacerlo, tengo una alegría terrible. Sigo sin creerlo todavía, aún disfrutando este momento”, confesó Torres, todavía emocionado por su actuación.

El atacante reconoció que el grupo necesitaba un resultado así: “Veníamos de varios partidos sin poder conocer la victoria, la veníamos pasando bastante mal. Sabíamos del momento que está pasando River y como grupo nos hicimos muy fuertes. Analizamos toda la semana cómo jugarles, la verdad que salió muy bien y pudimos traernos esos tres puntos que son más que importantes para nosotros”.

LEA TAMBIÉN

VIDEO. River vs Gimnasia: el gol de Marcelo Torres

Torres destacó el espíritu colectivo del plantel albiazul: “Hay que recalcar la unión que hay en este grupo, es un grupo muy unido, muy bueno. Hicimos un gran partido, sabíamos lo que nos jugábamos. Era lo más importante”.


AFP

En cuanto a su presente en el club, el delantero explicó: “Vine libre, firmé por un año y medio hasta diciembre del 2026. Estoy muy contento, trato de disfrutar todos los días al máximo y ojalá que pueda seguir acá, darle muchas alegrías al club. Ahora queda seguir entrenando para tratar de salvarnos definitivamente y clasificar a los playoff”.

También se refirió al vínculo afectivo que lo unió a Gimnasia desde antes de su llegada: “Mi abuelo no era fanático, pero le gustaba mucho Gimnasia. No sé por qué, pero me lo había dicho y fue algo que me llevó a tomar la decisión de venir al club”.

Torres repasó además su paso por el exterior y su deseo de volver al fútbol argentino: “No es noticia lo que es Dubái, una ciudad increíble y un club que me dio todo. Pero me había quedado la espina de ver cómo me podía ir en el fútbol argentino. Tuve la oportunidad de venir a Racing, por un tema u otro no se dio, y se dio esto de Gimnasia. Insistí mucho para llegar y estoy más que contento con la decisión que tomé”.

Sobre su día a día en el Lobo, el delantero fue claro: “Disfruto todos los días en el club, disfruto de llegar temprano, de los mates, de la charla, de los entrenos, del predio, del estadio. Es un club que te atrae mucho, que te hace sentir acompañado. Estoy muy feliz con la decisión que tomé”.

Por último, recordó con cariño sus años en las selecciones juveniles junto a Lautaro Martínez: “Le mando un gran abrazo a Claudio Úbeda. Me pone contento el presente que tiene Lautaro. Desde el día uno sabía que era un gran jugador, tenía una personalidad bastante madura. Eso lo llevó a ser el goleador que es hoy”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Bombazo! Johnny Depp visitará La Plata por primera vez

Así se aplicará la baja de patentes de autos en Provincia: según modelo, como calcularlo

Tinelli en su hora más difícil: dos juicios, uno de ellos con sentencia condenatoria, y el empresario Scaglione que brindó detalles

"Antes había amonestaciones": el reclamo de docentes y preceptoras tras las agresiones en el Normal 2

$9.000.000: crece el súper pozo y las expectativas de los lectores por el Cartonazo

¿Quién es Jonathan Bailey?: el hombre más sexy del mundo, un galán de la tele y el primer gay

El COU, con topes de densidades y nueva regulación de las alturas
+ Leidas

VIDEOS.- La violencia, al extremo: ahora, una auxiliar sangrando

VIDEO.- Otra vez hubo alarma por un incendio en la destilería de YPF

Provincia anunció que habrá bajas en la Patente y que eliminará las cuotas adicionales en el Inmobiliario

Sospechosa movida del kirchnerismo en el Senado

Un gerente del Banco Provincia blanco de una salvaje agresión

VIDEO.- Inundaciones en la Provincia: crece el drama y la preocupación ante millones de hectáreas afectadas

Así se aplicará la baja de patentes de autos en Provincia: según modelo, como calcularlo

“Nico Barros Schelotto tiene personalidad”
Últimas noticias de Deportes

Gallardo fue respaldado por Stefano Di Carlo y seguirá por un año más: "No voy a salir corriendo por un mal año deportivo"

Salió a la luz la camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026

"Prócer y maestro, dentro y fuera de la cancha": Estudiantes y Verón recordaron a Sabella en su cumpleaños

VIDEO. “Ejecutarla lleva tiempo pero ya hay una idea”
Espectáculos
¡Bombazo! Johnny Depp visitará La Plata por primera vez
Morrissey canceló su show en Argentina por tercera vez: qué le pasó ahora
Nico Vázquez contó qué es lo que más le duele de su separación de Gime Accardi: “No puedo ver...”
Juana Viale estalló contra la prensa por la pelea con su madre: “No me desafíes”
A la espera de Aitana: la sesión de fotos de Cami Homs y José Sosa, a semanas de ser padres
Política y Economía
"Hay otro camino": fuerte comunicado de los intendentes peronistas
La CGT votó el nuevo triunvirato: Sola, Jerónimo y Arguello
Así se aplicará la baja de patentes de autos en Provincia: según modelo, como calcularlo
Bajan el dólar oficial, el blue y los financieros
Milei le tomó juramento a Adorni como jefe de Gabinete antes de viajar a Estados Unidos
La Ciudad
Desborde cloacal en una calle del centro de La Plata, a metros de un colegio
Verano 2026: el Bapro lanzó préstamos, cuotas y descuentos Cuenta DNI para las vacaciones
Atención, mañana no habrá bancos en La Plata
“Abandono total hace meses” en Gonnet
Una zona del centro de La Plata, repleta de basura
Policiales
Piden hasta 10 años de prisión y detención inmediata para el ‘Demonio’ García: la palabra del ex Estudiantes
Una banda delictiva entró a robar a una casa en Tolosa y cayó tras un operativo cerrojo
Nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona: el debate comenzará en marzo de 2026
Trágico vuelco en Ruta 2: se mató un conocido dirigente de Aldosivi y empresario marplatense
Terror en un barrio de La Plata: delincuentes roban en dos casas y disparan a matar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla