Tinelli en su hora más difícil: dos juicios, uno de ellos con sentencia condenatoria, y el empresario Scaglione que brindó detalles

La rueda sigue girando en torno a más problemas. Después de que Juana Tinelli lo nombrara en su denuncia por amenazas, el empresario de medios Gustavo Scaglione emitió un comunicado en el que hizo mención al conflicto judicial que mantiene con Marcelo Tinelli.

Scaglione, nuevo dueño de Telefe, desmintió una supuesta llamada intimidatoria suya a la hija del conductor televisivo: “Expreso de manera contundente mi absoluta falta de vinculación con el referido hecho en el que se me busca involucrar", sentenció el empresario, al tiempo que señaló: "Como empresario, he tenido una extensa trayectoria siempre caracterizada por la moderación y el bajo perfil, y la supuesta conducta o instancia en la que se me intenta relacionar no puede estar más alejada de mis principios y de mi probada forma de manejarme”, dijo Scaglione.

Recordemos que, en su declaración, Juana denunció que vía telefónica un hombre se presentó como "Gustavo Scaglione" y le dijo: "Tu papá me conoce muy bien. Vos y toda la familia se tienen que cuidar mucho. Mucho".

Asimismo, la joven modelo dejó en claro que ella es ajena al conflicto que el empresario tiene con su padre, y de la presunta deuda millonaria que Tinelli, a través de la empresa LaFlia, mantiene con él.

Por su parte, en su comunicado, Scaglione brindó detalles de dos juicios ejecutivos en los que Marcelo Tinelli se encuentra demandado: “En uno de ellos, en el que los accionados tuvieron oportunidad de ejercer sus derechos, se ha dictado sentencia condenatoria, la que se encuentra firme y consentida, con planilla de lo adeudado por Tinelli aprobada y se encuentra en etapa de ejecución forzada de los bienes embargados”, dice Scaglione, mientras agregó que:: "En el restante, se han trabado cautelares, los demandantes están notificados y el proceso sigue con las instancias habituales. Por lo tanto, deviene improcedente y absurdo cualquier tipo de especulación al respecto".

Finalmente, el conductor Marcelo Tinelli aseguró en las redes que toda su familia está amenazada: "Hoy me expreso yo. Desde el dolor, la angustia, el miedo, y desde la verdad. Ojalá la justicia argentina resguarde a toda mi familia. Sé que los medios, y más los que este señor compró, van a ser lapidarios conmigo, pero con la verdad se sale. Te amo Juani. Entiendo tu temor", cerró Tinelli.