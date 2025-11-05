Tinelli en su hora más difícil: dos juicios, uno de ellos con sentencia condenatoria, y el empresario Scaglione que brindó detalles

VIDEOS.- La violencia, al extremo: ahora, una auxiliar sangrando
Un gerente del Banco Provincia blanco de una salvaje agresión
El miércoles arrancó con cielo amenazante y fresco en La Plata: ¿llueve o repunta?
Tinelli en su hora más difícil: dos juicios, uno de ellos con sentencia condenatoria, y el empresario Gustavo Scaglioni que brindó detalles
Novedoso fallo en La Plata: detención efectiva por maltrato animal
Salió el escrutinio definitivo en la Provincia: ¿cuál fue la diferencia de votos entre libertarios y peronistas?
$9.000.000: crece el súper pozo y las expectativas de los lectores por el Cartonazo
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
VIDEO.- Otra vez hubo alarma por un incendio en la destilería de YPF
En Nación, patean el Presupuesto para las sesiones extraordinarias
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy miércoles 5 de noviembre para aprovechar en La Plata
Macri marcó diferencias con Milei y advirtió sobre “liderazgos narcisistas”
Sin cuotas adicionales en el Inmobiliario y habrá bajas en la Patente
Micros: extender el servicio en los barrios y transbordo, las claves
En Medicina, otro reclamo de alumnos por un “bochazo masivo”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La rueda sigue girando en torno a más problemas. Después de que Juana Tinelli lo nombrara en su denuncia por amenazas, el empresario de medios Gustavo Scaglione emitió un comunicado en el que hizo mención al conflicto judicial que mantiene con Marcelo Tinelli.
Scaglione, nuevo dueño de Telefe, desmintió una supuesta llamada intimidatoria suya a la hija del conductor televisivo: “Expreso de manera contundente mi absoluta falta de vinculación con el referido hecho en el que se me busca involucrar", sentenció el empresario, al tiempo que señaló: "Como empresario, he tenido una extensa trayectoria siempre caracterizada por la moderación y el bajo perfil, y la supuesta conducta o instancia en la que se me intenta relacionar no puede estar más alejada de mis principios y de mi probada forma de manejarme”, dijo Scaglione.
Recordemos que, en su declaración, Juana denunció que vía telefónica un hombre se presentó como "Gustavo Scaglione" y le dijo: "Tu papá me conoce muy bien. Vos y toda la familia se tienen que cuidar mucho. Mucho".
Asimismo, la joven modelo dejó en claro que ella es ajena al conflicto que el empresario tiene con su padre, y de la presunta deuda millonaria que Tinelli, a través de la empresa LaFlia, mantiene con él.
Por su parte, en su comunicado, Scaglione brindó detalles de dos juicios ejecutivos en los que Marcelo Tinelli se encuentra demandado: “En uno de ellos, en el que los accionados tuvieron oportunidad de ejercer sus derechos, se ha dictado sentencia condenatoria, la que se encuentra firme y consentida, con planilla de lo adeudado por Tinelli aprobada y se encuentra en etapa de ejecución forzada de los bienes embargados”, dice Scaglione, mientras agregó que:: "En el restante, se han trabado cautelares, los demandantes están notificados y el proceso sigue con las instancias habituales. Por lo tanto, deviene improcedente y absurdo cualquier tipo de especulación al respecto".
Finalmente, el conductor Marcelo Tinelli aseguró en las redes que toda su familia está amenazada: "Hoy me expreso yo. Desde el dolor, la angustia, el miedo, y desde la verdad. Ojalá la justicia argentina resguarde a toda mi familia. Sé que los medios, y más los que este señor compró, van a ser lapidarios conmigo, pero con la verdad se sale. Te amo Juani. Entiendo tu temor", cerró Tinelli.
LE PUEDE INTERESAR
El descargo de Tinelli: “Me duele fallar como papá”
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí