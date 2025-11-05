"Prócer y maestro, dentro y fuera de la cancha": Estudiantes y Verón recordaron a Sabella en su cumpleaños

Estudiantes de La Plata recordó hoy 5 de noviembre con emoción a Alejandro Sabella, quien hoy habría cumplido 71 años. El club lo homenajeó en redes sociales con un mensaje que resume el sentimiento de toda la familia albirroja: “Prócer y maestro, dentro y fuera de la cancha. Padre del Tetracampeón de América. Un ídolo que nos marcó para siempre. Hoy hubiese cumplido años Alejandro Sabella, figura insoslayable de nuestra historia con un legado eterno”.

Sabella, fallecido en 2020, fue campeón con Estudiantes tanto como jugador como entrenador, dejando una huella imborrable en la historia del club y del fútbol argentino. Como DT, condujo al equipo a la Copa Libertadores 2009 y al subcampeonato del Mundial de Clubes frente al Barcelona, consolidando un ciclo inolvidable en el que combinó identidad, disciplina y sentido de pertenencia.

En esa misma línea, Juan Sebastián Verón, símbolo y presidente del club, también compartió su recuerdo personal en redes sociales. Publicó una imagen junto a Sabella durante una conferencia en el Mundial de Clubes 2009, acompañada de un breve y sentido mensaje: “Ale”, junto a un corazón.