Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo hiper suculento por $9.000.000 | Pedilo mañana con la edición impresa de EL DIA

Espectáculos

Marta Fort fulminó a Virginia Gallardo por usar la imagen de su padre: “De cuarta”

Marta Fort fulminó a Virginia Gallardo por usar la imagen de su padre: “De cuarta”
5 de Noviembre de 2025 | 15:10

Escuchar esta nota

Marta Fort volvió a ser noticia al lanzar durísimas declaraciones contra Virginia Gallardo, a quien acusó de utilizar la imagen de Ricardo Fort durante su campaña política. La hija del empresario mediático expresó su enojo y reavivó viejos conflictos con la modelo correntina.

“Cuando pasó todo lo de la serie ella se quemó sola. Nadie habló de que iba a aparecer y no quiso porque al final no se le pagó. Ella se jactó de que la habían llamado y que no quería estar, cuando esa no fue la cuestión”, señaló Marta, recordando la polémica que rodeó la producción del documental sobre la vida de su padre.

La joven también cuestionó el reciente posteo de Gallardo en plena campaña electoral, donde se mostró haciendo referencia al “Comandante”.  “La verdad que sí, me parece bastante de cuarta. Ella sabe y todo el mundo sabe el trato que tenían como pareja, era una relación bastante ‘lavanda’”, disparó sin vueltas.

Martita, que se ha mantenido reservada sobre temas mediáticos en los últimos años, fue más allá y sugirió que Virginia había usado la figura de Fort tanto en lo personal como en lo profesional. “Era un uso acordado, que está todo bien. Yo con ella hasta hace unos años tenía buena relación. Con mi papá se portó dentro de todo bien. Pero nunca lo tuvo presente”, afirmó.

Sobre el conflicto económico que las distanció, la hija del recordado empresario fue categórica: “Quiso cobrar por ir a un documental de él. Ella dijo que no quería aparecer, pero la realidad es que quería aparecer y quería cobrar”. Finalmente, al ser consultada sobre el resultado electoral de Gallardo, Marta cerró con ironía: “No, la verdad que ni lo vi. Nada más vi que entró... espero que le haya servido entonces”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Dura crítica de Viviana Canosa a Virginia Gallardo por su posteo a Ricardo Fort

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El miércoles arrancó con cielo amenazante y fresco en La Plata: ¿llueve o repunta?

$9.000.000: crece el súper pozo y las expectativas de los lectores por el Cartonazo

¿Quién es Jonathan Bailey?: el hombre más sexy del mundo, un galán de la tele y el primer gay

El COU, con topes de densidades y nueva regulación de las alturas

Taxistas pidieron llevar la bajada a 1.600 pesos

Desde hoy, los estudiantes de la UNLP van a las urnas

Procesaron con prisión preventiva y embargo millonario al ex de Lourdes
+ Leidas

VIDEOS.- La violencia, al extremo: ahora, una auxiliar sangrando

VIDEO.- Otra vez hubo alarma por un incendio en la destilería de YPF

Sospechosa movida del kirchnerismo en el Senado

Provincia anunció que habrá bajas en la Patente y que eliminará las cuotas adicionales en el Inmobiliario

Un gerente del Banco Provincia blanco de una salvaje agresión

VIDEO.- Inundaciones en la Provincia: crece el drama y la preocupación ante millones de hectáreas afectadas

“Nico Barros Schelotto tiene personalidad”

VIDEO. “Ejecutarla lleva tiempo pero ya hay una idea”
Últimas noticias de Espectáculos

Dura crítica de Viviana Canosa a Virginia Gallardo por su posteo a Ricardo Fort

Rompió el silencio: Cher contó todo de su relación con su novio 40 años menor

La China Suárez vuelve a la Argentina y afrontará compromisos que podrían acercarla a Benjamín Vicuña

MasterChef Celebrity: la gala de última oportunidad dejó once nominados
Deportes
"Prócer y maestro, dentro y fuera de la cancha": Estudiantes y Verón recordaron a Sabella en su cumpleaños
VIDEO. “Ejecutarla lleva tiempo pero ya hay una idea”
“Nico Barros Schelotto tiene personalidad”
El Pata Castro, durísimo contra el árbitro Arasa
“Trato de dar una mano, no pienso en lo que viene”
Policiales
Trágico vuelco en Ruta 2: se mató un conocido dirigente de Aldosivi y empresario marplatense
Terror en un barrio de La Plata: delincuentes roban en dos casas y disparan a matar
Novedoso fallo en La Plata: detención efectiva por maltrato animal
Un gerente del Banco Provincia blanco de una salvaje agresión
Las extrañas búsquedas de César Sena en internet
Información General
La Provincia exime del Impuesto Inmobiliario Rural a campos de 19 distritos afectados por inundaciones
VIDEO.- Inundaciones en la Provincia: crece el drama y la preocupación ante millones de hectáreas afectadas
Habilitan la tenencia de fusiles semi automáticos
Los médicos, acorralados por el desgaste profesional: "La pandemia fue el tiro de gracia para el equipo de salud"
Suspenden a un docente por insultos y "adoctrinamiento" en el aula en una escuela de Banfield
La Ciudad
"Antes había amonestaciones": el reclamo de docentes y preceptoras tras las agresiones en el Normal 2
"¡Qué vuelvan los canastos!": quejas de vecinos por los contenedores
5/11/2025 | UN DÍA MÁS.- Mes aniversario: ¿cuáles son las edificaciones más lindas de La Plata?
Arrancaron las elecciones estudiantiles en la UNLP: una contienda de peronistas, radicales, la izquierda y ahora también de libertarios
Avanzan los trabajos del conducto aliviador de Parque Sicardi

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla