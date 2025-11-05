Marta Fort fulminó a Virginia Gallardo por usar la imagen de su padre: “De cuarta”

"Antes había amonestaciones": el reclamo de docentes y preceptoras tras las agresiones en el Normal 2
Marta Fort volvió a ser noticia al lanzar durísimas declaraciones contra Virginia Gallardo, a quien acusó de utilizar la imagen de Ricardo Fort durante su campaña política. La hija del empresario mediático expresó su enojo y reavivó viejos conflictos con la modelo correntina.
“Cuando pasó todo lo de la serie ella se quemó sola. Nadie habló de que iba a aparecer y no quiso porque al final no se le pagó. Ella se jactó de que la habían llamado y que no quería estar, cuando esa no fue la cuestión”, señaló Marta, recordando la polémica que rodeó la producción del documental sobre la vida de su padre.
La joven también cuestionó el reciente posteo de Gallardo en plena campaña electoral, donde se mostró haciendo referencia al “Comandante”. “La verdad que sí, me parece bastante de cuarta. Ella sabe y todo el mundo sabe el trato que tenían como pareja, era una relación bastante ‘lavanda’”, disparó sin vueltas.
Martita, que se ha mantenido reservada sobre temas mediáticos en los últimos años, fue más allá y sugirió que Virginia había usado la figura de Fort tanto en lo personal como en lo profesional. “Era un uso acordado, que está todo bien. Yo con ella hasta hace unos años tenía buena relación. Con mi papá se portó dentro de todo bien. Pero nunca lo tuvo presente”, afirmó.
Sobre el conflicto económico que las distanció, la hija del recordado empresario fue categórica: “Quiso cobrar por ir a un documental de él. Ella dijo que no quería aparecer, pero la realidad es que quería aparecer y quería cobrar”. Finalmente, al ser consultada sobre el resultado electoral de Gallardo, Marta cerró con ironía: “No, la verdad que ni lo vi. Nada más vi que entró... espero que le haya servido entonces”.
