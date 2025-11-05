Banco Provincia lanzó una línea de créditos y diversas promociones para fortalecer el consumo y la actividad turística durante el próximo verano en la Costa Atlántica. El paquete incluye cuotas sin interés con tarjetas y préstamos personales que se pueden gestionar en puntos de venta o desde la web.

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa; el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo; y la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez, encabezaron este miércoles la presentación de un paquete de beneficios para la temporada de verano 2026. El anuncio fue dirigido a empresarios y empresarias del sector turístico y representantes de cámaras empresarias vinculadas. También estuvieron presentes los intendentes Gustavo Barrera, de Villa Gesell, y Sebastián Ianantuony, de General Alvarado.

“Esta serie de medidas y beneficios, dispuesta por el Gobernador Axel Kicillof, tiene como objetivo acompañar al Turismo en la provincia de Buenos Aires, con instrumentos para incentivar una actividad de la que dependen miles de familias bonaerenses y también muchos municipios”, explicó el ministro Augusto Costa.

“Estamos en una situación crítica para el sector turístico. Venimos de dos temporadas muy malas: las familias argentinas han perdido capacidad de ahorro y quienes todavía pueden tomarse unos días, ajustan sus gastos y reducen el consumo sistemáticamente. Y esto se ve agravado por la ausencia absoluta de una política nacional destinada a incentivar el turismo interno, cuando la Provincia es el principal destino que eligen las y los turistas argentinos”, agregó el titular de la cartera productiva bonaerense.

Por su parte, el presidente de la banca pública provincial, Juan Cuattromo, señaló: "Cada una de las herramientas que presentamos surge del trabajo permanente con los sectores y del diálogo constante que tenemos a lo largo del año. En esta coyuntura tan compleja, lo importante es seguir construyendo soluciones que acompañen la actividad, que tengan sentido y que lleguen a cada rincón del territorio bonaerense. Ese es el compromiso de Banco Provincia: ser un instrumento del desarrollo y estar siempre cerca de quienes producen y trabajan”.

Durante diciembre, enero y febrero, Banco Provincia pondrá en marcha una serie de iniciativas que incluyen promociones con tarjetas de crédito, préstamos personales especiales y beneficios con Cuenta DNI. Las medidas buscan dinamizar el comercio local y facilitar el acceso a servicios turísticos para miles de personas. Habrá cuotas sin interés en hotelería, transporte, automotores, balnearios y entretenimiento.

En el encuentro se presentó la nueva línea de préstamos personales "Tu préstamo acá: Especial Verano", destinada a financiar la compra de productos y servicios turísticos y recreativos. Son créditos de hasta 2 millones de pesos, con un plazo máximo de 12 meses, que se gestionan de forma 100% digital y ofrecen tasas preferenciales para quienes perciban sus haberes en el Banco. El principal atractivo de este préstamo es que se coordina entre el cliente y el comercio, que le genera una oferta personalizada para aceptar desde Cuenta DNI o el home banking.

También se reforzarán los beneficios habituales de Cuenta DNI, con descuentos en comercios de cercanía, supermercados y eventos especiales como espectáculos culturales y musicales en zonas turísticas. Asimismo, el programa “Mesumo Navidad” permitirá acceder a vouchers con rebajas de hasta el 40%, acumulables con otras promociones vigentes.

Con estas acciones, la banca pública bonaerense reafirma su compromiso con el desarrollo económico regional y el acompañamiento a las familias en la planificación de sus vacaciones. La presentación marca el inicio de una temporada en la que la gestión provincial del Gobernador Axel Kicillof propone reactivar el turismo, la producción, el empleo y la actividad comercial.

Tu préstamo acá: Especial Verano

Permite financiar la compra a distancia de servicios turísticos y recreativos de forma digital, con condiciones competitivas. Incluye alojamiento, alquiler de carpas, sombrillas, hospedajes, etc. ofrecidos por empresas adheridas. Hasta 2.000.000 de pesos. Plazos de 3, 6, 9 y 12 meses. Tasa de interés desde 56%.

Ejemplo: El cliente va al balneario y negocia la compra del servicio, como puede ser el alquiler de una carpa por 15 días. El comercio le ofrece a la persona un financiamiento personalizado según su perfil crediticio, con plazos y montos específicos, que le aparecerá al cliente en Cuenta DNI o Home Banking. Tiene hasta el final del día para aceptarla. El dinero se le acredita al comercio al día siguiente.



TODAS LAS PROMOCIONES PARA EL VERANO 2026 EN LA PROVINCIA

Tarjetas

• Hoteles y alojamientos: Hasta 6 cuotas sin interés. Incluye venta presencial, online y telefónica.

• Automotor y gomerías: Hasta 6 cuotas sin interés en comercios adheridos.

• Balnearios: Hasta 6 cuotas sin interés en balnearios adheridos.

• Entretenimiento: 25% de ahorro con tope de reintegro de $10.000 por transacción y hasta 4 cuotas sin interés en conciertos y espectáculos teatrales.

• Especial Navidad y Reyes: 20% de ahorro sin tope de reintegro y hasta 4 cuotas sin interés en indumentaria, jugueterías, farmacias, librerías, etc.

Cuenta DNI

• Descuentos habituales en comercios de barrio, supermercados, ferias y muchos más.

• Beneficios especiales para la temporada en zonas turísticas.

• Eventos gratuitos para la Comunidad Cuenta DNI.

Programa Mesumo Navidad

• Se podrán canjear vouchers con descuentos del 20%, 30% y 40%. Con topes de $10.000, $20.000 y $30.000 respectivamente.

• Se podrán utilizar en cualquier comercio que opere con Cuenta DNI.

• Se canjearán del 1 al 10 de cada mes, hasta agotar stock. Del 15 al 30 se podrá utilizar el voucher. Se podrán canjear en más de una compra y será acumulable con otros beneficios vigentes de Cuenta DNI.