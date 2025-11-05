Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Antes había amonestaciones" y "ahora nos tenemos que quedar de brazos cruzados": el reclamo de docentes y preceptoras tras lo incidentes en La Plata

"Antes había amonestaciones" y "ahora nos tenemos que quedar de brazos cruzados": el reclamo de docentes y preceptoras tras lo incidentes en La Plata
5 de Noviembre de 2025 | 14:47

Escuchar esta nota

Una compañera de la preceptora herida al intentar frenar una pelea entre alumnos en el Colegio Normal 2 de La Plata rompió el silencio y dejó un testimonio cargado de preocupación y enojo por el clima que se vive dentro de las escuelas. “Hoy los chicos pueden hacer lo que quieran y nosotros no podemos hacer nada”, dijo la mujer, que pidió ser identificada solo como Mónica.

Como anticipó en exclusiva EL DIA, la escena que desencadenó el episodio ocurrió cerca del mediodía del martes, alrededor de las 11.40, cuando un estudiante que había sido expulsado ingresó nuevamente al edificio y comenzó a agredir a un compañero. En medio del conflicto, una preceptora intervino para separar y terminó herida.

“Mi compañera está bien, pero estuvo shockeada. No lo podía creer. Es una situación que te supera, porque no estamos preparados para esto”, contó Mónica.

“Yo estudié para enseñar, no para rezar que no me pase nada”

El relato de la trabajadora deja al descubierto el malestar de buena parte del personal docente y no docente ante la falta de herramientas para actuar frente a episodios de violencia.
“Tengo 42 años. Antes había amonestaciones, sanciones, y ahora los chicos pueden hacer lo que quieran, romper lo que quieran, y nos tenemos que quedar de brazos cruzados”, expresó.

“Yo estudié cuatro años de docente para trabajar, enseñar, no para que me estén pegando o rezar que no me pase nada. No es justo”, agregó con impotencia.

La preceptora señaló que hace tres años trabaja en el Normal 2 y que la preocupación por los hechos de violencia viene de larga data. “Me entristece lo que pasa en todas las escuelas. Hoy va a ser una jornada de escucha. La directora le pone toda la garra, pero si los inspectores no se ponen las pilas, esto va a seguir. En 2030 esto va a ser tierra de nadie. Entristece venir, quiero trabajar dignamente, como todas mis compañeras.”

Una advertencia ignorada

Según contó, ese mismo martes había advertido en el grupo institucional de WhatsApp sobre el clima tenso que se vivía en el colegio. “A las 8.40 escribí: ‘¿Están esperando una tragedia?’”, relató.
Tres horas después, su mensaje se volvió premonitorio.

Mónica también detalló que el agresor “había sido expulsado” y que logró entrar “porque la puerta siempre está abierta a la mañana”. “Eso me da miedo, porque yo estoy justo en una de las puertas centrales”, explicó. “Estaba el portero, pero siempre hay movimiento, entran y salen alumnos, y en ese contexto cualquiera puede ingresar”.

“Hay que recuperar las normas”

En su reflexión final, la trabajadora planteó que el problema no es aislado, sino estructural. “No sé cuál sería la solución. No sé quiénes generan esto, pero el sistema debería ser el de antes: el chico tiene que saber que hay una norma, que hay que cumplirla, que hay un derecho en el otro chico. Los que están tranquilos en el aula quieren estudiar”, afirmó.

El testimonio de Mónica resume una sensación extendida entre los equipos escolares: la de sentirse desprotegidos en un sistema que, según dicen, ha perdido herramientas para sostener la autoridad y garantizar la seguridad dentro de las aulas.

Mientras tanto, en el Normal 2 la jornada posterior al hecho fue declarada “de escucha”, con acompañamiento psicológico para docentes y estudiantes. Pero la pregunta que dejó flotando la preceptora sigue resonando entre pasillos y pizarrones: ¿Están esperando una tragedia?

"Investigación interna" y "dejará de ser alumno": el comunicado del Ministerio de Educación tras los hechos en el Normal 2

VIDEO.- Una comunidad educativa aterrada en La Plata: sentada y protesta por los extremos hechos de violencia en el Normal 2

VIDEOS.- La violencia, al extremo: ahora, una auxiliar sangrando
El miércoles arrancó con cielo amenazante y fresco en La Plata: ¿llueve o repunta?

$9.000.000: crece el súper pozo y las expectativas de los lectores por el Cartonazo

¿Quién es Jonathan Bailey?: el hombre más sexy del mundo, un galán de la tele y el primer gay

El COU, con topes de densidades y nueva regulación de las alturas

Taxistas pidieron llevar la bajada a 1.600 pesos

Desde hoy, los estudiantes de la UNLP van a las urnas

Procesaron con prisión preventiva y embargo millonario al ex de Lourdes
VIDEOS.- La violencia, al extremo: ahora, una auxiliar sangrando

VIDEO.- Otra vez hubo alarma por un incendio en la destilería de YPF

Sospechosa movida del kirchnerismo en el Senado

Provincia anunció que habrá bajas en la Patente y que eliminará las cuotas adicionales en el Inmobiliario

Un gerente del Banco Provincia blanco de una salvaje agresión

VIDEO.- Inundaciones en la Provincia: crece el drama y la preocupación ante millones de hectáreas afectadas

"Nico Barros Schelotto tiene personalidad"

VIDEO. "Ejecutarla lleva tiempo pero ya hay una idea"
"Abandono total hace meses" en Gonnet

Una zona del centro de La Plata, repleta de basura

"Investigación interna" y "dejará de ser alumno": el comunicado del Ministerio de Educación tras los hechos en el Normal 2

"¡Qué vuelvan los canastos!": quejas de vecinos por los contenedores
Viviana Canosa, arrepentida de la denuncia contra Lizy Tagliani: los motivos de la suspensión del juicio
Marta Fort fulminó a Virginia Gallardo por usar la imagen de su padre: "De cuarta"
Dura crítica de Viviana Canosa a Virginia Gallardo por su posteo a Ricardo Fort
Rompió el silencio: Cher contó todo de su relación con su novio 40 años menor
La China Suárez vuelve a la Argentina y afrontará compromisos que podrían acercarla a Benjamín Vicuña
Nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona: el debate comenzará en marzo de 2026
Trágico vuelco en Ruta 2: se mató un conocido dirigente de Aldosivi y empresario marplatense
Terror en un barrio de La Plata: delincuentes roban en dos casas y disparan a matar
Novedoso fallo en La Plata: detención efectiva por maltrato animal
Un gerente del Banco Provincia blanco de una salvaje agresión
La Provincia exime del Impuesto Inmobiliario Rural a campos de 19 distritos afectados por inundaciones
VIDEO.- Inundaciones en la Provincia: crece el drama y la preocupación ante millones de hectáreas afectadas
Habilitan la tenencia de fusiles semi automáticos
Los médicos, acorralados por el desgaste profesional: "La pandemia fue el tiro de gracia para el equipo de salud"
Suspenden a un docente por insultos y "adoctrinamiento" en el aula en una escuela de Banfield
Salió a la luz la camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026
"Prócer y maestro, dentro y fuera de la cancha": Estudiantes y Verón recordaron a Sabella en su cumpleaños
VIDEO. "Ejecutarla lleva tiempo pero ya hay una idea"
"Nico Barros Schelotto tiene personalidad"
El Pata Castro, durísimo contra el árbitro Arasa

