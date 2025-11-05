Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo hiper suculento por $9.000.000 | Pedilo mañana con la edición impresa de EL DIA

Política y Economía

Milei recibió a diputados de LLA y el PRO y senadores electos y por la tarde viaja a Estados Unidos

La iniciativa fue impulsada por Karina Milei, pero el encuentro estuvo encabezado por el Presidente

Milei recibió a diputados de LLA y el PRO y senadores electos y por la tarde viaja a Estados Unidos
5 de Noviembre de 2025 | 12:02

Escuchar esta nota

El presidente Javier Milei recibió hoy en Casa Rosada a diputados de La Libertad Avanza (LLA) y del PRO y a senadores libertarios electos.

El encuentro tuvo lugar en el Salón Héroes de Malvinas y se realizó el día después de la primera convocatoria que encabezó la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, con diputados electos por el espacio en los comicios del 26 de octubre.

Si bien el llamado lo efectivizó la funcionaria, el mandatario lideró el encuentro con más de 120 personas en una foto que le permita reflejar la nueva composición que tendrá el espacio que lidera en ambas cámaras.

La LLA tendrá a partir del 10 de diciembre 88 diputados y junto a los aliados del PRO, que tiene 17 legisladores, la UCR con 6, y Liga del Interior, con 3, alcanzará la primera minoría con 115 diputados, con lo cual le quedará sólo establecer acuerdos con 14 legisladores para alcanzar el quórum de 129 legisladores.

La intención del la reunión de hoy era la de diseñar el trabajo en conjunto entre los libertarios y sus aliados de cara al debate del paquete de leyes estructurales que impulsará el Gobierno.

De cara al encuentro de hoy, Karina Milei, presidenta de LLA, pidió “compromiso” a los nuevos diputados para la etapa que viene y destacó la representación que el partido violeta en todas las provincias, al haber sido único espacio que se presentó en las 24 jurisdicciones del país en los comicios nacionales.

LE PUEDE INTERESAR

Presupuesto nacional, debates provinciales: la inversión bonaerense, comparada con CABA, Santa Fe y Córdoba

LE PUEDE INTERESAR

En Nación, patean el Presupuesto para las sesiones extraordinarias

La intención del oficialismo es impulsar la reelección de Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados y mantener a Gabriel Bornoroni como presidente del bloque, mientras que el ministro de Defensa y diputado electo, Luis Petri, tendrá un lugar preponderante en la Cámara, que podría ser como titular de una comisión o vicepresidente del cuerpo, agregaron las fuentes parlamentarias.

Viaje a Estados Unidos

El presidente Javier Milei emprenderá esta tarde un nuevo viaje a Estados Unidos para participar del America Business Forum, una cumbre de líderes mundiales que se celebra en la ciudad de Miami y de la que formarán parte su par Donald Trump, la Premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado y Lionel Messi.

El mandatario le tomará juramento a las 12hs. al designado jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Casa Rosada, para partir a las 15hs. hacia su viaje número 14 a Estados Unidos desde que asumió la Presidencia.

Por estas horas, la Casa Rosada trabaja en la lista de reuniones de Milei, aunque se descarta la posibilidad de un intercambio informal con Trump por cuestiones de agenda.

Está previsto que Milei parta alrededor de las 15hs. rumbo a Miami, donde arribará a las 2:20hs. del jueves. Ese día, a las 17:45hs. brindará su discurso en el American Business Forum, y a las 22:30hs. participará de la cena de gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Palm Beach.

El viernes viajará a Nueva York, donde participará del conversatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina” en el Council of the Americas. Esa misma noche volará a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde asistirá a la sesión inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional y saludará al flamante presidente del Estado Plurinacional, Rodrigo Paz Pereira.

Luego participará de la ceremonia de toma de mando y emprenderá el regreso a Buenos Aires, con arribo previsto el sábado a la tarde.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Milei le tomó juramento a Adorni como nuevo jefe de Gabinete
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El miércoles arrancó con cielo amenazante y fresco en La Plata: ¿llueve o repunta?

$9.000.000: crece el súper pozo y las expectativas de los lectores por el Cartonazo

¿Quién es Jonathan Bailey?: el hombre más sexy del mundo, un galán de la tele y el primer gay

El COU, con topes de densidades y nueva regulación de las alturas

Taxistas pidieron llevar la bajada a 1.600 pesos

Desde hoy, los estudiantes de la UNLP van a las urnas

Procesaron con prisión preventiva y embargo millonario al ex de Lourdes
+ Leidas

VIDEOS.- La violencia, al extremo: ahora, una auxiliar sangrando

VIDEO.- Otra vez hubo alarma por un incendio en la destilería de YPF

Sospechosa movida del kirchnerismo en el Senado

Un gerente del Banco Provincia blanco de una salvaje agresión

VIDEO.- Inundaciones en la Provincia: crece el drama y la preocupación ante millones de hectáreas afectadas

Provincia anunció que habrá bajas en la Patente y que eliminará las cuotas adicionales en el Inmobiliario

VIDEO. “Ejecutarla lleva tiempo pero ya hay una idea”

“Nico Barros Schelotto tiene personalidad”
Últimas noticias de Política y Economía

Milei le tomó juramento a Adorni como nuevo jefe de Gabinete

Presupuesto nacional, debates provinciales: la inversión bonaerense, comparada con CABA, Santa Fe y Córdoba

En Nación, patean el Presupuesto para las sesiones extraordinarias

Presupuesto en debate: el proyecto entró a la Legislatura
Espectáculos
Dura crítica de Viviana Canosa a Virginia Gallardo por su posteo a Ricardo Fort
Rompió el silencio: Cher contó todo de su relación con su novio 40 años menor
La China Suárez vuelve a la Argentina y afrontará compromisos que podrían acercarla a Benjamín Vicuña
MasterChef Celebrity: la gala de última oportunidad dejó once nominados
Dura revelación: Oriana Sabatini confesó que perdió un primer embarazo
Policiales
Terror en un barrio de La Plata: delincuentes roban en dos casas y disparan a matar
Novedoso fallo en La Plata: detención efectiva por maltrato animal
Un gerente del Banco Provincia blanco de una salvaje agresión
Las extrañas búsquedas de César Sena en internet
“Larguen toda la plata”, el feroz grito a dos jubilados
Información General
VIDEO.- Inundaciones en la Provincia: crece el drama y la preocupación ante millones de hectáreas afectadas
Habilitan la tenencia de fusiles semi automáticos
Los médicos, acorralados por el desgaste profesional: "La pandemia fue el tiro de gracia para el equipo de salud"
Suspenden a un docente por insultos y "adoctrinamiento" en el aula en una escuela de Banfield
Vaca Muerta ya tiene salida al mar: finalizó la soldadura del extenso oleoducto que llega al Atlántico
Deportes
"Prócer y maestro, dentro y fuera de la cancha": Estudiantes y Verón recordaron a Sabella en su cumpleaños
VIDEO. “Ejecutarla lleva tiempo pero ya hay una idea”
“Nico Barros Schelotto tiene personalidad”
El Pata Castro, durísimo contra el árbitro Arasa
“Trato de dar una mano, no pienso en lo que viene”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla