Milei recibió a diputados de LLA y el PRO y senadores electos y por la tarde viaja a Estados Unidos

El presidente Javier Milei recibió hoy en Casa Rosada a diputados de La Libertad Avanza (LLA) y del PRO y a senadores libertarios electos.

El encuentro tuvo lugar en el Salón Héroes de Malvinas y se realizó el día después de la primera convocatoria que encabezó la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, con diputados electos por el espacio en los comicios del 26 de octubre.

Si bien el llamado lo efectivizó la funcionaria, el mandatario lideró el encuentro con más de 120 personas en una foto que le permita reflejar la nueva composición que tendrá el espacio que lidera en ambas cámaras.

La LLA tendrá a partir del 10 de diciembre 88 diputados y junto a los aliados del PRO, que tiene 17 legisladores, la UCR con 6, y Liga del Interior, con 3, alcanzará la primera minoría con 115 diputados, con lo cual le quedará sólo establecer acuerdos con 14 legisladores para alcanzar el quórum de 129 legisladores.

La intención del la reunión de hoy era la de diseñar el trabajo en conjunto entre los libertarios y sus aliados de cara al debate del paquete de leyes estructurales que impulsará el Gobierno.

De cara al encuentro de hoy, Karina Milei, presidenta de LLA, pidió “compromiso” a los nuevos diputados para la etapa que viene y destacó la representación que el partido violeta en todas las provincias, al haber sido único espacio que se presentó en las 24 jurisdicciones del país en los comicios nacionales.

La intención del oficialismo es impulsar la reelección de Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados y mantener a Gabriel Bornoroni como presidente del bloque, mientras que el ministro de Defensa y diputado electo, Luis Petri, tendrá un lugar preponderante en la Cámara, que podría ser como titular de una comisión o vicepresidente del cuerpo, agregaron las fuentes parlamentarias.

Viaje a Estados Unidos

El presidente Javier Milei emprenderá esta tarde un nuevo viaje a Estados Unidos para participar del America Business Forum, una cumbre de líderes mundiales que se celebra en la ciudad de Miami y de la que formarán parte su par Donald Trump, la Premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado y Lionel Messi.

El mandatario le tomará juramento a las 12hs. al designado jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Casa Rosada, para partir a las 15hs. hacia su viaje número 14 a Estados Unidos desde que asumió la Presidencia.

Por estas horas, la Casa Rosada trabaja en la lista de reuniones de Milei, aunque se descarta la posibilidad de un intercambio informal con Trump por cuestiones de agenda.

Está previsto que Milei parta alrededor de las 15hs. rumbo a Miami, donde arribará a las 2:20hs. del jueves. Ese día, a las 17:45hs. brindará su discurso en el American Business Forum, y a las 22:30hs. participará de la cena de gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Palm Beach.

El viernes viajará a Nueva York, donde participará del conversatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina” en el Council of the Americas. Esa misma noche volará a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde asistirá a la sesión inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional y saludará al flamante presidente del Estado Plurinacional, Rodrigo Paz Pereira.

Luego participará de la ceremonia de toma de mando y emprenderá el regreso a Buenos Aires, con arribo previsto el sábado a la tarde.