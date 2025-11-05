Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo hiper suculento por $9.000.000 | Pedilo mañana con la edición impresa de EL DIA

Espectáculos

Nico Vázquez contó qué es lo que más le duele de su separación de Gime Accardi: “No puedo ver...”

Nico Vázquez contó qué es lo que más le duele de su separación de Gime Accardi: “No puedo ver...”
5 de Noviembre de 2025 | 16:30

Escuchar esta nota

Nicolás Vázquez atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera con Rocky, el musical, obra que continúa batiendo récords de público. Sin embargo, en el plano personal, el actor todavía siente las secuelas emocionales de su separación de Gimena Accardi, con quien compartió casi dos décadas de amor y proyectos.

En diálogo con Puro Show, Vázquez se mostró reflexivo y reconoció que mantiene una buena relación con su ex: “Hoy tengo contacto permanente con Gime porque vamos a ser familia siempre”, expresó con afecto, dejando en claro que entre ellos persiste el respeto y la conexión.

Luego, el actor sorprendió al revelar qué es lo que más le cuesta de la ruptura: “Son muchos años y obviamente tratamos de estar al habla por otras cosas… Tengo tres mascotas que no las puedo ver porque son gatos, no los puedo mover del lugar, pero siempre les pregunto cómo están”, confesó con emoción. Según contó, los tres gatos quedaron al cuidado de Accardi, y ese es el vínculo cotidiano que todavía los mantiene en contacto.

En el mismo reportaje, Nico habló de su gran presente laboral y de los planes que tiene por delante: “Estamos felices porque hay una esperanza, con la posibilidad de traer a Sylvester Stallone a la Argentina el año que viene y, además, con un crecimiento tremendo de la obra”, señaló, en referencia a sus gestiones recientes en Nueva York.

Consultado sobre su nueva relación con Dai Fernández, Vázquez prefirió mantener un perfil bajo: “Nos sentimos bien, nos queremos mucho, nos vamos conociendo desde otro lugar y eso está bueno. Pero siento que esta historia quiero vivirla más para adentro que para afuera”, dijo con una sonrisa. Finalmente, tuvo palabras de respeto hacia Gonzalo Gerber, ex pareja de su actual novia: “No me sorprende, Gonza es un muy buen tipo. Ha sido un gran compañero y le deseo lo mejor”, cerró con altura.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El miércoles arrancó con cielo amenazante y fresco en La Plata: ¿llueve o repunta?

$9.000.000: crece el súper pozo y las expectativas de los lectores por el Cartonazo

¿Quién es Jonathan Bailey?: el hombre más sexy del mundo, un galán de la tele y el primer gay

El COU, con topes de densidades y nueva regulación de las alturas

Taxistas pidieron llevar la bajada a 1.600 pesos

Desde hoy, los estudiantes de la UNLP van a las urnas

Procesaron con prisión preventiva y embargo millonario al ex de Lourdes
+ Leidas

VIDEOS.- La violencia, al extremo: ahora, una auxiliar sangrando

VIDEO.- Otra vez hubo alarma por un incendio en la destilería de YPF

Sospechosa movida del kirchnerismo en el Senado

Provincia anunció que habrá bajas en la Patente y que eliminará las cuotas adicionales en el Inmobiliario

Un gerente del Banco Provincia blanco de una salvaje agresión

VIDEO.- Inundaciones en la Provincia: crece el drama y la preocupación ante millones de hectáreas afectadas

“Nico Barros Schelotto tiene personalidad”

VIDEO. “Ejecutarla lleva tiempo pero ya hay una idea”
Últimas noticias de Espectáculos

Juana Viale estalló contra la prensa por la pelea con su madre: “No me desafíes”

A la espera de Aitana: la sesión de fotos de Cami Homs y José Sosa, a semanas de ser padres

Viviana Canosa, arrepentida de la denuncia contra Lizy Tagliani: los motivos de la suspensión del juicio

Marta Fort fulminó a Virginia Gallardo por usar la imagen de su padre: “De cuarta”
Policiales
Tres detenidos en un operativo cerrojo por el escruche a una pareja en Tolosa
Nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona: el debate comenzará en marzo de 2026
Trágico vuelco en Ruta 2: se mató un conocido dirigente de Aldosivi y empresario marplatense
Terror en un barrio de La Plata: delincuentes roban en dos casas y disparan a matar
Novedoso fallo en La Plata: detención efectiva por maltrato animal
Deportes
Salió a la luz la camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026
"Prócer y maestro, dentro y fuera de la cancha": Estudiantes y Verón recordaron a Sabella en su cumpleaños
VIDEO. “Ejecutarla lleva tiempo pero ya hay una idea”
“Nico Barros Schelotto tiene personalidad”
El Pata Castro, durísimo contra el árbitro Arasa
Información General
La Provincia exime del Impuesto Inmobiliario Rural a campos de 19 distritos afectados por inundaciones
VIDEO.- Inundaciones en la Provincia: crece el drama y la preocupación ante millones de hectáreas afectadas
Habilitan la tenencia de fusiles semi automáticos
Los médicos, acorralados por el desgaste profesional: "La pandemia fue el tiro de gracia para el equipo de salud"
Suspenden a un docente por insultos y "adoctrinamiento" en el aula en una escuela de Banfield
La Ciudad
“Abandono total hace meses” en Gonnet
Una zona del centro de La Plata, repleta de basura
"Investigación interna" y "dejará de ser alumno": el comunicado del Ministerio de Educación tras los hechos en el Normal 2
"Antes había amonestaciones": el reclamo de docentes y preceptoras tras las agresiones en el Normal 2
"¡Qué vuelvan los canastos!": quejas de vecinos por los contenedores

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla