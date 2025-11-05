Nico Vázquez contó qué es lo que más le duele de su separación de Gime Accardi: “No puedo ver...”

Nicolás Vázquez atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera con Rocky, el musical, obra que continúa batiendo récords de público. Sin embargo, en el plano personal, el actor todavía siente las secuelas emocionales de su separación de Gimena Accardi, con quien compartió casi dos décadas de amor y proyectos.

En diálogo con Puro Show, Vázquez se mostró reflexivo y reconoció que mantiene una buena relación con su ex: “Hoy tengo contacto permanente con Gime porque vamos a ser familia siempre”, expresó con afecto, dejando en claro que entre ellos persiste el respeto y la conexión.

Luego, el actor sorprendió al revelar qué es lo que más le cuesta de la ruptura: “Son muchos años y obviamente tratamos de estar al habla por otras cosas… Tengo tres mascotas que no las puedo ver porque son gatos, no los puedo mover del lugar, pero siempre les pregunto cómo están”, confesó con emoción. Según contó, los tres gatos quedaron al cuidado de Accardi, y ese es el vínculo cotidiano que todavía los mantiene en contacto.

En el mismo reportaje, Nico habló de su gran presente laboral y de los planes que tiene por delante: “Estamos felices porque hay una esperanza, con la posibilidad de traer a Sylvester Stallone a la Argentina el año que viene y, además, con un crecimiento tremendo de la obra”, señaló, en referencia a sus gestiones recientes en Nueva York.

Consultado sobre su nueva relación con Dai Fernández, Vázquez prefirió mantener un perfil bajo: “Nos sentimos bien, nos queremos mucho, nos vamos conociendo desde otro lugar y eso está bueno. Pero siento que esta historia quiero vivirla más para adentro que para afuera”, dijo con una sonrisa. Finalmente, tuvo palabras de respeto hacia Gonzalo Gerber, ex pareja de su actual novia: “No me sorprende, Gonza es un muy buen tipo. Ha sido un gran compañero y le deseo lo mejor”, cerró con altura.