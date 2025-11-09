Un juez de Tandil a juicio por presuntas irregularidades

La disputa a cielo abierto que tensiona un proyecto clave para Kicillof y el trío que asoma
La disputa a cielo abierto que tensiona un proyecto clave para Kicillof y el trío que asoma

El juez en lo civil y comercial de Tandil José Martín Zárate, afrontará un enjuiciamiento acusado de irregularidades en causas en las que resolvió sobre la propiedad de tierras.
La decisión la tomó el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, presidido por la jueza Hilda Kogan, que se reunió esta semana en el Salón Dorado de la Cámara de Senadores bonaerense.
Zárate es el titular del juzgado civil y comercial N°1 de Tandil. También está denunciado un colega suyo, el juez Francisco Blanc, titular del juzgado civil y comercial número 2 de la misma ciudad, pero sus acusaciones quedaron diferidas y serán evaluadas a la brevedad, apenas se resuelvan algunos pronunciamientos sobre su situación que permanecen pendientes, informaron fuentes oficiales.
El juez Zárate quedó expuesto, además, a una eventual suspensión de su cargo.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.
