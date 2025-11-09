Nuevas evidencias sobre presencia de arsénico en el agua

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron
VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron
La disputa a cielo abierto que tensiona un proyecto clave para Kicillof y el trío que asoma
San Luis perdió y descendió a Primera A: se lo dieron vuelta con un penal sobre la hora
Conflicto por los salarios en Gimnasia: "aportes externos" y compromiso de pago
¡Esa carita! Cami Homs filtró la primera imagen del bebé que espera con El Príncipe Sosa
No Te Va Gustar en La Plata: broche de oro a 30 años de historia
El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
Escándalo en las elecciones de Psicología: Franja Morada avanza con el pedido de impugnación "por fraude"
Empujones y corridas en una facultad durante las elecciones de la UNLP
Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida
Asalto armado en una heladería de Av. 7: le apuntaron a un empleado
Dua Lipa se ganó el corazón argentino con un temazo de Soda Stereo
Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa
EN FOTOS | El festival en La Plata de los sabores de Italia: pizzas, pastas, pannini, focaccia y mucho más
Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli
Se levantan más voces del campo por la crisis de las inundaciones en la Provincia
“Me sentí bastante lento”: Colapinto molesto con su auto, eliminado en Q1 y largará 18° en el GP de Brasil
Máximo dijo que está dispuesto a competir en el PJ y se mostró frío en la relación con el Gobernador
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
"Qué cocine mal y listo": escándalo en MasterChef con Eugenia Tobal que se quiere ir y no la dejan
Dua Lipa hizo delirar a River y se ganó el corazón argentino con un temazo de Soda Stereo
Boca y River paralizan el país en un superclásico con mucho en juego: hora, formaciones, TV y cómo verlo online
La fuerte decisión de Lourdes de Bandana tras la detención de su ex
Rusherking rompió el silencio sobre su separación de Ángela Torres: “No me contestó y ...”
Finde especial en NINI: ofertas, juegos y sorteo en el aniversario
¡Héroes! Salvataje providencial en un cuartel de bomberos voluntarios en La Plata
Miles de cancelaciones de vuelos y demoras en EEUU por conflicto con los controladores
Sábado con probables chaparrones en La Plata: el tiempo para este finde
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un nuevo informe del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) publicado en este diario, que se suma al de agosto pasado, relacionado a la presencia de arsénico en el agua, permitió conocer que en La Plata se registran valores ubicados dentro de la franja “amarilla de precaución”, una categoría que, si bien indica concentraciones medias entre 10 y 50 microgramos por litro de agua, pone en guardia a algunos vecindarios.
En el caso de nuestra zona se habla de un alto nivel de contaminación –especialmente de arsénico- en el agua corriente que se recibe en algunos barrios de City Bell, Gonnet y hasta en algunas cuadras del casco urbano de La Plata y, de ese modo, el trabajo volvió a poner sobre el tapete las dudas existentes en torno a la calidad del agua que se distribuye por las redes en nuestra zona.
Aparecen en el estudio luces amarillas de muestras tomadas en el Casco (61 y 16), en 495 entre 27 y 28, y en 20 entre 489 y 490 (Gonnet) y 443 y 133 (El Peligro). Hay luz verde en 41 y 21 y en 60, 3 y 4.
En el centro de la Provincia se declararon a varios distritos en “rojo” en donde las concentraciones de arsénico superan los 50 microgramos por litro (máximo permitido por el Código Alimentario Argentino), de modo que se encuentran en extremo peligro y no debieran consumir el agua de manera directa, reemplazándola por una fuente de agua segura.
Lo cierto es que desde hace muchas décadas se vinieron presentando situaciones similares, en las que se puso en duda la potabilidad del agua, sin que se hubieran obtenido precisiones por parte de la empresa antes gubernamental o las privadas que quedaron posteriormente a cargo de la concesión del servicio, en situaciones que se presentaron no sólo en nuestro distrito sino en muchos otros de la Provincia.
Tal como se dijo en este diario, existen denuncias ante el Defensor del Pueblo, la Autoridad del Agua y ABSA (Aguas Bonaerenses SA), responsable esta última del suministro potable. Les exigen mayor inversión y sobre todo, datos, aunque desde el ente indican que realizan “análisis periódicos” y que los “valores están dentro de lo permitido por las normativas regulatorias”.
LE PUEDE INTERESAR
Los X de la semana
LE PUEDE INTERESAR
Opinan los lectores
El arsénico se encuentra de manera natural en las napas subterráneas debido a formaciones geológicas que se remontan a millones de años. Su consumo prolongado puede derivar en un cuadro clínico conocido como Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE), que se asocia a distintas patologías como cánceres de piel, pulmón o vejiga, lesiones cutáneas, enfermedades cardiovasculares y trastornos metabólicos.
Está claro que los organismos oficiales y la empresa a cargo del servicio –en lugar de sugerir a los particulares que efectúen análisis del agua que consumen y que son muy costosos- se hagan cargo de multiplicar esas revisiones en forma periódica y hacer públicos los resultados, para luego adoptar las medidas que los expertos aconsejen.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí