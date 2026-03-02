Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Entrevista con EL DIA

“El mercado interno sigue muy castigado”

El economista y consultor político, Gustavo Marangoni, trazó un cuadro de situación de la economía actual y lo que vendrá

"El mercado interno sigue muy castigado"

el economista y consultor gustavo marangoni

Germán López

2 de Marzo de 2026 | 02:33
Edición impresa

“Cuesta imaginar un crecimiento fuerte en 2026. En 2025 el impulso vino de los sectores exportadores y del sistema financiero, mientras el mercado interno sigue muy castigado. El Gobierno conserva algo clave: esperanza. Mucha gente sigue apostando a este rumbo porque el recuerdo de la gestión anterior todavía pesa. La incógnita es cuánto tiempo más alcanza eso”, planteó en una entrevista con EL DIA el politólogo y director de la consultora M&R Asociados, Gustavo Marangoni, sobre las perspectivas para este año en nuestro país.

Expuso que, frente a la apertura económica impulsada por el Gobierno, es necesario diferenciar entre dos tipos de beneficiarios. Por un lado, estructurales: sectores que, bajo las actuales reglas de juego, se verán favorecidos en el corto, mediano y eventualmente largo plazo, siempre que el esquema se sostenga. En ese grupo ubicó al complejo agroalimentario, la minería y la energía, en particular el petróleo convencional, el desarrollo no convencional de Vaca Muerta y el gas. Se trata -explicó- de actividades con demanda internacional sostenida, capaces de convivir con un peso apreciado sin perder competitividad externa.

“En 2025 el impulso vino de los sectores exportadores y el sistema financiero”

Un segundo grupo lo conforman los beneficiarios coyunturales de la apertura, que perciben un alivio inmediato como consumidores: productos antes producidos localmente a mayores costos hoy se consiguen a precios más bajos gracias a la importación.

Sin embargo, alertó que si la apertura deriva en menor actividad económica y caída de ingresos -como ya se observa en varios sectores-, esos mismos consumidores pueden verse perjudicados en el mediano plazo.

- ¿Quiénes son los principales beneficiarios de la apertura económica?

Uno son los beneficiarios estructurales, es decir, aquellos que, bajo las condiciones planteadas, se van a beneficiar en el presente, en el mediano plazo y, eventualmente, en el futuro, si se sostienen las actuales reglas de juego. Me refiero al complejo agroalimentario, la minería, todo lo vinculado con la energía, el petróleo convencional, el fracking de Vaca Muerta, el gas, etcétera. ¿Por qué? Porque son productos requeridos internacionalmente y porque pueden convivir con un peso apreciado, e igual ser competitivos en el exterior.

“No creo que la reforma laboral vaya a generar empleo registrado”

- ¿Y el resto de la economía?

Son quienes inmediatamente pueden ver un efecto como consumidores positivo para su bolsillo, porque productos que antes se producían en el mercado interno a un costo más caro ahora están accesibles a un precio más conveniente. Pero, claro, si esto con el tiempo va acompañado de una merma de la actividad económica, una baja de los ingresos, como se viene registrando en los distintos sectores de la economía, nada garantiza que no se vean perjudicados en el mediano o en largo plazo.

- ¿La apertura está siendo usada como ancla antiinflacionaria?

- Claramente. El Gobierno combina apertura con tipo de cambio bajo. Es una tenaza para bajar precios. Logró reducir la inflación de niveles muy altos a alrededor del 30%, pero ahora parece haber encontrado un piso difícil de perforar.

- ¿Cómo impacta esta apertura en el empleo?

- La pregunta es, ¿el sacrificio de cuántos sectores y, en todo caso, cuáles serían los otros que estarían en condiciones de poder absorber la mano de obra que queda disponible. Lo que muestran las estadísticas del último año y medio, es que hay destrucción de empleo registrado y hay creación de monotributo, es decir, de un tipo de trabajo más precario. No se refleja el mismo fenómeno que en la década del noventa de un aumento del desempleo, sino de un aumento del pluriempleo y de, ya sea los ingresos vía aplicaciones o de las changas o de la economía informal.

- ¿La reforma laboral puede revertir ese escenario?

- No lo creo. Ni en el corto ni en el mediano plazo va a generar empleo registrado. Da la impresión de que se pensó para bajar costos de determinados sectores empresariales. Y mediante la creación del FAL para que el estado pueda tener los recursos para colocar deuda en un incipiente nuevo mercado doméstico que se crea con lo que antes eran recursos que iban destinados al ANSES.

- ¿Dónde está la principal tensión del modelo?

- En que los sectores que generan dólares están en el interior del país, mientras que los sectores intensivos en empleo y consumidores de dólares -industria, comercio, construcción- están en los grandes conurbanos. Esa asimetría vuelve muy difícil sostener el esquema en el tiempo.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

