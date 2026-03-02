Papelón del Tribunal con N. Barros Schelotto

Uno más y van...El Tribunal de Discuplina de la AFA, que tuvo en suspenso la sanción a Manuel Panaro por su expulsión en el Monumental hasta hacerle cumplir dos fechas, sumó un nuevo capítulo de sus desaguisados con un nombre inesperado: Nicolás Barros Schelotto.

¿Qué pasó? Nada. Por eso llamó la atención que en la sesión del pasado 26 de febrero el 10 tripero apareciera suspendido en el Boletín 6837. ¿Cómo? Así como se lee, ya que según el expediente 98560, el fallo del Tribunal fue, textual: “Se suspende por un partido al jugador Nicolás Barros Schelotto, del Club Gimnasia y Esgrima La Plata. Regla 12 del International Board (doble amonestación)”.

El pequeño gran detalle es que Nicolás Barros Schelotto no fue expulsado ante Rosario Central. Fue reemplazado por Lucas Castro a los 28 minutos del complemento del encuentro ante el Canalla. ¿El origen del error? Tal vez algunas páginas que lo dieron por expulsado. No fue el caso del informe del árbitro Fernando Echenique.

Por eso, con fecha del viernes, hubo un Boletín 6837 Bis que, escuetamente, dice “Se deja sin efecto la sanción impuesta al jugador Nicolás Barros Schelotto, del Club Gimnasia y Esgrima La Plata. Art. 25 del Código Disciplinario”. Y aquí no ha pasado nada.