Castración y vacunación antirrábica gratuitas en La Plata: cuándo, dónde y cómo sacar turno

La Municipalidad llevará adelante nuevas jornadas veterinarias gratuitas en La Plata como parte de las acciones destinadas a promover la tenencia responsable de animales y la salud pública en la comunidad.

La iniciativa será en Abasto y se extenderá desde el martes 10 hasta el viernes 13 de marzo de 9:00 a 12:00 en el Club Abastense, ubicado en calle 520 y 208, e incluirá vacunación antirrábica y castración.

La vacunación será por orden de llegada, mientras que para la castración será necesario solicitar previamente turnos en la delegación de Abasto, ubicada en 516 bis entre 210 y 211, a partir de hoy, lunes 2, de 8:00 a 13:00.

Recomendaciones

Cabe recordar que los perros y gatos mayores de tres meses deben recibir la vacuna contra la rabia una vez al año para prevenir el contagio y la transmisión de esta enfermedad infecciosa.

Para acceder al servicio de castración, es obligatorio presentarse con turno y DNI físico que acredite domicilio en La Plata, además de garantizar que el animal cumpla un ayuno estricto de 12 horas de sólidos y 6 de líquidos.

Los gatos deben ser trasladados dentro de una bolsa de red; y los perros, llevar collar, correa y, de ser necesario, bozal. En todos los casos, se solicita llevar una manta o frazada para abrigarlos al finalizar la cirugía.