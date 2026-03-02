Lo que falta en la ley laboral para bajar la informalidad

eleconomista.com.ar

El proyecto de ley de Modernización Laboral fue aprobado y esto fue posible por dos factores:

- Los gobernadores apoyaron el proyecto como estaba a cambio de que no les toquen el impuesto a las Ganancias de las empresas.

- Los sindicatos renunciaron a toda resistencia a cambio de que no les toquen las cuotas sindicales. El gobierno accedió, pero con un tope de 2% del salario.

Bueno, ahora no hay que exagerar las expectativas en cuanto a los impactos que tendrá la reforma. Los cambios son muy importantes y positivos apuntando a dar más previsibilidad a las relaciones laborales. Esto estimulará la creación de empleos formales en el segmento de las empresas medianas y grandes, donde no está la informalidad.

La informalidad está en las micropymes con menos de 10 trabajadores. Este segmento concentra el 80% del empleo asalariado no registrado. La reforma laboral no contempla alivios regulatorios e impositivos específicos y potentes para las micropymes. Por eso, no hay que esperar milagros en términos de reducción de la informalidad.

Además, al tema hay que pensarlo en términos dinámicos. La informalidad laboral en Argentina asciende al 50% de los ocupados. De este 50%, la mitad (25%) son asalariado no registrados y la otra mitad (25%) son cuentapropistas. En la medida que los cuentapropistas se incorporen en las micropymes, lo harán como asalariados no registrados. O sea, seguirán siendo informales.

Por esto es crucial actuar sobre las reglas laborales de las micropymes.

¿Por qué las micropymes informalizan tanto? Porque los salarios de convenios son muy elevados para sus bajos niveles de productividad. En cualquier actividad está en el orden de $1.000.000 mensuales, cuando una micropyme está pagando salarios por $650.000 mensuales. De nuevo, no porque las micropymes sean crueles sino porque tienen baja productividad. Entonces, dada su baja productividad, les es imposible llegar al salario de convenio.

Encima, si blanquean, tienen que pagar contribuciones patronales en el régimen general por el equivalente a 30% del salario por encima del salario de convenio. Imposible para la micropymes. O sea, el blanqueo para una micropyme es un sueño, si no se piensan regulaciones específicas para micropymes.

¿Cómo se podría tener un proceso masivo de formalización? Si el 80% de los informales está en las micropymes hay que pensar políticas que impacten directamente sobre las micropymes desde el primer día. Aquí hay dos medidas muy potentes:

- Eximir a las micropymes de aplicar los convenios colectivos de actividad. Solo deberían aplicar la Ley de Contrato de Trabajo y cumplir con el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

- Establecer un mínimo no imponible sobre la masa salarial para contribuciones patronales equivalente a $5 millones.

Con estas dos medidas, las micropymes estarán en condiciones económicas de blanquear a sus trabajadores hoy informales ya que los blanquearían respetando el Salario Mínimo, Vital y Móvil (no el salario de convenio) y con una importante reducción de contribuciones patronales dado que por los primeros $5 millones de masa salarial no las pagarían. Esto sería un impacto de lleno a favor de la formalización laboral en las micropymes desde el primer día de vigencia de la nueva ley.

Un camino largo

Esto no es una crítica a la reforma laboral, que está muy bien; para la empresas medianas y grandes. Es una observación de que el camino emprendido con la reforma es en la dirección correcta pero ahora hay que seguir caminando. La marcha hacia la formalización laboral es todavía larga.

La buena noticia es que estas dos medidas propuestas para la micropymes son acompañantes a lo que será la nueva ley laboral. Que habrá que sancionarlas en una nueva ley en la segunda etapa. Pero no hay que postergarlas por mucho tiempo. Porque la mitad de los ocupados que hoy son informales las necesitan con urgencia y esperanza.