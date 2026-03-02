Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $2.000.000: los números que se publicaron hoy

Opinión

Lo que falta en la ley laboral para bajar la informalidad

Jorge Colina

2 de Marzo de 2026 | 02:38
Edición impresa

eleconomista.com.ar

El proyecto de ley de Modernización Laboral fue aprobado y esto fue posible por dos factores:

- Los gobernadores apoyaron el proyecto como estaba a cambio de que no les toquen el impuesto a las Ganancias de las empresas.

LE PUEDE INTERESAR

Clubes de barrio al rojo y necesitados de ayuda para existir

LE PUEDE INTERESAR

Mercosur: la UE aplica un acuerdo provisional

- Los sindicatos renunciaron a toda resistencia a cambio de que no les toquen las cuotas sindicales. El gobierno accedió, pero con un tope de 2% del salario.

Bueno, ahora no hay que exagerar las expectativas en cuanto a los impactos que tendrá la reforma. Los cambios son muy importantes y positivos apuntando a dar más previsibilidad a las relaciones laborales. Esto estimulará la creación de empleos formales en el segmento de las empresas medianas y grandes, donde no está la informalidad.

La informalidad está en las micropymes con menos de 10 trabajadores. Este segmento concentra el 80% del empleo asalariado no registrado. La reforma laboral no contempla alivios regulatorios e impositivos específicos y potentes para las micropymes. Por eso, no hay que esperar milagros en términos de reducción de la informalidad.

Además, al tema hay que pensarlo en términos dinámicos. La informalidad laboral en Argentina asciende al 50% de los ocupados. De este 50%, la mitad (25%) son asalariado no registrados y la otra mitad (25%) son cuentapropistas. En la medida que los cuentapropistas se incorporen en las micropymes, lo harán como asalariados no registrados. O sea, seguirán siendo informales.

Por esto es crucial actuar sobre las reglas laborales de las micropymes.

¿Por qué las micropymes informalizan tanto? Porque los salarios de convenios son muy elevados para sus bajos niveles de productividad. En cualquier actividad está en el orden de $1.000.000 mensuales, cuando una micropyme está pagando salarios por $650.000 mensuales. De nuevo, no porque las micropymes sean crueles sino porque tienen baja productividad. Entonces, dada su baja productividad, les es imposible llegar al salario de convenio.

Encima, si blanquean, tienen que pagar contribuciones patronales en el régimen general por el equivalente a 30% del salario por encima del salario de convenio. Imposible para la micropymes. O sea, el blanqueo para una micropyme es un sueño, si no se piensan regulaciones específicas para micropymes.

¿Cómo se podría tener un proceso masivo de formalización? Si el 80% de los informales está en las micropymes hay que pensar políticas que impacten directamente sobre las micropymes desde el primer día. Aquí hay dos medidas muy potentes:

- Eximir a las micropymes de aplicar los convenios colectivos de actividad. Solo deberían aplicar la Ley de Contrato de Trabajo y cumplir con el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

- Establecer un mínimo no imponible sobre la masa salarial para contribuciones patronales equivalente a $5 millones.

Con estas dos medidas, las micropymes estarán en condiciones económicas de blanquear a sus trabajadores hoy informales ya que los blanquearían respetando el Salario Mínimo, Vital y Móvil (no el salario de convenio) y con una importante reducción de contribuciones patronales dado que por los primeros $5 millones de masa salarial no las pagarían. Esto sería un impacto de lleno a favor de la formalización laboral en las micropymes desde el primer día de vigencia de la nueva ley.

Un camino largo

Esto no es una crítica a la reforma laboral, que está muy bien; para la empresas medianas y grandes. Es una observación de que el camino emprendido con la reforma es en la dirección correcta pero ahora hay que seguir caminando. La marcha hacia la formalización laboral es todavía larga.

La buena noticia es que estas dos medidas propuestas para la micropymes son acompañantes a lo que será la nueva ley laboral. Que habrá que sancionarlas en una nueva ley en la segunda etapa. Pero no hay que postergarlas por mucho tiempo. Porque la mitad de los ocupados que hoy son informales las necesitan con urgencia y esperanza.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia aguantó el 2 a 2 ante Tigre y vuelve con un punto que tiene tanto mérito como valor

Choque fatal en la Región: quién era el joven que se estrelló contra un paredón y murió

Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez

Conocer el paño: lejos de la moda, los salones de pool apuestan a reinventarse

Bajó la edad de imputabilidad a 14 años, pero hay muchas preguntas sin respuestas

Ventas: los departamentos chicos empujan la estadística

Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia
+ Leidas

Choque de protagonistas, Estudiantes recibe a Vélez en UNO con Cetré de titular: formaciones, hora y TV

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Tigre

Nuevo escándalo en Medicina: 70 estudiantes fueron a rendir una materia clave y no les tomaron el examen

Las 10 reformas estructurales que Milei anticipó y que enviará para debatir en el Congreso

Papelón del Tribunal con N. Barros Schelotto

VIDEO. Gimnasia mostró dos caras ante Tigre y se trajo un punto

Ataron con pijamas a una familia en otro terrible asalto en La Plata

Regresó Carillo y el Barba llevó al Mineiro a la final
Últimas noticias de Opinión

Clubes de barrio al rojo y necesitados de ayuda para existir

Mercosur: la UE aplica un acuerdo provisional

Milei frente a su año bisagra: poder parlamentario, economía desigual y oposición fragmentada

La necesidad de controlar la vacunación en las escuelas
Espectáculos
Solange Abraham contó todo: reveló detalles sobre el affaire de su ex marido con su personal trainer
El impactante casamiento de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari: romántica ceremonia junto al río, las fotos
Postales de Milán: Wanda Nara y Martín Migueles, un viaje top entre el amor, modas y lujos  
Hay dos nuevos participantes en Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son
Vuelve Lucrecia Martel: “El cine es una herramienta de transformación”
Policiales
Tragedia en Berisso: una jubilada perdió la vida tras un incendio en su vivienda
Un joven motociclista en grave estado tras colisionar con un camión en La Plata
Festejo de carnaval terminó en tragedia: llevaba a su hijo en moto y terminó decapitado
Chileno con frondoso prontuario cayó en La Plata por atropellar a una mujer al intentar huir de un robo
Inseguridad vial: un joven murió por un choque en Berisso
Información General
Un juego que permite navegar gratis con un velero en el Río de La Plata o cualquier punto del mundo
¡A guardar los celulares!: rige la ley para aulas libres de teléfonos
Desde mañana, las primarias bonaerenses deberán mantener los celulares apagados en clase
Ocurrencias: dos crueles asesinos que cayeron por amor
Los fondos de la AFA: las millonarias transferencias a empresas sin actividad
Deportes
"Mucha autocrítica" tras un punto muy valioso: el análisis del 'Chelo' Torres tras el empate ante Tigre
Supercopa Internacional: mañana se definiría la fecha para el cruce de Estudiantes y Central
Choque de protagonistas, Estudiantes recibe a Vélez en UNO con Cetré de titular: formaciones, hora y TV
Un ex delantero de Gimnasia, a un paso de irse a un grande de Brasil
VIDEO. Gimnasia mostró dos caras ante Tigre y se trajo un punto

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla